Vláda chce déle platný pandemický zákon, ač slibuje rozvolnění. Je to nutné?

„Věřím, že jak bude varianta omikron za námi, budeme se moci vrátit k normálnímu životu,“ řekl minulý týden premiér Petr Fiala z ODS v rozhovoru pro CNN Prima News. Odhadl, že by to mohlo být již v březnu a ještě urychlil odhad ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09, který před tím řekl: „Doufám, že 1. duben uvítáme návratem k normálu.“

Přitom již v úterý bude na žádost vládní koalice mimořádná schůze Sněmovny, kde bude chtít vláda v režimu legislativní nouze chtít prosadit prodloužení pandemického zákona, jehož platnost končí 28. února. Minulý týden kvůli němu protestovaly stovky lidí před Sněmovnou a jeden z nejradikálnějších odpůrců proticovidových opatření s sebou dokonce přinesl šibenici. Ve Sněmovně pak vetoval zařazení novely na řádnou schůzi jménem SPD Tomio Okamura.

Jak může vypadat návrat k normálu To, jak by mohl vypadat návrat k „normálu“, popsal v rozhovoru pro Lidové noviny epidemiolog Roman Chlíbek, který vede Národní institut pro zvládání pandemie. Nejdříve má skončit plošné testování ve firmách a ve školách. Povinné testy mají podle něj vydržet nejméně do poloviny února. V březnu či dubnu by mohly začít mizet respirátory ze škol, poté i v hromadné dopravě. V létě by se na hromadné akce mohli vrátit i neočkovaní.

„Je řada důvodů se domnívat a doufat, že omikron by mohla být poslední mutace, ale není to jistota, a proto musíme mít legislativu, která bude nachystaná na podzimní vlnu. To je jediný důvod, proč žádám o prodloužení pandemického zákona,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Válek, proč chce platnost zákona prodloužit, ač zároveň jedním dechem slibuje brzké rozvolňování opatření proti šíření koronaviru.

„Nadále platí, že nic nenasvědčuje tomu, že by měla například v březnu přijít další covidová vlna, od vlády by ale bylo nezodpovědné nemít v záloze připravené nástroje, pokud by se tak oproti všem předpokladům stalo,“ říká Václav Smolka, mluvčí vlády, k rozporu mezi tím, co slibovali minulý týden premiér Petr Fiala s ministrem Válkem, a návrhem, který vláda v úterý znovu nese do Sněmovny. A znovu kvůli němu budou protesty na Malostranském náměstí a odpor opozice se dá čekat také ve Sněmovně.

Protest proti pandemickému zákonu, jehož se zúčastnilo několik tisíc lidí, byl v Praze i v neděli.

Opozice Fialově vládě vyčítá, že novelou pandemického zákona si chce udělit pravomoci, jaké platí během nouzového stavu, jehož schvalování nynější vládní strany často kritizovaly, když o něj žádal předchozí kabinet Andreje Babiše. „Pakliže má být nouzový stav, ať si vláda vyhlásí nouzový stav,“ říká šéf SPD Okamura.

Hnutí ANO se soustředí na to, že problémem je to, jak je zákon napsán, a že že tedy nemá být schvalován překotně. „Říkáme otevřeně, že ten návrh je špatný. Je šitý horkou jehlou,“ prohlásila šéfka poslanců ANO Schillerová. „Měli bychom se k tomu vrátit, ale ne ve stavu legislativní nouze,“ řekl v neděli místopředseda ANO a šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček.

Vadí možnost ukládat karantény esemeskou

A co třeba ANO vadí? „Je možné ukládat karantény ústním pokynem, esemeskou,“ kritizoval při jednání zdravotního výboru poslanec opozičního hnutí ANO Kamal Farhan. To kritizoval minulý týden i právník Ondřej Dostál, který byl před volbami kandidátem nyní vládních Pirátů na ministra zdravotnictví. Dosud platilo, že karanténu nebo izolaci musí vystavit praktický lékař nebo hygienické stanice.

Novela pandemického zákona předložená vládou předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Možnost vydávat opatření mají dostat také ministerstva obrany a vnitra.

Ministr Válek zmínil ještě jeden argument, který vláda má, proč podle ní musí být pandemický zákon prodloužen. „Pokud bychom neměli pandemický zákon, velmi zjednodušeně přestanou v České republice všechny certifikáty platit, a to pro všechny občany Evropské unie,“ varoval.

