Výrazné oteplování začíná právě dnes, ve středu 24. června. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 32 stupni Celsia. A každý další den přinese teplotu o pár stupňů vyšší.
Ve čtvrtek bude 29 až 34, v pátek 31 až 36, sobotu 33 až 38 a v neděli dokonce 35 až 40 °C. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
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„Podobné situace jsme za posledních 10 let zažili již několikrát, ale vždy se nejteplejší vzduch udržel nad západní Evropou, mimo naše území. Ve Francii byl překonán národní rekord včera,“ uvádí odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Tentokrát se tak teplý vzduch poprvé dostane i do Česka. „Podle aktuálních meteorologických modelů, které vykazují již jen malou nejistotu, bude mít vzduchová hmota tuto neděli nad naším územím v hladině 850 hPa (ve volné atmosféře kolem 1500 m n.m.) teplotu mezi 22 a 25 °C. V roce 2012 bylo 20. srpna dle poledního sondážního měření v Praze v této hladině 23,2 °C. S velkou pravděpodobností tak bude vzduchová hmota v neděli stejně teplá nebo možná ještě mírně teplejší, než před 14 lety, kdy jsme v Dobřichovicích naměřili právě 40,4 °C,“ popisuje ČHMÚ.
Výsledná maxima budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. „Právě v roce 2012 se k nám dostal vzduch mimořádně suchý a také mírně foukalo, což nakonec vedlo k tak vysokým teplotám,“ dodávají meteorologové.
Ohledně očekávané vlhkosti vzduchu na tento týden zatím panuje určitá nejistota. Ale například britský model ECMWF, který používá v Česku oblíbený norský meteorologický web yr.no, předpokládá vzduch v neděli odpoledne ještě sušší než v roce 2012.
Meteorologové upozorňují, že vliv na překonání rekordu z 20. srpna 2012 bude mít i to, že je teprve červen, kdy jsou dny mnohem delší. „Například nedělní den bude o dvě hodiny delší, než tomu bylo 20. srpna 2012. Začínat také ráno budeme na mnohem vyšších teplotách, než tomu bylo tehdy v srpnu,“ uvádějí na svých sociálních sítích.
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Teploty kolem 40 stupňů ve stínu jsou pro lidský organismus extrémní zátěží, nejen pro starší generaci, ale i těhotné ženy a malé děti. Navíc se lidé v příštích dnech neochladí ani během nocí, kdy teplota na mnoha místech zůstane nad dvaceti stupni.
Meteorologické sucho, poslední (známý) týden. Více informací na idnes.cz/sucho.