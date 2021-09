Stát dává Palác Broadway do aukce. Vyvolávací cena je přes miliardu

Nemovitost ležící v nejlukrativnější části Prahy jde do aukce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spustí příští týden největší prodej ve své historii. Do elektronické aukce půjde Palác Broadway, a to za nejvyšší minimální cenu, 1 miliardu a 50 milionů korun.