Čtrnáctiletý Zdeněk Hubáček patří mezi poslední, kdo viděl živého Josefa Krále, jednu z obětí vyhlazení Leskovic na Pelhřimovsku jednotkami SS. Po několika desítkách let vzpomínal na večer, kdy se u nich doma v nedalekém Pelhřimově onen muž zastavil. Josef Král byl bývalý žák Zdeňkova tatínka, sochaře a uměleckého řezbáře.

„Utíkal z Německa, kde byl totálně nasazený. Přežil tam bombardování a po něm se rozhodl vrátit domů,“ řekl Zdeněk Hubáček. „Tatínek mu říkal, ať u nás zůstane a přespí, ale on pospíchal do svých rodných Leskovic,“ vyprávěl.

Touha být doma mu vzala život

Leskovice leží něco přes deset kilometrů od Pelhřimova. Touha po domově a blízkých se stala mladíkovi osudnou. „Hurá povstalci z Leskovic zaútočili na ustupující jednotky wehrmachtu,“ uvedl Zdeněk Hubáček svou verzi, proč obec dopadla tak strašlivě. „Nějaké Němce zajali, ale špatně je hlídali a jeden zběhl. Přijely pak jednotky SS a Leskovice vyvraždily. Mezi mrtvými byl i Pepíček Král,“ vyprávěl.

Tragédie ve vesnici za Pelhřimovem se odehrála 5. a 6. května 1945. V historických pramenech stojí, že v Leskovicích vznikl revoluční výbor a někteří obyvatelé se rozhodli postavit se německým vojenským oddílům ustupujícím na západ.

Povstalcům se podařilo v sobotu 5. května zajmout demoralizovaný zhruba padesátihlavý strážní železniční oddíl a získali zbraně. Leskovicemi procházela strategická silnice z Jihlavy na Tábor, kudy německé jednotky ustupovaly před Sovětskou armádou do západní spojenecké zóny.

Dva mladíci se dostali ke kulometu a v Leskovicích ostřelovali německá vozidla ustupující před Sovětskou armádou po hlavní silnici směrem na Tábor. „To mělo zřejmě za následek německou odvetu,“ napsal historik Jiří Padevět ve své knize Krvavé finále.

Místo svobody apokalypsa

Do Leskovic vyrazilo komando SS z Pelhřimova. Pátého května se rozpoutal tvrdý boj s padlými na obou stranách. Řada lidí z obce utekla do lesů. V noci Němci Leskovice opustili a odvezli si své mrtvé a raněné.

Obyvatelé vesnice se vrátili z lesů domů, protože si mysleli, že se nacisté nevrátí. Šeredně se zmýlili. V neděli šestého května ráno dorazila do Leskovic ještě silnější jednotka SS a obec zcela ovládla. Pak následovalo vraždění, znásilňování žen a vypalování domů. Některé jejich obyvatele naházeli esesáci do plamenů.

Masakru učinil přítrž až příjezd silné povstalecké jednotky a také oddílu německého wehrmachtu, který Čechům pomohl při hašení požárů. Hauckovo smrtonosné komando se z Leskovic stáhlo. Zůstalo po něm 25 obětí, nejednou zohavených, a zhruba tři desítky vypálených stavení.

Vypálené Leskovice.

Krutý velitel pokojně dožil v Německu

Velitel trestního oddílu SS Walter Hauck úspěšně unikl do západní spojenecké zóny. Skončil však v rukou Francouzů a soud nad ním za masakr v Ascq ve Franici, kde bylo zabito přes 80 obyvatel, vyřkl ortel smrt. Později mu trest změnil na doživotí. Za činy v Leskovicích před soudem nikdy nestanul.

SS-Hauptsturmführer Walter Hauck

Po dvanácti letech však Haucka z vězení propustili ve věku necelých 40 let. Válečný zločinec pak žil spokojeně v Německu, kde zemřel v roce 2006.

Československo a posléze také Česko žádaly třikrát marně Spolkovou republiku Německo, aby Haucka vydala a umožnila ho potrestat za vraždění v Leskovicích. S dvaaosmdesátiletým Hauckem se v roce 2000 setkal publicista Stanislav Motl. „Bojoval jsem za Německo. Všichni jsme bojovali za to, za co naši dědové v letech 1914 až 1918,“ řekl mu bývalý esesman.

Jestli se velitel pelhřimovské jednotky SS Hauck účastnil vyhlazování Leskovic osobně, není prokázáno s naprostou jistotou. Podle některých svědectví se tam však pohyboval přinejmenším v neděli 6. května 1945.

Zastřelili jí strýce, ona se schovávala pod chvojím

Na tehdejší tragédii vzpomínala i Vlastimila Holakovská z Leskovic. V době masakru jí byly čtyři roky. O život přišel její strýc Alois Hrdoušek. Padl 5. května. „Doma měl devítiměsíčního kloučka,“ přiblížila Vlastimila Holakovská, za svobodna Hrdoušková. Vzpomněla si, jak ji maminka dala k sousedům. S čtyřletou dívkou uprchli jako řada dalších vesničanů do hlubokého lesa.

Lidé se v něm v sobotu 5. května po propuknutí bojů ukryli v provizorně vybudovaných jámách přikrytých chvojím. Rodiče Vlastimily zůstali ve svém stavení. „Němci se na noc z Leskovic stáhli, báli se zůstat ve vsi ve tmě,“ upozornila Vlastimila.

Mnozí si mysleli, že se esesáci nevrátí, a šli zpět domů. Třeba aby nenechali samotná svá hospodářská zvířata. Některé rodiny se rozdělily, část nocovala v lese, část zůstala v Leskovicích. „Hned po rozednění se začali lidé do vsi vracet. Můj tatínek jim šel naproti, vtom se ale ozvala střelba. Kdo mohl, utekl znovu do lesa, tatínek běžel za maminkou do chalupy,“ líčila Vlastimila.

Do Leskovic dorazilo mnohem silnější komando SS než v sobotu 5. května. Jedna skupina hrdlořezů postupovala do obce od Pelhřimova, druhá skupina od čížkovských lesů. Obránci Leskovic nedokázali síle jednotek SS čelit a vesnice zůstala napospas řádění nacistů.

Leskovecké děti, na snímku též Vlastimila Holakovská.

„Maminku s tatínkem zachránilo, že se schovali do jámy na vápno a přikryli ji dřevěnými kulány. Viděli z ní, jak esesáci vedou sousedy Vlachovy. Před očima paní Vlachové zastřelili jejího manžela,“ dodala.

Jeden esesák pak zapálil u mlatu slámu a manželům Hrdouškovým hrozilo, že v jámě na vápno uhoří. Podařilo se jim naštěstí odplížit a ukryli se u dobytka pod podestýlkou. Tam je po odchodu esesmanů objevili hasiči ze sousední vesnice.

Vlastimila se na rozdíl od jiných dětí schovaných v lese se svými rodiči setkala. Maminku přitom chtěli esesmani popravit poté, co ji už v sobotu 5. května chytili u vrat hospody. Vyšli z ní naštěstí dva němečtí manželé a za paní Hrdouškovou se přimluvili. Od hospody se pak plazila po zemi až na kraj obce ke své chalupě. Všude kolem se ozývala střelba esesmanů a proti nim bojujících českých povstalců. „V neděli zavraždili Němci u Vaverků pět lidí, u Pavlových hospodáře, jeho ženu a dvě dcery,“ vzpomínala Vlastimila.