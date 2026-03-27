Paměť národa vyrazila s hercem Trojanem na Ukrajinu, dovezli přístroj za miliony

Autor:
  16:59
Organizátoři projektu Paměť národa společně s hercem Ivanem Trojanem dopravili na Ukrajinu další zásilku humanitární pomoci. Kromě zdravotnického materiálu nebo sanitek dovezli laparoskopickou věž, která prvnímu zdravotnickému praporu Ukrajiny pomůže při operacích.
Ivan Trojan s paramedičkou Čajkou (březen 2026)

Ivan Trojan s paramedičkou Čajkou (březen 2026) | foto: Paměť národa

Tým Paměti národa dovezl pomoc na Ukrajinu (březen 2026)
Tým Paměti národa dovezl pomoc na Ukrajinu (březen 2026)
Tým paměti národa dovezl pomoc na Ukrajinu (březen 2026)
Ivan Trojan s paramedičkou Čajkou (březen 2026)
6 fotografií

„Vezli jsme čtyři sanitky, šest terénních aut, zdravotnický materiál, turnikety na zastavení krvácení, zimní spacáky, eco-flow powerbanky, dva generátory a to nejdůležitější byla laparoskopická věž,“ uvedl pro iDNES.cz šéf projektu Pomozte Ukrajině s Pamětí národa Martin Ocknecht.

Dodal, že tentokrát byla cesta do Kyjeva náročnější než obvykle. „Jedna část naší výpravy zůstala ve Lvově a zažila tak velký ruský útok na město, kdy dopadaly drony do centra města. Nějakých 250 metrů od naší výpravy dopadl šahíd (ruský dron, pozn. redakce), to nás celkem vyděsilo,“ popsal.

Další část výpravy zamířila do Kyjeva, aby tam předala humanitární pomoc. Tam se skupina také znovu setkala s mladou medičkou Čajkou, která pracuje ve vojenské nemocnici v blízkosti fronty na Donbase. Nejcennější pro tamní zdravotníky byla nová laparoskopická věž.

Přístroj lékařům pomůže při všech typech vnitřních operací, které tak budou méně invazivní a pacienti se budou moci rychleji vrátit do běžného života.

„Laparoskopická věž má běžně hodnotu přibližně dvou a půl milionu korun. My jsme jí díky spolupráci s lékařskou společností měli za milion korun. Ten se vybral i prostřednictvím benefičního představení, které pořádal Ivan Trojan,“ vysvětlil Ocknecht.

Herec Trojan vybral téměř půl milionu korun pro Ukrajinu díky svému divadelnímu představení Žáby. Další peníze dodalo Dejvické divadlo po benefičním představení. Projekt Paměti národa dodal na Ukrajinu od začátku války v materiál už téměř za 750 milionů korun. V pomoci hodlají dále pokračovat.

„Vždycky se ptáme tamní medičky Čajky, co potřebují. Fronta se kvůli zapojení dronů velmi proměnila, takže to, co by nyní potřebovali, jsou pozemní drony. Jde o takové vozítko, které lze ovládat na dálku a které umí převézt zraněné do bezpečné zóny. Takže další benefiční představení se bude nejspíše věnovat tomuto,“ uvedl pro iDNES.cz Trojan.

Tým Paměti národa vyrazil na Ukrajinu společně s herci Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem i na podzim 2025. Tehdy vezli hlavně nové sanitky.

27. listopadu 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.