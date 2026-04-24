Kdy budou čarodějnice 2026?
Pálení čarodějnic se každoročně odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Přestože se hlavní čarodějnické reje budou soustředit na čtvrtek 30. dubna 2026, některé aktivity proběhnou už o víkendu.
Ať už vás láká tajemný průvod čarodějnic, kouzelný program pro nejmenší nebo ohňová show, letošní kalendář je nabitý k prasknutí.
Kdo vydává zákaz ohňů?
Rozdělávání ohňů mohou v případě nepříznivého počasí zakázat kraje a obce na základě výstrah od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tato opatření jsou koordinována s Hasičským záchranným sborem, který poskytuje odborná doporučení a asistenci.
Kde hledat aktuální informace?
Český hydrometeorologický ústav pravidelně vydává výstrahy před nebezpečím vzniku požárů. Aktuální informace najdete na webu chmi.cz a na vývěskách obcí a měst, které na výstrahy reagují vlastním opatřením.
Kde se musí nahlásit konání velkého ohně?
Některé požáry vzniknou neopatrným zacházením s ohněm, ale desítky dalších výjezdů hasičů každoročně způsobí plané poplachy.
Pokud chystáte větší oheň, nahlaste ho předem. Zvládnete to online za pár minut. Pro právnickou osobu je to povinné, fyzickým osobám se to doporučuje. Tímto způsobem je totiž vaše pálení automaticky zaevidováno v operačním a informačním středisku hasičů. Když poté někdo v okolí nahlásí kouř nebo oheň, operátor si může rychle ověřit, zda jde skutečně o požár, nebo jen o předem ohlášenou a bezpečnou akci.
„Výsledkem je méně zbytečných výjezdů a větší prostor pro skutečné zásahy,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
Pokud plánujete větší oheň mimo svůj pozemek, doporučujeme také kontaktovat místní stanici hasičů nebo obecní úřad a ujistit se, že je vše v souladu s platnými předpisy.
Jak na bezpečné rozdělávání ohně?
(Zdroj: www.hzscr.gov.cz)
Nařízení o ochraně ovzduší
Loni v březnu také začalo platit nařízení o zákazu spalování biologického odpadu. Je nutné využít pouze čistý a suchý rostlinný materiál, který není znečištěn chemickými látkami.
„Není dovoleno pálit čerstvé větve, mokré listí nebo vlhkou trávu, u nichž dochází ke kouři a doutnání,“ říká Pipiš. Tento typ odpadu musí být zlikvidován ekologicky – tedy kompostováním, v hnědé popelnici na bioodpad nebo odevzdáním ve sběrném dvoře.
Proč je to filipojakubská noc? Tradice