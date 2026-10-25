Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V jedenácti letech skončil v ghettu, pak v Osvětimi. Přežil díky esesákovi ze Žatce

Autor:
  20:29
V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území.

V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území. | foto: Paměť národa

V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území.
V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území.
V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území.
V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území.
12 fotografií
Před 85 lety začaly nacistické transporty českých Židů do koncentračních táborů. V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území. Z pěti tisíc někdejších Čechoslováků židovského původu se jich konce války dožilo pouhých 277. Patřil mezi ně i tehdy jedenáctiletý František Lederer, jehož příběh líčí článek ve spolupráci s Pamětí národa.

Poté, co nacisté na podzim roku 1939 po boji obsadili západní část polského území a zřídili zde tzv. Generální gouvernement, přejmenovali město Lodž na Litzmannstadt na počest generála Karla Litzmanna. Podle nařízení z 8. února 1940 se mělo 160 tisíc tamních Židů pohybovat pouze ve vymezeném prostoru na severním okraji města.

Paměť národa

Článek vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej připravili Markéta Bernatt-Reszczyńská a Adam Drda.

Listopad už tradičně patří vzpomínce na ty, kteří bojovali za svobodu a demokracii. Paměť národa proto už dvanáctým rokem pořádá veřejnou sbírku na podporu válečných veteránů a dalších bojovníků za svobodu. Symbolické květy vlčího máku najdete po celý měsíc v knihovnách, kavárnách či obchodech. Od 7. do 12. listopadu je budou nabízet také dobrovolníci v ulicích.

Nacisté vypovězení Židů vysvětlovali jako hygienické opatření, které mělo zabránit šíření infekčních nemocí. Přesun stovek rodin do bývalé židovské chudinské čtvrti ale nepostupoval tak, jak si Němci představovali. Židé odmítali opustit domovy v centru města a nadále se pohybovali po hlavních ulicích.

V noci ze 7. na 8. března 1940 proto vtrhly ozbrojené jednotky SS do židovských bytů a jejich obyvatelé dostali pět minut na jejich opuštění a odchod do ghetta. Židy pohybující se v zakázaných ulicích němečtí vojáci nemilosrdně stříleli, a proto se 7. březen zapsal do historie Lodže jako „krvavý čtvrtek“.

Do konce dubna obehnali Němci prostor plotem, aby ho zcela izolovali od zbytku města. Na území čtyř čtverečních kilometrů se tísnilo 160 tisíc Židů, kteří čelili nedostatku potravin, obchod s obyvateli ghetta byl zakázán, vystačit si museli s nedostatečnými příděly.

Z původní budovy nádraží Bubny bude pamětní místo, připomene deportace Židů

Na podzim roku 1941 se počet obyvatel ještě zvýšil, neboť Němci do lodžského ghetta transportovali 20 tisíc Židů z Rakouska, protektorátu Čechy a Morava, Lucemburska a Německa. Do Lodže směřovalo prvních pět transportů z Prahy. Mezi pěti tisíci českých Židů byl tehdy jedenáctiletý František Lederer se svými rodiči a starším bratrem Jindřichem.

Židovská rodina textilního továrníka původem z Teplic se musela dostavit na shromaždiště u Veletržního paláce, kde strávili na zemi dřevěného baráku tři dny. Poté se s padesátikilovými zavazadly vydali na nedaleké nádraží Praha-Bubny, odkud 20. října 1941 odjeli transportem B neznámo kam.

První měsíc v lodžském ghettu strávili společně s ostatními z transportů v domech v Łagiewnické ulici. Spali na zemi na seně pod dekou. Později dostali malý byt ve Wolborské ulici.

František s bratrem Jindřichem v turistickém vláčku v Ostende.

V ghettu byl hlad, ale dala se sehnat řepa nebo tuřín, jindy lebeda: „Ta byla jako špenát, a se šlupkami od brambor to matka umlela na takovém malém strojku. Nevím, jestli si ho už přivezla s sebou z domova, nebo jestli ho sehnala v ghettu v Lodži. Zkrátka jsme mleli ten špenát, tu lebedu, s těmi šlupkami, které se také musely koupit, a sacharinem, přidala se trocha mouky a voda a z toho jsme dělali takovou bábovku. Ráno jsme to jedli ke kávě z melty. Sacharin prodávali na ulici polští Židé. Křičeli: ‚Sacharin, cejna, cejne, sacharin orginejle!‘, tak si to aspoň pamatuju,“ líčil František.

V bytě ve Wolborské žili Ledererovi od listopadu 1941 do června 1942. „Pak přijela nákladní auta. ‚Schnell, schnell, vy psi! Runter, runter!‘ Všechno dolů, ven z těch bytů. Museli jsme nastoupit do aut a odvezli nás do věznice na kraji ghetta.“

Tam viděli bratři František a Jindřich rodiče naposledy. Spolu s několika dalšími byli odvedeni do kanceláře: „Museli jsme tam něco podepsat, že budeme pracovat. Já jsem pak dělal v elektrotechnické výrobě Rauschengrund a bratr ve šroubárně, která se jmenovala Pucka,“ vzpomínal.

V ghettu fungovalo 100 továren, ve kterých byli jeho obyvatelé nuceni pracovat pro německé válečné hospodářství. Díky vysoké produktivitě a ekonomické výdělečnosti ghetto existovalo až do srpna 1944.

Bratři museli žít sami. Jejich rodiče Richard a Elly byli odvezeni transportem do nedalekého vyhlazovacího tábora v Chełmnu, kde nacisté od ledna do září 1942 zavraždili plynem v autech 72 tisíc Židů z Lodže, včetně 15 tisíc dětí a starších lidí, a pět tisíc Romů.

Rodina Ledererových před válkou na zahradě u vily v Teplicích.

Bez rodičů dokázali chlapci žít sami do podzimu. Když se dozvěděli o existenci sirotčince Burza, rozhodli se, že se do něj před začátkem zimy přihlásí. „Sirotčinec vedla polská Židovka, která ‚pachtila‘ s Němci. Jmenovala se Stahuwna. Nutila nás, abychom se chodili dívat, jak dole pod kopcem věšeli lidi odsouzené k smrti za nějaké malé prohřešky,“ vyprávěl.

Už asi po čtrnácti dnech se Jindřich Lederer popral v sirotčinci s jiným židovským chlapcem, který mu nadával do blbých přivandrovalců. Jindřich měl tuberkulózu a ve rvačce si poranil hrudník, po třech měsících tak zemřel v lodžské nemocnici. Ani ne třináctiletý František zůstal sám. Konce války se dožilo pouhých 10 tisíc obyvatel lodžského ghetta, z toho 277 českých Židů.

Život mu zachránil esesák

Chvíli poté onemocněl i František. Omrzly mu nohy. V nemocnici a v sirotčinci zůstal do srpna 1944, kdy bylo ghetto vyklízeno. Poté ho stejně jako ostatní deportovali do Osvětimi, kde díky šťastné náhodě Lederer prošel i přes svůj nízký věk bezprostředně po příjezdu dvěma selekcemi. Poprvé hned na příjezdové rampě, podruhé po vysprchování. Při druhé selekci mu zachránil život esesák, rodák ze Sudet.

„Po umytí nás ostříhali. Přišli jsme před komisi a německý důstojník, lékař, nás rozděloval. Nalevo jich bylo asi dvacet, napravo asi osmdesát, sto. Já už byl vybraný napravo, do skupiny slabých, ti šli pak do plynu. My jsme ale nevěděli, kam půjdou... Najednou mě ten důstojník volá zpátky a povídá: ‚Odkud jsi, woher bist du?‘ A já mu povídám: ‚Aus Teplitz-Schönnau.‘ Tak se jmenovalo dřív, Teplice-Šanov. A on: ‚Das sind wir doch Landsleute! Jsme krajani. Já jsem ze Žatce.‘ – ‚Das ist aber ein Zufall,‘ povídám německy. ‚To je ale náhoda.‘ A on: ‚Du gehst nicht mehr dorthin, ty už nejdeš tam, ty jdeš tadyhle sem!‘ Poslal mě na druhou stranu, a to mě zachránilo,“ líčil.

Hrdina Pilecki šel do Osvětimi dobrovolně. Přežil nacisty, komunisty už ne

Františkovi vytetovali na předloktí číslo B-7636. Pamatoval si, že když po selekci ve skupině vybraných vězňů vyšel na dvůr, dopadly na ně kameny. Házeli je opilí esesáci, kteří se zrovna odkudsi vypotáceli. Pak se dostal do baráku-bloku. „Každý blok vedl polský ‚blockältester‘ s bambusovou holí. Říkali jsme jim ‚zkurvysyni‘. Němci sami takové věci nedělali, na to měli ty Poláky. Čtyři lidé leželi v kóji pod jednou dekou. Když někdo v noci zakašlal nebo promluvil se sousedem po desáté hodině, musel vystoupit a dostal tou holí,“ vzpomínal.

Za týden se konala v bloku selekce, mladíci byli vybíráni na práci do říše. Výhodu měli ti, kdo uměli německy. František Lederer uměl, vybrali ho a přesunuli do Osvětimi 1, do kmenového tábora. Byli s ním další dva kluci z Čech, Mario Petrovský a Pavel (Paul Julius) Seidemann. Po příchodu jim pomohl český lékař Jindřich Hermann z Jindřichova Hradce. Dostal chlapce na nemocniční blok, kde byli kryti před selekcemi a evakuací z tábora před blížící se Rudou armádou. Díky tomu se dočkal 27. ledna 1945 osvobození Osvětimi.

„Politicky nespolehlivý“ sirotek

Po válce v sanatoriu v Českém Dubu. František Lederer stojí druhý zprava.

František si výjev zapamatoval jako obraz: táborem pomalu procházeli sovětští vojáci v bílých zimních pláštích, byli prý „jako bytosti z jiné planety“. Asi po týdnu získal civilní šaty a vydal se domů, na cestu, která trvala několik měsíců. Když 24. května 1945 dorazil do Prahy, doufal, že někdo z rodiny zůstal naživu. Vyhledal otcova známého Vojtěcha Rajdla, který se stal jeho poručníkem a zařídil mu pobyt v sanatoriích.

Potom žil chvíli v Praze u tety Elišky Poláčkové. Z celého příbuzenstva přežila jen ona se synem Hanušem a bratrancem Walterem Reichem, a potom několik příbuzných, kteří se před válkou dostali do Anglie. Od tety se František Lederer přestěhoval zpátky do rodných Teplic, kam posléze přesídlil i jeho poručník Vojtěch Rajdl.

František vystudoval textilní školu a dostal zpátky část rodinných majetků, vilu a podíl v továrně. Po únoru 1948 mu komunisté zase všechno vzali. Pracoval pak jako pletař ve vlastní textilce a podstatnou část života byl nahlížen jako „politicky nespolehlivý“ – syn továrníka s nevyhovujícím etnickým i třídním původem.

V roce 1950 narukoval k Pomocnému technickému praporu. Čtyřicet let pak pracoval v podniku Bonex, nejdéle jako mistr. Oženil se a rozvedl. „Později, protože jsem žil dlouho sám, jsem si řekl: ‚Samota tíží, musíš mít něco živého k sobě.‘ A tak jsem začal s andulkami. Měl jsem asi tři klece. Pak jsem si pořídil i morče a křečky,“ vyprávěl. František Lederer zemřel 10. prosince 2018.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

V Srbsku skončily parlamentní volby. Provázela je rekordní účast

Bývalý srbský prezident a kandidát vládní Srbské pokrokové strany (SNS) na...

V Srbsku se v neděli uzavřely volební místnosti v předčasných parlamentních volbách. Občané v nich rozhodovali o složení nového parlamentu. Předčasné parlamentní volby mnozí označují za referendum o...

25. října 2026  11:42,  aktualizováno  20:51

První kolo prezidentských voleb v Bulharsku vyhrála favoritka Ilijana Jotovová

Voliči v Bulharsku odevzdávají své hlasy v prvním kole prezidentských voleb....

V nedělním prvním kole prezidentských voleb v Bulharsku vedla podle očekávání úřadující hlava státu Ilijana Jotovová. Podle odhadů u volebních místností (exit pollů) získala 35 až 36,5 procenta...

25. října 2026  7:06,  aktualizováno  20:34

V jedenácti letech skončil v ghettu, pak v Osvětimi. Přežil díky esesákovi ze Žatce

V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském území.

Před 85 lety začaly nacistické transporty českých Židů do koncentračních táborů. V říjnu roku 1941 odjelo z pražského bubenského nádraží pět vlaků, mířících do města Lodž v nacisty obsazeném polském...

25. října 2026  20:29

Spekulanti ženou ceny bytů do nebe. Jak se budou vyvíjet v dalších letech?

Premium
ilustrační snímek

Musíme zdražovat, protože se nám zvyšují náklady, stoupají ceny stavebních prací i materiálů. To je obvyklá mantra nejen developerů. Jenomže zejména v Praze a dalších metropolích cenovou bublinu...

25. října 2026

Co sledují a poslouchají mladí na ČT a ČRo? Za tato média jsou ochotní platit

Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu...

Tisíce lidí v neděli na Staroměstském náměstí ukázaly, že zásadně nesouhlasí s rozhodnutím vládní koalice rušit televizní a rozhlasové poplatky. Část náměstí a dvě další ulice zaplnily lidé napříč...

25. října 2026  19:53

Ve sbírce na Korzo Národní se vybralo třikrát víc než vládní dotace za tři roky

Den boje za svobodu a demokracii na Národní třídě a hromadný zpěv hymny. (17....

Do sbírky na projekt Korzo Národní, který připomíná události 17. listopadu na pražské Národní třídě, poslali lidé, různé organizace i samosprávy k dnešnímu večeru přes devět milionů korun.

25. října 2026  19:36

Voliči v Detroitu považují letošní volby do Kongresu za důležitější než kdy dřív

Volební místnosti v Michiganu se otevřely v úterý. Primárky svých stran s...

Do budovy volebního úřadu v Detroitu za chladného, slunečného rána postupně přicházejí první voliči. Na chodníku pod přístřeškem s plachtou sedí u stolu dvě volební úřednice, zachumlané do bund a s...

25. října 2026  19:31

Luxusní vila, bazén a cypřišová alej. Slavná toskánská usedlost je na prodej

Usedlost Poggio Covili v srdci Toskánska je na prodej. Budoucí majitel získá i...

V malebném srdci Toskánska se vine cypřišová alej vedoucí k luxusní kamenné vile. Slavnou scenérii zachytily mnohé fotografie, nyní je nejznámější cesta regionu k dispozici. Realitní kancelář Lionard...

25. října 2026  19:27

„Vy nejste z lidovců?“ Macinka si rýpl do šéfa TOP 09 Havla

Petr Macinka (Motoristé) a Matěj Ondřej Havel (TOP 09) během nedělní debaty v...

„Vy nejste z lidovců? Alespoň už znám někoho z TOP 09 po odchodu pana Kalouska.“ Tak reagoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v nedělní debatě pořadu Partie na CNN Prima NEWS poté, co si v...

25. října 2026  18:56

Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, řekla Le Penová

Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie...

Marine Le Penová si přeje mít z Francie zemi míru. Nepošlu mladé lidi umírat do válek, které nejsou naše, prohlásila dnes na sjezdu krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) prezidentská...

25. října 2026  18:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hysterie, míní Babiš. Nedochází jim to, ale podpořili vládu, řekl k protestům Macinka

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí...

K nedělní protestní akci na pražském Staroměstském náměstí se vyjádřili premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. „Respektuju právo na protest každého. My plníme to, co jsme voličům...

25. října 2026  18:36

Už nechci fotit jen smutné věci, říká fotograf Těšínský. Chce být dobrým otcem

Válka ještě neskončila. Donbas, Ukrajina. Fotografie Davida Těšínského.

Fotografoval války, gangy i život v ghettech. S fotoaparátem cestoval od Íránu přes Etiopii až po Bronx. Zkušenosti z 91 zemí shrnul v knize Jiná krása. Teď ale David Těšínský zpomaluje. A to hlavně...

25. října 2026  18:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×