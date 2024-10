Do IT chtějí stále častěji i padesátníci. Naráží ale na diskriminaci kvůli věku

Paní Andreji bylo dvaapadesát let, když došla k závěru, že ji práce v účetnictví už nebaví. „Přišlo mi to jako rutinní činnost a moc mě to nebavilo. Potřebovala jsem dělat nové věci. To mi moje bývalá práce nedávala. Nebylo se už kam rozvinout v oboru, měla jsem pocit, že se nemám dál co učit. Už to potřebovalo změnu,“ vysvětluje.

Rozhodla se proto absolvovat několik kurzů v IT. „Je to oblast, která mě zajímá a strašně jsem chtěla vědět, jak to funguje. Proto jsem se to chtěla naučit,“ říká. Na kurzech byla úspěšná a následně se jí povedlo najít si práci v ČSOB, kde nyní pracuje jako IT analytička.

Padesátníci častěji v IT

A není jediná, kdo se ve středním věku rozhodl pro změnu zaměstnání a následnou práci v IT. Podle průzkumu společnosti Smitio přibývá odborníků ve věkové kategorii nad padesát let.

„Podle našeho průzkumu je v IT oborech nejvíce zastoupena věková skupina 25 až 34 let, druhou nejvíce rozšířenou věkovou skupinu tvoří lidé ve věku 35 až 44 let. Mladší věková skupina je často spojována s rychlou adaptací na nové technologie a inovace, což je v IT průmyslu klíčové. Lidé starší 50 let pracující v informačních technologiích jsou spíše výjimkou, aktuálně podle odhadů tvoří zhruba pět procent IT komunity. Jejich počet ale postupně roste,“ uvedla k průzkumu ředitelka společnosti Denisa Janatová.

Padesátníci nejčastěji zastávají pozice seniorních specialistů, konzultantů, architektů systémů nebo vedoucích projektů. „Jejich zkušenosti a hluboké znalosti jsou cenné zejména v oblastech strategického plánování, řízení projektů a mentorování mladších kolegů,“ dodává Janatová.

Zvažovali jste někdy práci v IT? Ano 75 %(24 hlasů) Ne 25 %(8 hlasů)

Dodala také, že do IT mohou zamířit i lidé ve středním věku právě díky rekvalifikacím a kurzům. „I lidé po padesátce mají šanci začít pracovat v IT, i když předtím působili v jiném oboru. Mnoho firem a institucí nabízí rekvalifikační kurzy a programy, které jsou zaměřeny na zájemce o kariéru v informačních technologiích bez ohledu na jejich předchozí profesní zkušenosti,“ upozornila.

S tím, že rekvalifikace do IT je pro starší generace atraktivní, mají zkušenosti i v neziskové organizaci Czechitas, která poskytuje rekvalifikace ženám a kterou navštěvovala i paní Andrea. „Poslední dobou se nám hlásí na kurzy účastnice 50+ stále častěji. Meziročně registrujeme zvýšený zájem zhruba o třetinu,“ uvedla ředitelka Czechitas Senta Čermáková s tím, že zpravidla jde o ženy, které jejich současné zaměstnání nenaplňuje.

O tom, že svět jedniček a nul lidi láká, svědčí také Úřad práce. Podle dat nejčastějšími obory, na které se lidé hlásí, jsou digitální rekvalifikace, řidičské průkazy včetně profesní způsobilosti a účetnictví s využitím IT techniky.

Jen za první polovinu roku 2024 nastoupilo podle dat ÚP do některého z rekvalifikačních kurzů 20 118 lidí, což je o 39 % více než za stejné období loni. V 87 % absolventům pomohla rekvalifikace se získáním nového zaměstnání. Přestože se je pro padesátníky práce v IT atraktivní, uplatnit se na trhu práce pro ně není jednoduché.

České firmy stále diskriminují starší uchazeče

Podle Janatové ze společnosti Smitio se dobře uplatní ti, kteří mají již dlouhodobé zkušenosti. „Vyšší věk uchazečů může při výběrovém řízení představovat problém, někdy může být i jediným důvodem pro nepřijetí. V mladších a dynamických týmech je často kladen důraz na flexibilitu, adaptabilitu a rychlé přizpůsobení se novým technologiím, což jsou přednosti zejména mladších uchazečů,“ vysvětlila Janatová.

Na problém diskriminace na základě věku upozorňuje také analytik trhu práce ze společnosti Alma Career Tomáš Dombrovský. „Lidé ve vyšším produktivním věku začínají čelit diskriminaci spojené s věkem a firmy mají vůči nim předsudky,“ uvedl s tím, že nejhůře jsou na tom především starší ženy.

Firmy podle něj často nabývají dojmu, že takoví zaměstnanci v práci nevydrží. „Obecně platí, že většina lidí někdy kolem padesátky opravdu začíná čelit odmítání a změna práce je pro ně těžší, přestože jsou donuceni okolnostmi, nebo se sami chtějí v práci posunout, ať už ve svém stávajícím zaměření nebo se třeba i vydat do jiné profese,“ objasnil.

Dodal také, že se ale přístup firem začíná postupně měnit, protože některé z nich už ví, že rekvalifikovaní zaměstnanci jsou často velmi motivovaní, investovali do sebe a mají o práci vážný zájem.

Kladný postoj k uchazečům má například Moneta. „Rekvalifikovaným uchazečům se v Monetě nebráníme. Jsou velmi motivovaní a flexibilní, protože se rozhodli pro změnu kariéry a investovali do svého rozvoje,“ uvedla mluvčí Lucie Leixnerová.

Podobně to vidí i v Komerční bance. „Získání odbornosti prostřednictvím rekvalifikace určitě není překážkou pro získání místa v KB,“ říká mluvčí Šárka Nevoralová.

Na skutečnost, že pracovní trh se bude muset změnit a reagovat na to, že nejen mladí, ale i starší ročníky chtějí nebo musí změnit práci, upozorňuje i ředitel Úřadu práce Daniel Krištof. „Musíme změnit letité nastavení a přesvědčení, že si pro život vybíráme jen jednu kariéru. V dnešním světě a v moderní ekonomice to už dávno neplatí. Pokud chceme, aby se lidem a celé naší společnosti dařilo lépe, musíme být připraveni se neustále učit nové věci a dovednosti – jen tak získáme lepší práci i odměnu.“