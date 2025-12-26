Petr Záleský se narodil 21. června 1927 v Mutěnicích na Hodonínsku. Po absolvování obecné školy se v letech 1941 – 1944 učil obchodním příručím v Dubňanech. Po válce šel na praxi do Hodonína do Slovácké svépomoci. Přes přátele se dozvěděl o možnosti odcestovat na zkušenou do Prahy.
Protože už v Mutěnicích odebíral časopis křesťanské mládeže Dorost, seznámil se v Praze s lidmi ze Sdružení katolické mládeže. Toto setkání pak ovlivnilo další události v jeho životě. V roce 1948 se Petr musel vrátil z Prahy domů.
Paměť národa
Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovala Helena Hájková.
V roce 1948 při volbách odevzdávali Záleští bílé lístky na protest proti komunistům. „S bratrem Františkem jsme strhávali komunistům plakáty a psali všelijaké básničky. Taťka jel odevzdávat obilí, byl tam mlýn. Plakal a říkal, aby jim nechali něco na setí. A bratr tam taky byl, on je ohnivý, a říká: ‚Ať se nažerou, nechte jim to!‘ Prý, co je to za kluka, my se na něho podíváme,“ vzpomínal.
V roce 1949 Petr narukoval na vojnu do Prešova. „Vytřídili nás. Mysleli jsme, že jedeme na cvičení. Dali nás do vlaku a jeli jsme. My jsme se dostali do Ostravy, já byl na dole Dukla.“ Pod zem se dostal ještě dřív, než oficiálně vznikly Pomocné technické prapory (PTP). Jednalo se o vojenské báňské oddíly, do kterých byli po únoru 1948 odesíláni i politicky nespolehliví branci.
V dole Dukla strávil Petr Záleský sedmnáct měsíců. Chtěli po něm, aby podepsal ještě jeden rok, to však odmítl a záhy se mu to vymstilo. „Po návratu z vojny jsem šel pracovat do Pramenu v Hodoníně. Po měsíci mi přišel dopis od vedení z Kyjova, že mě propouští, že už nesmím být v obchodě a musím do dolů nebo do průmyslu, do výroby.“ A tak se šel učit soustružníkem. V říjnu roku 1953 se oženil s Julií Trávníkovou. Na jaře 1955 se jim narodil syn Pavel a o dva roky později syn Petr.
V létě 1958 dostal Petr od přátel z Prahy tzv. Fatimské zjevení. Šlo o druhé tajemství zjevení Panny Marie ve Fatimě, uveřejněné v roce 1942. Stálo tam: „Přeji si zasvětit Rusko svému Neposkvrněnému srdci... jestliže má přání lidé vyplní, Rusko se obrátí a nastane tam mír; pokud ale ne, rozšíří se jeho bludy po celém světě a zapříčiní války a pronásledování církve.“
„Oni mě nebili, ale šli po mně psychicky“
Petr Záleský předal text kamarádovi, který ho nejspíš udal na policii. „Tam stálo, že si mají lidi koupit na tři dny jídlo, a oni mi pak při výslechu vyčítali, že kdyby se to rozšířilo, byly by vykoupené obchody, a to by byla katastrofa,“ vyprávěl.
V srpnu zatkli i bratra Františka. Petrovi bylo jasné, že je na řadě. „To já už jsem s tím počítal, že dojdou,“ líčil. A skutečně se tak stalo.
Převezli ho do Uherského Hradiště. „Otevřely se železné dveře, já jsem tam musel jít. Sledovali, jak chodím, jaké mám ruce, všechno po mně chtěli. Pak mě zavedli do druhého patra a tam mně dali jakési hadry. Cítil jsem se nesvůj. Soused mně radil, abych byl tvrdý a nikdy nic neřekl. Jenže to se dobře říká, ale jak člověka drapnou, tak poleví.“
Ocitl se v cele o velikosti asi dva krát tři metry a chodit mohl jen pár kroků tam a zpátky. Strašili ho, že mu rozbijí rodinu. Ženu prý vystěhují z domu a děti půjdou do dětského domova. Po zatčení následovaly doma v Mutěnicích prohlídky.
Petra ve vazbě trápili především psychicky. „Jednou v noci mě estébáci probudili, byli na mě tři chlapi, měli založené knížky a začali mě vyslýchat a říkat, který farář se oženil, který měl dítě. Tak mě vyslýchali, psychicky mě znemožnili. Oni mě nebili, ale šli na mě psychicky,“ líčil.
Ve vazbě strávil čtyři a půl měsíce. Různě ho překládali, měnili se vězni i bachaři. Jídlo dostávali do šálku ke dveřím. Jako záchod sloužila díra v zemi v cele. „Pak nás honili na sprchování. Bylo to studené, měl jsem s tím trápení. Vězni si uměli předávat různě papírky, tak při sprchování nám kontrolovali zadek, jestli tam nic nemáme. To je ale pod úroveň člověka,“ vyprávěl.
„Budu na vás vzpomínat v modlitbách“
Z vězení posílal Petr dopisy domů. Ve svých psaních navzdory svému trápení všechny podporoval, zdravil, uklidňoval a děkoval. V dopise ze 4. prosince 1958 se píše: „Už zase bude Mikuláše, blíží se Vánoce. Julčo, děkuji Ti ještě jednou za Tvoje starosti o mě, velmi a velmi na Tebe vzpomínám a buď ujištěná, že v jakékoliv příležitosti vždy a vždy v tom nejlepším. Pavlíčku, posílám Ti nějaké omalovánky a také pusinku.“
Období nadcházejících Vánoc, které nemohl strávit se svými dětmi, se snažil rodině zpříjemnit alespoň kresbou. Vznikla v pondělí 15. prosince 1958: „Posílám malovánku pod stromeček. Budu na vás všechny asi takovýmto způsobem, jak jsem toto namaloval, vzpomínat. V modlitbách… Petr.“
Vězni mohli dostávat balíčky od svých rodin a Petr v dopise z 28. prosince 1958 psal o své vánoční zásilce: „Tak ten čas běží, že se mně zdá až neuvěřitelné – a svátky vánoční jsou pryč. Zůstaly na ně jen vzpomínky. Právě na Štědrý den jsem dostal od Tebe balíček. Bylo to pro mě takové radostné, že jsem si myslel, bůhví co nemám. Trochu mně šlo na slzení. Musel jsem proto balíček chvilku nechat stát, až mě to přejde – jak se o mě musíš stále starat, připravovat, shánět. Děláš jen radosti, naproti tomu já jsem nemohl tentokrát udělat žádnému radost,“ psal své ženě.
„Rozbaluji dál, kostky cukru. Taktéž i jablka. Myslel jsem totiž, že ty dvě mandarinky jsou jablíčka. Říkal jsem si – mohla to nechat pro chlapce. A až později zase po přehlížení jsem zjistil, že ty jablíčka jsou jaksi měkké a jiné barvy – a ony – mandarinky. To si představíš, jaká je to pochoutka, jakož i ten pěkně měkký špek. Z medových srdíček jsem si sestavil na stolku stromeček. Musím Ti prozradit, že jedno srdíčko si nechávám jako nejživější vzpomínku na Tebe,“ pokračoval.
Dne 7. ledna 1959 zasedl soud. Petr byl obviněn z trestného činu podvracení republiky. Vyměřili mu trest dva a půl roku vězení, odsoudili ho ke ztrátě občanských práv a propadnutí majetku. Odůvodnění bylo jasné: „Zpracovávali a rozšiřovali různé tiskoviny a písemnosti zaměřené proti lidově demokratickému státnímu zřízení. A také přemlouvali občany, aby nevstupovali do Jednotného zemědělského družstva.“
Z vazby v Uherském Hradišti se dostal na Příbramsko: „To jsme ani nevěděli, kam nás vezli. Dovezli nás na lágr Bytíz, to je pod Svatou Horu,“ říkal. V táboře dostal přidělené číslo 8474, jako by jeho jméno přestalo existovat. V táboře byly domy popsané písmeny A až J. V jednom domě bylo asi deset místností. Na jedné světnici spalo čtrnáct lidí na dvoupatrových postelích. Když měli v domě službu, jeden musel být u dveří.
„Já jsem měl službu od jedné do tří a přitom psal manželce dopisy. Kdo šel na ranní, vstával ve čtyři hodiny, natočil si kafe a mohl si vzít chleba. Kafe ve vojenské termosce To bylo všechno.“
Když vězni nesplnili plán, museli za trest chodit drát peří. „Když jsme nadrali určitou váhu, pak jsme šli na oběd. Peří smrdělo jak hrom,“ vyprávěl. Někdy ale za trest nedostali žádné jídlo nebo museli hrabat hlínu kolem tábora, aby v ní byly vidět stopy útěkářů.
Obávaný trest představovala takzvaná korekce. „Když se šlo do korekce, muselo se po schodech dolů a tam vězni byli bez světla, bez ničeho, jen kafe a až na třetí den bylo jídlo. Bratr František tam byl deset dní,“ vzpomínal. V zimě dostávali vězni jen jeden kbelík dřeva na topení. Muži si tedy tajně nosili dřevo pod oděvem a Františka při kontrole odhalili.
Petr psal pravidelně domů. Dopisy se dochovaly jako vzpomínka na těžkosti, překážky, nesplněné sny a malé radosti a pamětník. Je potřeba vzít v úvahu, že dopisy byly kontrolované. Často uváděné informace neodpovídaly realitě. I tak jsou dopisy cenným dokladem života ve vězení a pracovním táboře na přelomu 50. a 60. let.
Nesmírně se na Tebe těším, přestože jsem Tě mohl vidět u soudu. Tak blízko a přitom tak daleko,“ stojí v psaní manželce datovaném 12. ledna roku 1959.
„Moje milovaná! Posílám poslední dopis. Děkuju za Tvoje pochopení ke mně, po celou tuto dobu zde strávenou. Takto jsme více jednoho srdce. Nějak se do toho nedovedu ani vžít, že už budu odjíždět. Pojedu za Tebou a našimi dětmi. Pak už společně vzdáme díky Pánu. Tedy upřímně na shledanou se těší Tvůj Petr,“ psal v posledním dopise.
„Vrátil jsem se do jiného světa“
V květnu 1960 vyhlásil prezident Novotný rozsáhlou amnestii pro politické vězně, na svobodu z obou bratrů ale vyšel jen František. Petr si musel odsedět ještě několik měsíců za „rozkrádání majetku“. Propustili ho 11. listopadu 1960. Protože byl odsouzen k propadnutí majetku, sebrali mu všechno včetně motorky, vinohradu i pole.
„Já jsem byl překvapený, že už se neříká ‚sbohem‘, bylo hodně věcí jinak. Začalo se říkat ‚soudruhu‘. Vrátil jsem se do jiného světa,“ vyprávěl. Práci našel opět na dráze. V roce 1962 se mu narodil třetí syn František.
Po roce 1989 se Petr Záleský zapojil do činnosti Konfederace politických vězňů. Jezdil na pravidelná okresní setkání a navštěvoval celostátní akce a společné mše svaté. Politice se nevěnoval. Začal pracovat s mladými lidmi, šest let jezdil za mladými křesťany do Čejkovic a organizoval pro ně letní tábory. „Byl jsem vychovaný od Dona Bosca, který říkal, že není jen modlitba, že je důležitá i čestná hra. Nechtěli jsme vychovat z kluků kněze, ale čestné občany.“