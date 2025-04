Kdy budou čarodějnice 2025?

Pálení čarodějnic se každoročně odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Bujaré veselí tak bude ve středu slyšet na mnoha místech po celé České republice.

V Praze můžete navštívit už v brzkých odpoledních hodinách třeba program v parku Kampa nebo na Ladronce, na Břevnově, v Hostivaři nebo Žlutých lázních.

Kdo vydává zákaz ohňů?

Rozdělávání ohňů mohou v případě nepříznivého počasí zakázat kraje a obce na základě výstrah od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tato opatření jsou koordinována s Hasičským záchranným sborem, který poskytuje odborná doporučení a asistenci.

Přesně to se stalo loni – v Praze a ve Středočeském kraji platil zákaz rozdělávání ohňů kvůli suchu a silnému větru. Vatry se mohly zapálit pouze tam, kde nad ohněm bděli hasiči se zajištěnou požární bezpečností.

Podobný problém hrozí i letos. Už minulý týden od středy do pátku meteorologové vydali na většině území Česka varování před šířením požárů v důsledku sucha a silného větru. Podle předpovědi počasí má pršet už jen v pátek a od soboty bude opět sucho.

Kde hledat aktuální informace?

Český hydrometeorologický ústav pravidelně vydává výstrahy před nebezpečím vzniku požárů. Aktuální informace najdete na webu chmi.cz a na vývěskách obcí a měst, které na výstrahy reagují vlastním opatřením.

Kde se musí nahlásit konání velkého ohně?

Některé požáry vzniknou neopatrným zacházením s ohněm, ale desítky dalších výjezdů hasičů každoročně způsobí plané poplachy. „Ne všichni obyvatelé pálení nahlásili, v desítkách případů jsme vyjížděli zbytečně,“ poznamenal k loňským výjezdům mluvčí hasičů Martin Kavka.

Svatá trojice, kde hledat zákaz pálení ohňů Hasičský záchranný sbor ČR – hzscr.cz

– hzscr.cz Výstrahy a předpověď – chmi.cz

– chmi.cz Místní úřady a vývěsky – sledujte weby obcí a měst Oheň je tradice, ale i zodpovědnost. Než ho zapálíte, ověřte si, že smíte.

Pokud tedy chystáte větší oheň, nahlaste ho předem. Zvládnete to online za pár minut. Pro právnickou osobu je to povinné, fyzickým osobám se to silně doporučuje. Tímto způsobem je totiž vaše pálení automaticky zaevidováno v operačním a informačním středisku hasičů. Když poté někdo v okolí nahlásí kouř nebo oheň, operátor si může rychle ověřit, zda jde skutečně o požár, nebo jen o předem ohlášenou a bezpečnou akci.

„Výsledkem je méně zbytečných výjezdů a větší prostor pro skutečné zásahy,“ dodává tisková mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Pokud plánujete větší oheň mimo svůj pozemek, doporučujeme také kontaktovat místní stanici hasičů nebo obecní úřad a ujistit se, že je vše v souladu s platnými předpisy.

Jak na bezpečné rozdělávání ohně?

Umístění ohniště zvolte s rozmyslem – nejméně 50 m od okraje lesa, 100 m od stohů a v dostatečné vzdálenosti od budov.

– nejméně 50 m od okraje lesa, 100 m od stohů a v dostatečné vzdálenosti od budov. Okolí ohniště - očistěte od hořlavého materiálu a ohraničte ho nehořlavými materiály.

- očistěte od hořlavého materiálu a ohraničte ho nehořlavými materiály. Stavba hranice by měla být stabilní , aby nehrozilo její převrácení.

, aby nehrozilo její převrácení. Rozdělávání ohně neprovádějte pomocí hořlavin jako benzín – je to nebezpečné.

jako benzín – je to nebezpečné. Sledujte počasí. Za silného větru nebo sucha oheň nerozdělávejte.

Za silného větru nebo sucha oheň nerozdělávejte. Bezpečnost především – oheň hlídejte , nenechávejte u něj děti samotné, vyhýbejte se přeskakování ohně a pozor na oděv.

, nenechávejte u něj děti samotné, vyhýbejte se přeskakování ohně a pozor na oděv. Mějte připravené hasicí prostředky – vodu, písek nebo zeminu pro případ potřeby.

– vodu, písek nebo zeminu pro případ potřeby. Po skončení pálení oheň pečlivě uhaste – vodou nebo zasypáním zeminou. Místo můžete opustit až po úplném dohoření. (Zdroj: www.hzscr.gov.cz)

Nová pravidla pro spalování

Pozor, od 1. března 2025 vstoupilo v platnost nové nařízení a je zakázáno spalování biologického odpadu. Využít můžete pouze čistý a suchý rostlinný materiál, který není znečištěn chemickými látkami.

„Naopak není dovoleno pálit čerstvé větve, mokré listí nebo vlhkou trávu, u nichž dochází ke kouři a doutnání,“ říká Pipiš. Tento typ odpadu musí být zlikvidován ekologicky – tedy kompostováním, v hnědé popelnici na bioodpad nebo odevzdáním ve sběrném dvoře.

