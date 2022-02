OTÁZKY A ODPOVĚDI: Proč chce vláda pandemický zákon a co všechno obsahuje

Zatímco se koaliční poslanci snaží protlačit novelu pandemického zákona, jejich opoziční kolegové dělají vše proto, aby ke schválení nedošlo. Jak vysvětlil po setkání s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě ministr vnitra Vít Rakušan, v rukou pětikoalice má norma být jen oporou.

„Potřebujeme překonat rozhodné období, ale přitom vysíláme vzkaz, že jakmile to čísla dovolí, vypneme pandemickou pohotovost a vrátíme se do normálních kolejí,“ řekl Rakušan a pokračoval: „Pokud se pohybujeme pod 30 tisíci nakažených denně, tak sice klesáme, ale venku z nejhoršího nejsme.“

Dopad na život Nemá vliv na každodenní život

V době, kdy nehrozí zahlcení nemocnic nebo se neobjevila nová nebezpečná mutace, není potřeba žádné ustanovení z pandemického zákona aktivovat. K tomuto kroku by politici přistoupili právě při zhoršení epidemiologické situace. Pro lidi se jeho samotným schválením nic nemění.

„Během roku může dojít k nečekaným výkyvům, na které by vláda raději reagovala v rámci pandemického zákona, než neustálým vyhlašováním nouzového stavu,“ přidal Rakušan.

Vyhlášení Pouze při pandemické pohotovosti

K tomu, aby vláda mohla nařídit určitá omezení, musí platit stav takzvané pandemické pohotovosti. Nabytím účinnosti pandemického zákona dojde k jeho vyhlášení. Pokud se ho vláda rozhodne ukončit, není možné opatření přijímat před jeho novým vyhlášením. Lze jej ukončit usnesením Poslanecké sněmovny na návrh vlády nebo pětiny všech poslanců.

Usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve sbírce zákonů.

Omezení Služby a kultura se zavírat nebudou

Novela pandemického zákona počítá v případě potřeby s omezením podniků, služeb či kultury a sportu. V praxi by to mohlo vypadat tak, že budou mít restaurace a hospody kratší otevírací dobu – například do 20 nebo 22 hodin. Ve službách, kultuře či sportu by došlo k omezení počtu účastníků a zajištění rozestupů mezi nimi.

Dobře to lze demonstrovat na příkladu hokejových a fotbalových diváků, kterých nyní může být na utkání v jednom okamžiku maximálně tisíc. Od 19. února se pak mohou kapacity hledišť zaplnit víc než z poloviny.

Zavírat se nebudou ani školy a další vzdělávací zařízení – lze čerpat takzvané pandemické ředitelské volno, školy mohou nechat děti doma až deset dní.

Omezení se může dotknout také heren a kasin, muzeí, galerií nebo hradů a zámků. Normu lze využít i ve vztahu k zoologickým a botanickým zahradám, knihovnám, divadlům, kinům či festivalům a trhům nebo dětským táborům.

Nařízení by se mohlo dotknout také dětských či obecně ozdravných akcí a táborů, omezeny mohou být také sbory.

Ochrana dýchacích cest Zákon ji neřeší

Co naopak novela pandemického zákona neřeší, je nošení nanoroušek nebo respirátorů. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest totiž upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví, a tak jejich používání může vláda nařídit i v době pandemického klidu.

Testování: Velká názorová vlna se zvedla v úterý poté, co náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic uvedl, že by od března mohlo dojít ke zrušení proplácení preventivních testů. Jeho slova později mírnil sám ministr Vlastimil Válek (TOP 09), jenž chce jednat s pojišťovnami o jednom hrazeném testu měsíčně. Podmiňuje to přitom schválením pandemického zákona, jenže ten hrazení testů nezmiňuje.

Zmiňuje ale naopak povinnost testovat školáky či zaměstnance. Pokud by jedinci vyšel pozitivní antigenní test, musel by se izolovat do doby, než bude prokázána jeho bezinfekčnost.

Hygieny Nařízení lze dát ústně či písemně

Hygienici by schválením novely pandemického zákona dostali možnost skutečně rozhodovat o karanténě či izolaci lidí ústně (telefonicky) či písemně, aniž by jejich rozhodnutí bylo napadnutelné. V obou případech ale musí bezodkladně učinit písemný zápis.

Novinkou by byla možnost napadnutí takového rozhodnutí - v případě, že bude mít informovaný podezření, že se v karanténě ocitl omylem, může nejpozději do tří pracovních dní požádat o prošetření rozhodnutí. Orgán ochrany veřejného zdraví pak musí taktéž do tří pracovních dní verdikt buď zrušit, nebo potvrdit. Nestihne-li to ve stanovené lhůtě, karanténa končí.

Návštěva ciziny Kontrola bezinfekčnosti testem

Pokud se Češi budou vracet z cizí země, v níž existuje zvýšené riziko nákazy covidem-19, musí zamířit do karantény do doby, než bude stanovena jejich bezinfekčnost. To může trvat nanejvýš 72 hodin.

Zároveň budou muset tito cestovatelé poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví své identifikační a kontaktní údaje. S tímto dokumentem, známým jako příjezdový formulář, se pravděpodobně již potkala většina cestovatelů.

Pokuty Současná vláda žádá nižší tresty

Bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) nastavila za nedodržování protiepidemických nařízení – například nenošení respirátorů – vysoké tresty, zato současný kabinet počítá v rámci pandemického zákona s jejich razantním snížením. Nová částka by měla být paušálně 20 procent z původní pokuty.

Konec Tečky Zákon o ní nemluví

„Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zřídit službu mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření a zpracovávat osobní údaje o prostorové blízkosti uživatelů, zjištěné vzájemnou interakcí jejich zařízení, a s tím související informace,“ píše se v původním pandemickém zákoně. Novela tuto část ani nezmiňuje.

Jenže řeč není o Tečce, nýbrž eRoušce, která pomocí zapnutého

Bluetooth zjišťovala, jestli někdo nepřišel do kontaktu s nakaženým.

Provoz Tečky pak zákon, ani jeho novela, nezmiňují. Přitom je funkčnost aplikace jedna z věcí, kterou ministři argumentují v boji za schválení novely.

Mluvčí NAKIT Lukáš Trnka pro iDNES.cz řekl, že aplikace neslouží k prezentaci aktuálního zdravotního stavu. „Očkovací certifikát nepřestává platit, pokud je někdo pozitivně testován na covid-19. Zároveň je třeba dodat, že po pozitivním testu na covid je povinná izolace, takže není možné se prokazovat jakýmkoliv certifikátem,“ uvedl dále k jednomu z problémů. Po skončení pandemie koronaviru by pak aplikace mohla sloužit jako očkovací průkaz.