Vítězem středeční aukce paláce Broadway pořádané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se stala právnická osoba z Prahy. Úspěšný byl první a jediný příhoz ve výši 878 milionů korun. Do elektronické aukce se přihlásili a požadovanou kauci 20 milionů korun složili jen dva zájemci.
Dosud nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy ÚZSVM za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky.
Stát prostřednictvím ÚZSVM většinou nabízí nepotřebné objekty ze svého majetku, existují ale i jiné případy.