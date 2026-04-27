Čarodějnice 2026 se blíží. Co už se nesmí pálit a kdo musí oheň předem nahlásit

Tereza Hrabinová
  15:37
Poslední dubnový den ve čtvrtek 30. se ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Vedle tradic je ale nutné myslet i na bezpečnost a aktuální omezení spojená s rozděláváním ohňů. Co už se po loňské novele zákona nesmí do ohně dávat?
ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kdy budou čarodějnice 2026?

Pálení čarodějnic se každoročně odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Přestože se hlavní čarodějnické reje budou soustředit na čtvrtek 30. dubna 2026, některé aktivity proběhly už o víkendu.

Ať už vás láká tajemný průvod čarodějnic, kouzelný program pro nejmenší nebo ohňová show, letošní kalendář je nabitý k prasknutí.

Kdo vydává zákaz ohňů?

Rozdělávání ohňů mohou v případě nepříznivého počasí zakázat kraje a obce na základě výstrah od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tato opatření jsou koordinována s Hasičským záchranným sborem, který poskytuje odborná doporučení a asistenci.

Kde hledat aktuální informace?

Český hydrometeorologický ústav pravidelně vydává výstrahy před nebezpečím vzniku požárů. Aktuální informace najdete na webu chmi.cz a na vývěskách obcí a měst, které na výstrahy reagují vlastním opatřením.

Kde se musí nahlásit konání velkého ohně?

Některé požáry vzniknou neopatrným zacházením s ohněm, ale desítky dalších výjezdů hasičů každoročně způsobí plané poplachy.

Svatá trojice, kde hledat zákaz pálení ohňů:

  • Hasičský záchranný sbor ČRhzscr.cz
  • Výstrahy a předpověďchmi.cz
  • Místní úřady a vývěsky – sledujte weby obcí a měst

Oheň je tradice, ale i zodpovědnost. Než ho zapálíte, ověřte si, že smíte.

Pokud chystáte větší oheň, nahlaste ho předem. Zvládnete to online za pár minut. Pro právnickou osobu je to povinné, fyzickým osobám se to doporučuje. Tímto způsobem je totiž vaše pálení automaticky zaevidováno v operačním a informačním středisku hasičů. Když poté někdo v okolí nahlásí kouř nebo oheň, operátor si může rychle ověřit, zda jde skutečně o požár, nebo jen o předem ohlášenou a bezpečnou akci.

„Výsledkem je méně zbytečných výjezdů a větší prostor pro skutečné zásahy,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Pokud plánujete větší oheň mimo svůj pozemek, doporučujeme také kontaktovat místní stanici hasičů nebo obecní úřad a ujistit se, že je vše v souladu s platnými předpisy.

Jak na bezpečné rozdělávání ohně?

  • Umístění ohniště zvolte s rozmyslem – nejméně 50 metrů od okraje lesa, 100 metrů od stohů a v dostatečné vzdálenosti od budov.
  • Okolí ohniště - očistěte od hořlavého materiálu a ohraničte ho nehořlavými materiály.
  • Stavba hranice by měla být stabilní, aby nehrozilo její převrácení.
  • Rozdělávání ohně neprovádějte pomocí hořlavin jako benzín – je to nebezpečné.
  • Sledujte počasí. Za silného větru nebo sucha oheň nerozdělávejte.
  • Bezpečnost především – oheň hlídejte, nenechávejte u něj děti samotné, vyhýbejte se přeskakování ohně a pozor na oděv.
  • Mějte připravené hasicí prostředky – vodu, písek nebo zeminu pro případ potřeby.
  • Po skončení pálení oheň pečlivě uhaste – vodou nebo zasypáním zeminou. Místo můžete opustit až po úplném dohoření.

(Zdroj: www.hzscr.gov.cz)

Nařízení o ochraně ovzduší

Loni v březnu také začalo platit nařízení o zákazu spalování biologického odpadu. Je nutné využít pouze čistý a suchý rostlinný materiál, který není znečištěn chemickými látkami.

„Není dovoleno pálit čerstvé větve, mokré listí nebo vlhkou trávu, u nichž dochází ke kouři a doutnání,“ říká Pipiš. Tento typ odpadu musí být zlikvidován ekologicky – tedy kompostováním, v hnědé popelnici na bioodpad nebo odevzdáním ve sběrném dvoře.

Proč je to filipojakubská noc? Tradice

  • Filipojakubská noc se říká proto, že v minulosti slavili svátek 1. května právě sv. Filip a Jakub. Křesťanská církev si v tento den připomínala vysvěcení římské baziliky, kde byly uloženy ostatky obou apoštolů.
  • Původ tohoto zvyku je dodnes předmětem diskusí. Někteří badatelé se domnívají, že vznikla až v 19. století jako forma zábavy pro děti a mládež. Jiní hledají její kořeny v zahraničních oslavách, například ve Valpuržině noci, která se slaví v německy mluvících zemích a Skandinávii, nebo v keltské slavnosti Beltane. Právě podle keltské tradice označuje tato noc přechod mezi temnou a světlou polovinou roku.
  • Od nepaměti byla tato noc spojována s ochranou před zlými silami. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic. Symbolicky je odháněl oheň, který chránil celou vesnici.
  • Pálení figurín ze slámy či starých hadrů mělo podle tradice symbolicky zajistit úrodný rok a ochránit zdraví celé komunity.
  • V 19. století byl tento zvyk v Česku kvůli pověrčivosti zakázán. Oslavy se nekonaly ani během druhé světové války, kdy bylo zakázáno rozdělávat venkovní ohně. Za komunistického režimu byl svátek přejmenován na „Vatru míru“ a následující den byl věnován oslavám práce.
  • Ověřte si své znalosti o filmových čarodějnicích v kvízu.
