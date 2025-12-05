Že byla revoluce domluvená? Takové řeči mě rozčilují, říká studentský vůdce

Autor:
  15:11
Už jako mladík se dostával do střetů s komunistickým režimem. Na podzim 1989 patřil Robert Novák k těm, kteří v Hradci Králové pomáhali rozjet studentskou stávku. „Vždycky jsem rozčílený, když slyším, že to bylo dopředu domluvené a naplánované, že by nás snad řídili estébáci,“ říká v textu, který vznikl ve spolupráci s Pamětí národa.
Studentské Vánoce v roce 1989.

Studentské Vánoce v roce 1989. | foto: Paměť národa

Demonstrace na Velkém náměstí v Hradci Králové.
Robert Novák v roce 1989.
Tiskové středisko Studentského stávkového výboru.
Studenti jdou uklízet město, aby zvali občany na první demonstraci.
12 fotografií

„Neměl jsem problém identifikovat, co je na tom režimu špatně,“ vzpomíná Novák na léta zrání v letech pozdního socialismu. „Nepovažuju sebe sama za nějakého aktivního odbojníka. Jenom jsem chtěl, aby mi ten režim co nejméně překážel.“

Vyrůstal Hradci Králové v rodině lékaře a říká, že jeho rodiče před ním nikdy neskrývali své smýšlení o panujících poměrech a doma o všem mluvili otevřeně. Stejně tak se nemusel přetvařovat ani ve vodáckém oddílu, kam chodil od dětství. Získal tu přátele na celý život.

Paměť národa

Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovali Zdeněk Horák a Michal Šmíd.

Organizace sbírá vzpomínky lidí, kteří byli u klíčových okamžiků našich dějin, a uchovává je pro budoucí generace. Díky podpoře veřejnosti se tyto vzpomínky proměňují ve filmy, knihy, výstavy či vzdělávací programy, aby mladší generace mohly poznat odvahu, lidskost a hodnoty svobody. V období Vánoc, kdy se vzpomínky a tradice sdílí, je možné příběhy podpořit v rámci Vánoční sbírky Paměti národa.

Když chodil do třetího ročníku střední průmyslové školy, přišel jednou do třídy během vyučování ředitel Salaba: „Prosím tě Roberte, pojď sem, je tu pro tebe StB,“ řekl s obavou v hlase. Důvod zadržení a výslechu se ukázal posléze. Parta z vodáckého oddílu chodila do hradecké hospody u Dvořáků a čas od času si koupili sud piva a vyrazili na víkend. Říkali si „Sudparta“. Podle všeho ale do hospody chodil udavač, který v tom viděl zkratku pro sudetoněmeckou stranu „Sudetendeutsche Partei“ a podezření z propagace nacismu bylo na světě.

V jiném hostinci pak psala vrchní stolní společnosti útratu na dlouhou účtenku, mladí vodáci tomu z recese říkali „propíjíme letenku do Austrálie“ a v bujných představách donašeče se z toho vyklubal plán na ilegální opuštění republiky. Obvinění ale byla natolik vratká, že celá tato aféra vyzněla do ztracena. Do oddílu chodily i děti tehdejších prominentů, a tak se pamětník domnívá, že vyšetřování mohl také zarazit někdo „shora“.

Po maturitě nastoupil Robert na brigádu jako zřízenec do nemocnice. Říká, že zde našel zajímavou sestavu pestrou směsici lidí z okraje tehdejší společnosti. S kolegy v nemocnici tehdy dokonce uspořádali stávku – chtěli prosadit důstojnější přístup k tělům mrtvých pacientů s chirurgie.

Byl z toho skandál. „Kdo vás vede?“ ptali se policejní vyšetřovatelé neschopní pochopit, že by zřízenci mohli sami něco podobného zorganizovat. „Nevěděli si s tím rady“ vypráví Novák a dodává, že po třech či čtyřech dnech se s mrtvými těly už se zacházelo náležitým způsobem. „Tehdy jsem pochopil, že má smysl se snažit o nápravu věcí.“

Končíte! vyhrožovala profesorka. Nakonec musela odejít ona

Pedagogická fakulta v Hradci Králové, kam se Robert Novák dostal na druhý pokus v roce 1988 měla ve vzpomínkách tehdejších studentů pověst důkladně znormalizované školy s tuhým režimem. Obor pedagogika vedle některých předmětů, o které měl pamětník zájem (jako psychologie) obnášela i tupé biflování stranických či svazáckých stanov.

Do druhého ročníku nastoupil na podzim roku 1989. Předtím v létě roku 1989 podepsal provolání Několik vět. Sám přiznává, že se radikalizoval a zažíval stále častější konflikty s doktrinářsky naladěnými pedagogy.

Kritizovali režim z korby slavné Tatry. Jak se Kopřivnice přidala k revoluci

Například diskuse s profesorkou Švarcovou v předmětu vědecký ateismus vedly k otevřeným výhrůžkám o možném vyhazovu ze školy: „Vůbec nemá cenu, abyste na této škole zůstal, já vám stejně zkoušku nedám, vy přese mě neprojdete a budete tu končit,“ říkala mu. „Netrvalo dlouho a musela končit ona,“ glosuje to dnes pobaveně pamětník.

Přestože tehdejší státem a stranou ovládaná média pouštěla do éteru jen kusé a zkreslené zprávy, i do Hradce Králové dorazila zvěst o tom, co se stalo 17. listopadu v Praze na Národní třídě i o následném vyhlášení stávky pražskými vysokoškoláky.

V pondělí 20. listopadu ještě na hradecké pedagogické fakultě zčásti probíhala výuka. Odpoledne se dění přesunulo do restaurace Bouda, kde se sešla skupina studentů, i z dalších hradeckých vysokých škol, tedy z medicíny a farmacie. Večer na koleji se i pod vlivem příjezdu lidí, studujících v Praze, kteří přivezli čerstvé informace, padlo rozhodnutí o vstupu do stávky.

Studentské Vánoce v roce 1989.
Demonstrace na Velkém náměstí v Hradci Králové.
Robert Novák v roce 1989.
Tiskové středisko Studentského stávkového výboru.
12 fotografií

Jelikož pedagogická fakulta v Hradci tehdy sídlila ve vícero budovách v různých částech města, rozhodli se studenti obsadit koleje v ulici Na Kotli. V úterý 21. listopadu pak vyrazili aktivisté přesvědčovat ostatní studenty, že se učit nebude a že je nutné vstoupit do stávky. Na fakultě ale měla silnou pozici organizace Socialistického svazu mládeže, která se snažila pootočit vývoj od přijetí radikálních požadavků v intencích prohlášení pražských studentů k podstatně krotšímu stanovisku svazáků.

Novák vzpomíná, jak se v prvním revolučním týdnu svolalo do menzy setkání všech studentů fakulty. Sál praskal ve švech, účastnilo se i vedení školy. Atmosféra houstla, lidé z vedení začali osočovat mluvčí studentů. „Jeden z proděkanů neudržel nervy a tím nám vlastně pomohl. Začal tam na nás sprostě řvát, jak se tam sápal, tak mě shodil z pódia.“ Po incidentu došlo na veřejné hlasování. „Pro radikální znění prohlášení byli úplně všichni, snad jenom tři se přihlásili k té umírněné verzi.“

Stávkující studenti v Hradci Králové přemýšleli, jak si naklonit veřejnost, aby nebyli označeni za „flákače“. Rozhodli se pro úklid města. „Ale sežeňte najednou tři stovky košťat,“ vzpomíná Novák. Studenti vyrazili do škol i dalších institucí s prosbou o zapůjčení potřebného vybavení. Někde na ně volali policajty, jinde jim ochotně nářadí půjčili, a třeba i donesli vlastní z domova. V dalších týdnech pořádali studenti happeningy.

Hradba z papírových krabic je hotová.

Plakáty a letáky vozili autobusáci i strojvedoucí

„Myslím, že bylo velmi důležité, že jsme stávkou pokryli celou republiku,“ říká Novák a zdůrazňuje roli výjezdů do menších východočeských měst jako Opočno, Broumov nebo Hostinné. Popisuje, jak fungovalo předávání informací. Nezastupitelnou roli hráli řidiči autobusů a strojvedoucí.

Tak se stalo, že studenti třeba v pět hodin ráno rána vyráželi k prvním autobusům či vlakům vyrážejících do menších měst a po řidičích posílali plakáty, letáky, instrukce. Obdobně se do Hradce dostávaly materiály z Prahy. „Bylo to v celý republice a nedalo se to komunistickou propagandou eliminovat na nějakou partu samozvanců a ztroskotanců,“ líčí.

Novák však připouští, že ne každý se tehdy do stávkového dění zapojil. „Na peďák chodilo kolem osmi set lidí, odhaduju. 50 lidí aktivně stávkujících, další stovka byli lidi, co pomohli, když bylo potřeba. A zbytek měl prázdniny,“ říká a podobně vnímá i zapojení tehdejších pedagogů.

„Nějakých pět se k tomu otevřeně přihlásilo, další to dělali zpočátku tajně, většina těch kantorů asi taky měla nějaké volno.“ V týdnu od 27. listopadu tak někteří vyučující dokonce vypsali termíny zkoušek. Našli se i tací, kteří šli na zkoušky na katedru marxismu leninismu, obor přitom za pár týdnů zrušili. „Nakonec jsme ale uspěli, protože ta menšina byla hodně aktivní a zapálená,“ ohlíží se Novák za studentskou stávkou.

Lidé půjčili aut i darovali prstýnek

Na tehdejším dění kromě jiného oceňuje tehdejší schopnost studentů zorganizovat se a vytvořit fungující strukturu. „Vždycky jsem rozčílený, když slyším, že to bylo dopředu domluvený a naplánovaný, že by nás snad řídili estébáci.“

Poroba je horší než smrt, hlásal na Albertově autor Dračího doupěte

Zároveň si uvědomuje, že vše mohlo fungovat i díky masivní podpoře veřejnosti. „Přišli třeba úplně cizí lidi s tím, jak nám můžou pomoc. Tak jsme jim řekli: nemohli byste nás nějak odvézt. A on třeba řekl: Já nemám čas, ale tady máš klíčky, tady máš auto, mějte ho a za čtrnáct dní mi ho vraťte. Auto v té době byla poměrně velká hodnota.“

Lidé nosili jídlo, peníze, mohli za ně koupit třeba první počítač. Novák si vzpomíná i na emotivní okamžik, kdy za studenty dorazila jedna dáma pokročilého věku: „Přinesla zlatý prsten s kamenem, že nemá peníze, ale dá nám ten prsten, aby nám přispěla.“

My jsme říkali, že to nemůžeme přijmout. Ona se rozplakala, že ten prsten jí zbyl po manželovi, který byl v komunistickým lágru a umřel a on by si přál, aby tím mohl přispět k odstranění komunistů. Já osobně si velmi vyčítám, že nevím, co se s tím prstenem pak stalo. Kdybych přemýšlel o nějakým muzeu 17. listopadu, tak právě ten prsten a ten příběh s ním spojený by tam určitě patřil,“ podotkl Novák.

Robert Novák v roce 2019.

Když se Robert Novák, dnes pedagog, v minulosti též ředitel gymnázia a komunální politik, ohlíží za děním roku 1989, říká: „Chtěl bych zmínit jeden důležitý fakt, že jsme se nechtěli mstít. I přestože mnozí mají máslo na hlavě a objevili se ve funkcích a pozicích, na které z mého pohledu morální právo nemají, tak si myslím, že je dobře, že jsme neudělali nějaká drastičtější opatření ve smyslu: kdo smí a nesmí kandidovat, i když takové náznaky tu byly. Myslím, že by to ve společnosti, která i tak je dnes velmi rozdělená, vytvořilo velkou nenávist.“

Podle něj se Češi překvapivě dobře dokázali adaptovat na život ve svobodných poměrech na rozdíl třeba od Ruska, kde se přechod k demokracii nepodařil. „V negativním slova smyslu mě pak překvapilo, jak u nás přežívají takové ty vlastnosti, že my jsme ti chudáci, a za všechno můžou ti druzí,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Oprava stanice metra Pankrác končí dřív, cestujícím se otevře před Vánocemi

Rekonstruovaná stanice metra Pankrác. (21. října 2025)

Stanice pražského metra C Pankrác se po téměř roční rekonstrukci pro cestující znovu otevře v pátek 19. prosince. Oproti plánům je to o sedmnáct dní dříve, uvedl náměstek pražského primátora Zdeněk...

5. prosince 2025  14:58,  aktualizováno  15:28

Unijní ekonomika rostla oproti odhadům rychleji, dařilo se i Česku

Ilustrační snímek

Hrubý domácí produkt Evropské unie se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta. Růst mírně zrychlil z tempa 0,3 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl v páteční...

5. prosince 2025  15:22

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Investoři podepsali smlouvu s městem o prodeji většinového podílu v FC Hradec

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Že byla revoluce domluvená? Takové řeči mě rozčilují, říká studentský vůdce

Studentské Vánoce v roce 1989.

Už jako mladík se dostával do střetů s komunistickým režimem. Na podzim 1989 patřil Robert Novák k těm, kteří v Hradci Králové pomáhali rozjet studentskou stávku. „Vždycky jsem rozčílený, když...

5. prosince 2025  15:11

Průvan v ODS. Na posty místopředsedů míří i kritici koalice SPOLU

Předseda zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík

Změny ve vedení ODS bude ještě větší, než se zdálo. V reakci na výsledky voleb do Sněmovny oznámili šéf strany a končící premiér Petr Fiala a dosavadní první místopředseda, ministr financí Zbyněk...

5. prosince 2025  14:45

Ukrajinci zasáhli v Čečensku mrakodrap vládních úřadů, ve fasádě zeje obří díra

Ukrajinské drony zasáhly Groznyj a Gudermes

Mrakodrap v hlavním městě ruské Čečenské republiky Grozném se stal terčem útoku ukrajinského bezpilotního dronu. Ruská média spekulují, že skutečným cílem mohla být nedaleko stojící budova...

5. prosince 2025  11:40,  aktualizováno  14:38

Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie budovu evakuovala

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely dnes po poledni do Chotutické ulice v pražských Malešicích, kde se podle policie v bytě zabarikádoval muž a hrozí zapálením budovy. Na místo...

5. prosince 2025  13:13,  aktualizováno  14:08

Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník

Český ústavní právník Jan Kudrna (5. prosince 2025)

Šéf ANO Andrej Babiš ve čtvrtek představil nevratný slepý fond jako řešení svého možného střetu zájmů. Podle ústavního právníka Jana Kudrny tím plní víc, než po něm žádá zákon. Rozhodnutí ovlivní i...

5. prosince 2025  14:07

Brusel dal Muskovi pokutu 120 milionů eur. Vadí klamavá fajfka i utajení dat

ilustrační snímek

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu...

5. prosince 2025  12:55,  aktualizováno  13:56

Netflix se dohodl s Warner Bros. Převezme HBO Max i práva na Harryho Pottera

ilustrační snímek

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery včetně studií a platformy HBO Max. Akvizice vyjde na 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun),...

5. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy

Láska až za hrob? Kdepak, v přírodě platí zákon silnějšího a perspektivnějšího...

Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek je z toho důvodu zahrada pro veřejnost uzavřena. Vedení zoo přijímá opatření, aby se další šíření...

5. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  13:44

Ministři za SPD budou proti pokračování muniční iniciativy, řekl Okamura

Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (6. listopadu 2025)

Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura v pátek potvrdil, že všichni tři ministři nominovaní do nové vlády Andreje Babiše za jeho hnutí budou proti pokračování české muniční iniciativy. Končící vláda Petra...

5. prosince 2025  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.