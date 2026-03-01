Únorovému puči se postavili studenti. Hloupost a skvrna na pověsti, zpražili je

Studentská hnutí jsou v české paměti spojována hlavně s roky 1939 a 1989. Protesty během komunistického puče v roce 1948 zůstávají ve stínu, šlo přitom o nejvýraznější veřejný odpor proti nastupujícímu režimu. Odehrál se však v době, kdy lidé, a především nekomunistická politická reprezentace v čele s prezidentem Benešem, vůli ke vzdoru ztratili. Průběh únorové revolty vypráví text ve spolupráci s Pamětí národa.
Tehdejší předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na...

Tehdejší předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na Staroměstském náměstí v Praze. Snímek, z něhož byl vyretušován Vlado Clementis a fotograf Karel Hájek. (21. února 1948) | foto: ČTK

První pochod, který jeden z jeho účastníků František Suchý nazývá noční, se odehrál dne 23. února roku 1948 večer. Československo se již řadu dní zmítalo ve vleku vážné vnitropolitické krize. Komunisté upevňovali kontrolu nad bezpečnostními složkami a nekomunističtí ministři podali demisi v naději, že prezident Edvard Beneš ji nepřijme.

Komunisté naopak vsadili na to, že pokud demisi nepodá většina členů vlády, bude možné ji jen doplnit – a to ministry komunistům zcela loajální. Posíleni podporou nezanedbatelné části veřejnosti, byli pro to ochotní udělat cokoliv včetně řady kroků neústavních. Jedním z nich mělo být zřízení Akčních výborů ve všech organizacích, závodech, obcích, ale i v nekomunistických stranách, které měly sdružit „zdravé jádro“ činovníků věrných komunistům, a ty ostatní vyloučit.

V pražském Obecním domě 23. února zasedal nově se tvořící Akční výbor národní fronty, o patro výš v mansardě se pak setkali členové Klubu akademiků České strany národně sociální (ČSNS). Přítomen byl i Josef Lesák, učitel a tehdy nejmladší československý poslanec.

Hana a Edvard Benešovi v roce 1947

Po letech Lesák vzpomínal, že na blízkém Náměstí Republiky se ten večer shromáždili především studenti a další mladí příznivci národních socialistů a další lidé, kterým nebyl nástup komunistů po chuti. Mladí národní socialisté, včetně Lesáka, byli rozpačití z pasivity svých spolustraníků a vydali se podpořit osobnost, která v jejich očích představovala poslední záruku, že demokracie v Československu by mohla být zachována – prezidenta Edvarda Beneše.

Dav šel z Náměstí Republiky ulicí Na Příkopě, dále po Národní třídě, přes Karlův most a Nerudovou ulicí vystoupal k Pražskému hradu. Pochodu se tehdy účastnil i mladý student pražské techniky František Suchý.

Ten prý o komunistech neměl nikdy iluze, a když viděl, kam situace spěje, nechtěl nečinně zůstat doma. „Vím, že vedle mě šli dva mládenci, já jim říkám: ,Vy jste odněkud z Ostravy, že mluvíte jinou řečí?’ Oni, že ne, že jsou z Jugoslávie. Tak já jim říkám: ,To máte blbý.’ Oni říkali: ‚Buď klidnej, budete to mít tady taky tak‘.“ Vývoj následujících dnů a týdnů jim dal za pravdu. Údaje o počtu účastníků se liší – uvádějí se čísla od 500 do 10 tisíc manifestujících.

Cestu do hradního areálu přehradil kordon policistů a velitel vyzval studenty k rozchodu. Tady ale mohl Lesák uplatnit svou pozici poslance. Vyjednal s velitelem, že za prezidentem Benešem bude puštěna pětičlenná delegace a ostatní demonstranti na ně na náměstí počkají.

Benešova role v únoru 1948 byla ostudná a osudová, míní historik

V útrobách hradu se setkali se starým nemocným mužem. Poté, co si vyslechl stanovisko a vyjádření podpory, Beneš řekl, že cítí, jak je společnost hluboce rozdělena. Demonstrujícím prý vzkázal: „Řekněte svým kolegům a všem: Mám situaci pevně v rukou. V Československu bude zachována demokracie v intencích Masarykových i mých. Se všemi stranami se dohodneme.“

Delegaci tato slova naplnila optimismem, že snad není ještě vše ztraceno. Z toho ale Lesák vystřízlivěl velmi rychle. Kancléř Jaromír Smutný si ho poté, co skončila audience u prezidenta, vzal stranou s tím, že navrhuje, aby se z této schůzky nečinil zápis, protože by mohl účastníkům delegace uškodit. Patrně již tušil, kam se situace ubírá.

Když se Josef Lesák se zbytkem delegace vrátil mezi čekající demonstranty, vyhlásil, aby šli zpět na Náměstí Republiky s tím, že prezidentův vzkaz lidem vyřídí z balkonu sídla Národních socialistů. Lidé, bezpochyby posíleni sounáležitostí davu, se opravdu vydali zpět a nejspíš právě tehdy zazněl nápad demonstraci na podporu demokracie a prezidenta Beneše zopakovat.

Za Benešem bočním vchodem

Následující den se nesl ve znamení generální stávky na podporu komunistů, které se zúčastnilo dva a půl milionu lidí, pokračovaly střety a razie v nekomunistických stranách, zatčeni byli i první představitelé studentů – bez ohledu na studentskou manifestaci uplynulé noci, která komunisty a jim podřízený bezpečnostní aparát zaskočila. Ve středu 25. února politická krize vygradovala.

Od rána komunisté plánovali velkou manifestaci na pražském Václavském náměstí s tím, že pokud by nadále prezident otálel s přijetím jejich požadavků, vydají se na Pražský hrad. Mezi nekomunisticky naladěnými studenty se ale nesla jiná zvěst: Sejdeme se na Karlově náměstí u Techniky.

Sraz byl stanovený na 15. hodinu. Bezpečnostní složky se tentokrát pečlivě připravily a Karlovo náměstí bylo plné uniformovaných policistů, kteří měli zabránit většímu srocení a zamezit možným střetům s prokomunistickými manifestanty, kteří už tou dobou mířili do centra Prahy.

Akademická půda ale ještě protentokrát zůstala nedotknutelná a odhadem kolem tisícovky studentů se vměstnalo do dvůr budovy. Student Vysoké školy hospodářské Antonín Kyncl na průběh shromáždění vzpomínal takto: „Dohodli jsme se na dvou podmínkách. Zaprvé, že všichni kolegové budou mít smeknuté klobouky. Zadruhé, že nikdo neprovolá za celou dobu vůbec nic, že to bude tichá demonstrace.“

Vícero pamětníků vypráví, že opustit budovy techniky hlavním vchodem na Karlovo náměstí by znamenalo vejít přímo do náruče policistů. „Šli jsme druhou stranou. Kustodi nám otevřeli bránu,“ líčil tehdejší student práv a člen Československé strany lidové Jan Decker.

Muž, který zmizel. Clementise pověsili a vygumovali. Zbyla jen čepice

„Cestou se k nám nikdo nepřidal. Ale všímal jsem si, jak se v domech za záclonou schovávali lidi a jen nenápadně nám mávali. Už v té době byl v lidech strach,“ popisoval dobovou atmosféru Kyncl.

Někdy tou dobou, tedy mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední, přijal prezident Beneš na Pražském hradě předsedu vlády Gottwalda a sdělil mu, že přistupuje na veškeré komunistické požadavky. Gottwald následně zamířil mezi své příznivce shromážděné na Václavském náměstí, aby tam mohl pronést své legendární: „Právě se vracím z hradu...“

Jediný výstřel „vítězného února“

Čelo studentského průvodu dorazilo Nerudovou ulicí k rampě na Hradčanské náměstí, kde už stáli policisté. Průvod byl sevřen z obou stran a situace se rychle vyhrotila. Studenti opět žádali vyslání delegace k prezidentovi, ale napětí přerostlo v tlačenici.

„A když už vrcholila ta hrozná tlačenice, tak se ozval výstřel. A my jsme zpanikařili, mysleli jsme, že střílejí do nás. Takže se to otočilo a hnali jsme to zase dolů na Malostranské náměstí,“ vzpomínal tehdejší student techniky Miroslav Houšťek.

Josef Řehounek, jediný zraněný z únorového puče v roce 1948

Tento jediný výstřel „vítězného února“ vyletěl pravděpodobně ze samopalu policisty strážníka Mana, kterého vypátral v roce 1968 novinář Jiří Ruml. Patrně se jednalo o náhodu, vyplývající z nepřehledné situace, povel ke střelbě od velitelů podle všeho nezazněl. Náboj zasáhl kotník studenta lesnictví Josefa Řehounka, který se s následky zranění potýkal celý zbytek života.

V Archivu bezpečnostních složek je uložený záznam, ze kterého vyplývá určitý chaos v konání policistů. Měli totiž původně instrukci, že na Hrad možná zamíří příznivci KSČ. A jelikož někteří z protestujících nekomunistických studentů měli pořadatelské pásky, povedlo se jim tak policisty nevědomky oklamat.

Pokyn uhájit Pražský hrad se ale policistům splnit podařilo. Demonstranti byli násilím rozháněni, často údery pažbou, tekla krev, řada lidí si ze zákroku odnesla zranění, více než 70 účastníků bylo pozatýkáno, zadržení dostali tresty v řádu dnů.

František Lhotský se z nezdařené demonstrace vracel po Karlově mostě. „To už se ale soudruzi vraceli z toho shromáždění z Václaváku, kam přišel Kléma. Tam jsme na sebe pokřikovali, my jsme byli plní vzteku a oni se nám vysmívali,“ vzpomínal.

Student historie Zdeněk Dittrich pak vyprávěl, jak se utrmácený vrátil na Smíchov k tetě, kde bydlel. Sešla se tam celá rodina, sesedli se u radia a poslouchali vysílání BBC: „Za války jsme ten Londýn poslouchali. Člověk cítil, že ta klec padala zase. Já jsem šel do své komůrky a šel jsem si balit své věci. Dalšího dne jsem sedl na vlak do Plzně a dál...“ Čtyři dny po studentském pochodu na Hrad Dittrich překročil poblíž České Kubice hranice a zařadil se tak mezi tisíce poúnorových exulantů.

Fáma o mrtvém studentovi

František Suchý se tentokrát pochodu na Hrad nezúčastnil. Následujícího dne ale už nechyběl na jedné ze studentských schůzí, která se konala v budově VŠCHT v Dejvicích. Na schůzi se podle něj hlavně řešilo, „kde jsou ti mrtví“, protože se rozšířila fáma, že policisté do průvodu cíleně stříleli.

Stovky, možná tisíce lidí slyšelo výstřel z Nerudovy ulice, což fámu jen přiživilo. I v záznamech bezpečnostních složek se psalo o tom, že Josef Řehounek zraněním podlehl a má mít pohřeb 28. února. „Studenti se snaží za každou cenu najíti nějakou oběť zákroku SNB a uspořádati demonstrativní pohřeb jako svého času studentu Janu Opletalovi,“ stojí v dobových policejních záznamech.

Vyškrtnutí komunisté: Gottwald, Jakeš i Zápotocký. Města narovnávají dějiny

Čerstvě jmenovaný ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý v rozhlasovém projevu z 26. února 1948 s protestujícími studenty zúčtoval nemilosrdně. „Ve dnech, kdy celý národ jásal, objevil se na pražských ulicích hlouček středoškolských studentů provolávajících slávu jednomu z oněch zrádců proti jednosvornému hlasu všeho národa,“ prohlásil.

„Ta věc mě nestojí za řeč, proti milionům českého lidu tu protestovalo asi 200 středoškoláků. Už tím se ti demonstranti odsuzují. Neboť nic není v politice ani ve všem jiném ubožejší, než je hloupost. A že to byla hloupost, na kvadrát. Lidem také nestálo ani za to ohlédnout se po tomto hloučku chlapců a děvčat. Ne proto, také o tom mluvím, že by to mělo nějaký politický význam, ale je to skvrna na pověsti českého studenta. A to mě bolí,“ dodal.

