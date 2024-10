Komunistický režim nepokrytě diskriminoval ženy, líčí editorka Paměti národa

„Když přijdete o paměť, přijdete o všechno.“ Tuhle myšlenku jsem našla v jednom z textů zveřejněných na stránkách Paměti národa. Co děláte pro to, aby lidé nezapomněli?

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Už od roku 2008 zaznamenáváme vyprávění lidí, kteří byli přímými svědky událostí dvacátého století. Řada z nich už zemřela a jejich vzpomínky by jinak nadobro odešly spolu s nimi. Máme nahráno zhruba deset tisíc svědectví. Jsou uložena ve veřejně dostupné databázi. Kromě toho pořádáme během roku i různé doprovodné akce. V průběhu celého listopadu si budeme připomínat Den válečných veteránů. Při této příležitosti spustíme i sbírku, jejíž výtěžek podpoří pamětníky. Jinak Centrum pomoci Paměti národa funguje celoročně a seniorům pomáháme nejen finančně. Naši podporovatelé se mohou stát taky členy Klubu paměti národa.

Ostříhali je dohola a svlékli donaha, jako kdyby nastoupily do koncentračního tábora. Pak svolali ostatní děti, aby se na ně šly podívat. Holky se krčily pod umyvadlem, bylo to strašně ponižující.