Památkáři dali armádě zelenou. U pevnosti Josefov vyroste opravna těžké techniky

„Ministerstvo kultury vydalo 9. října stanovisko ke změně územního plánu Jaroměře, kde výstavbu a stavební úpravy vojenských zařízení povoluje,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva Ivana Awwadová.

Památkáři masivní rozšíření opravárenského podniku, který armáda na východě pevnostního města má, zablokovali podle listu před sedmi lety. Důvodem byla ochrana největší turistické atrakce, kterou je barokní městská pevnost s rozsáhlými podzemními chodbami a prostory, které jsou i pod vojenským areálem.

Ministerstvo kultury proto svůj souhlas podmínilo tím, že vojáci musí být vůči památce šetrní. „Ministerstvo trvá na vymezení plochy podél východní hranice městské památkové rezervace, kde by zkušební vozy těžké techniky nemohly projíždět, aby nedocházelo k poškozování kulturního dědictví, především pevnostních valů a chodeb,“ uvedla Awwadová.

Modernizaci nebo generální opravy pozemní techniky, například tanků, pro armádu dělá státní podnik VOP CZ, běžný servis ale obstarávají vojáci svépomocí. Na nedostatek opravárenských kapacit v armádě a posunutí výstavby multifunkční haly v Jaroměři až na rok 2032 před nedávnem upozornil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Armáda se hájila tím, že musela čekat na rozhodnutí ministerstva kultury ohledně změny ústavního plánu. „Do doby schválení změny územního plánu nelze v Jaroměři realizovat plánovanou investiční výstavbu,“ sdělila Právu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Dodala, že dokončení stavby sice odložili až do roku 2032, ale její příprava se rozjede v příštích letech, pokud město Jaroměř změní územní plán. To se na to chystá v nejbližší době.

Starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO) posun v této věci uvítal, město podle něj výstavbě bránit nebude, protože má s armádou dobré zkušenosti. „Až budeme mít stanovisko ministerstva kultury, městský odbor výstavby dá jistě změně územního plánu zelenou,“ řekl deníku starosta. V opravárenském závodě by podle něj mohlo najít práci přes osmdesát lidí. Výstavba haly by také mohla znovu rozhýbat stavbu obchvatu Josefova, dodal.