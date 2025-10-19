Rekordních 878 milionů za Broadway. Státu se letos aukce daří, jen Štiřín nikdo nechce

Budova divadla Broadway. (13.9.2021) | foto: MAFRA

Robert Oppelt
  15:30
Nejúspěšnější prodej v naší historii, tak označuje stát dražbu pražského paláce Broadway. Státu se vůbec letos v prodejích nemovitostí daří - na jaře úspěšně vydražil další ikonickou stavbu Dům U Hybernů, úspěšná byla třeba i aukce, kdy se podařilo prodat ruinu bývalého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vítězem středeční aukce paláce Broadway pořádané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se stala právnická osoba z Prahy. Úspěšný byl první a jediný příhoz ve výši 878 milionů korun. Do elektronické aukce se přihlásili a požadovanou kauci 20 milionů korun složili jen dva zájemci.

Dosud nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy ÚZSVM za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky.

Stát prostřednictvím ÚZSVM většinou nabízí nepotřebné objekty ze svého majetku, existují ale i jiné případy.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rekordních 878 milionů za Broadway. Státu se letos aukce daří, jen Štiřín nikdo nechce

Nejúspěšnější prodej v naší historii, tak označuje stát dražbu pražského paláce Broadway. Státu se vůbec letos v prodejích nemovitostí daří - na jaře úspěšně vydražil další ikonickou stavbu Dům U...

19. října 2025  15:30

VIDEA TÝDNE: Fenka v metru, střelba ve Smržovce a srážka vlaků

I tuto neděli se podíváme na žebříček nejsledovanějších videí webu iDNES.cz. Na prvním místě se umístily záběry fenky, která na pět hodin zablokovala pražské metro. Dále vás zaujala zmínka o...

19. října 2025  15:19

Severokorejský voják přeběhl nejstřeženější hranici světa do Jižní Koreje

Severokorejský voják v neděli přeběhl přes silně opevněnou demilitarizovanou zónu do Jižní Koreje. Informovala o tom agentura Reuters s odvolání na prohlášení jihokorejské armády.

19. října 2025  15:13

„Macinka není micinka.“ Lidé protestovali proti Motoristům na životním prostředí

Tisíce lidí se v neděli sešly na Hradčanském náměstí v Praze, aby protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Strana podle demonstrantů popírá vědecká...

19. října 2025  15:05

Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném videopříspěvku na sociálních sítích oznámil, že si příští týden bere dovolenou. Opět se také opřel do končící vlády...

19. října 2025  13:44,  aktualizováno  14:23

Kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí muže v Zábřehu

Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění okolností jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva, uvedla policie na síti X.

19. října 2025  14:07

Na Strahov si nás vybral sám „boss“ Mick Jagger, vzpomíná Vladimír Mišík

Premium

Rok po vydání desky Vteřiny, měsíce a roky vyšlo Vladimíru Mišíkovi nové album. Nikoliv studiové, ale koncertní. Nese název 24/11/2019 a zachycuje vystoupení, které zpěvák v daný den odehrál v...

19. října 2025

Moravec to nevydržel a utnul Otázky. Tato debata už je zbytečná, prohlásil

Personální obsazení v nové vládě není podle poslance Patrika Nachera (ANO) zatím na pořadu dne. Právě to však vzbuzuje největší emoce. „Už se preventivně protestuje proti kde komu,“ kritizoval v...

19. října 2025  13:39,  aktualizováno  13:49

Diadém i brož. Zloději ukradli z Louvre vzácné šperky, muzeum zavřelo

Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová oznámila, že úřady zahájily vyšetřování.

19. října 2025  12:54,  aktualizováno  13:01

Exprezident Zeman zůstává po operaci v nemocnici, zrušil pracovní program

Bývalý prezident Miloš Zeman po čtvrteční operaci abscesu zůstává v nemocnici. Se zájmem sleduje povolební vyjednávání a pravidelně ho navštěvuje manželka Ivana. V neděli o tom informoval Zemanův...

19. října 2025  12:41

Zdá se mi, že jste nervózní, tvrdil Rakušan. Špiníte čisté, oponoval Macinka

V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se utkali končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), dosluhující ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), předseda strany Motoristé sobě Petr...

19. října 2025  11:09,  aktualizováno  12:06

Faerové se snaží prorazit v gastronomii. Domácí produkty přitom v obchodech nemají

Podmínky na Faerských ostrovech nejsou pro zemědělství nejpřívětivější. Bičuje je severoatlantický vítr, zeleň okusuje tisíce ovcí a půda je chudá. Většina potravin se proto dováží ze zahraničí. To...

19. října 2025

