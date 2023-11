Novým tématem hoaxů je Pandemická úmluva. Lžou o počátku zdravotnické diktatury

„WHO bude všechny a všude sledovat. Čeká nás povinné očkování a centrálně řízená distribuce vakcín..,“ píše se v jednom z řetězových mailů.

Téma je nyní pro dezinformační scénu aktuální, myslí si totiž, že lze podávat námitky jen do prosince. „Jinak bude v příštím roce schválena a všechny hrozby se vyplní.“ Nejen to není pravda.

Smlouva je podle dezinformátorů také „přímou hrozbou pro suverenitu národů a podkopala by demokracii ve všech členských zemích.“ Zmocnila by WHO k tomu, aby nařídila očkování proti covidu a očkovací pasy po celém světě, ale také by mohla rozšířit pravomoc WHO diktovat všechny zdravotní politiky po celém světě.

Pandemická úmluva Reakce WHO na pandemii nemoci covid-19. Do širšího povědomí ji dostal předseda Evropské rady Charles Michel, který po vypuknutí pandemie covidu-19 vyzýval k jejímu dojednání. Unie je proto velkým zastáncem této dohody.

Cílem je obsáhnout celý cyklus pandemie – prevenci, připravenost a reakci.

Předním cílem úmluvy není žádná kontrola nad zdravotními systémy, ale koordinace členských států WHO za účelem předcházení zdravotním krizím.

Proti těmto fámám se ohradilo ministerstvo zdravotnictví (MZ). Dohoda podle něj jasně uvádí, že princip spolupráce je založen na národní suverenitě členských států. „Jinými slovy žádným způsobem neomezuje suverenitu České republiky,“ říká Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví.

Dezinformace posilují také někteří čeští politici. Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová v minulosti na Facebooku šířila dezinformaci o tom, že vakcíny proti covidu zabily víc lidí než covid. Přímo o Pandemické úmluvě šířil hoaxy také dezinformátor Jindřich Rajchl, předseda mimoparlamentní strany PRO.

„Máme možnost se do 1. prosince vyjádřit, že poslední novelu mezinárodních zdravotních pravidel WHO, schválenou v květnu, nebudeme akceptovat. Tato novela posiluje pravomoci WHO, umožňuje větší podíl soukromých financí (samozřejmě největším přispěvatelem je Nadace Billa a Melindy Gatesových) a celou řadu dalších věcí, ale nejpodstatnější je pandemická smlouva,“ prohlásil v jednom ze svých videí na sociálních sítích Rajchl.

Rajchl ve videu lhal také o tom, že WHO bude oprávněna nařídit 194 členským státům věci jako povinné nošení roušek, povinné očkování, lockdowny a podobně. „Protesty budou zbytečné, vše se bude rozhodovat za zavřenými dveřmi v Ženevě,“ řekl Rajchl.

WHO nikoho nutit očkovat nemůže

Světová zdravotnická organizace, jak vyplývá z jejího statusu, má ale v Česku pouze poradní pravomoc. „Jedná se o nepravdu a nic podobného v žádném případě nehrozí,“ vysvětlil pro portál iROZHLAS.cz Jakub Žák, mluvčí WHO v Česku. Nehrozí tedy ani žádná zmiňovaná „totální kontrola nad zdravím a českým zdravotnictvím“.

Konečný návrh dohody by měl být předložen na 77. světovém zdravotnickém shromáždění, jež se má konat ve dnech 27. května až 1. června 2024 v Ženevě. „V tu dobu očekáváme její schválení. Dohodu je třeba ratifikovat v rámci jednotlivých států. I po schválení je ale možné ji odmítnout a neřídit se jí,“ informuje Kateřina Baťhová, ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU na MZ.

Že by smlouva znamenala zásah do suverenity jednotlivých států, odmítla na stránkách prestižního vědeckého časopisu Lancet také šestice současných nebo bývalých členů kanceláře Mezivládního vyjednávacího orgánu WHO.