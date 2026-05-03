Babiš míří do Jerevanu. Bude jednat se Zelenským, témata setkání neprozradil

Autor:
  11:00aktualizováno  11:12
Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždějí do Arménie. V Jerevanu se zúčastní 8. summitu Evropského politického společenství, který se zaměří zejména na energetickou a hospodářskou bezpečnost i aktuální geopolitickou situaci. Českou republiku bude na akci reprezentovat premiér Andrej Babiš (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Premiér Andrej Babiš (ANO) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO)
Premiér Andrej Babiš (ANO)
Premiér Andrej Babiš (ANO)
Premiér Andrej Babiš (ANO)
15 fotografií

Český premiér se chce ještě v neděli před slavnostní večeří potkat mimo jiné s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Budu tam mít krátké bilaterální schůzky s britským premiérem Starmerem, se srbským premiérem nebo s moldavskou prezidentkou. Poprvé také budu jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským,“ řekl iDNES.cz premiér Babiš.

S ukrajinským prezidentem byl v kontaktu i v minulosti. Tentokrát by však jednání mělo proběhnout u jednoho stolu.

Babiš se setká se Zelenským. Po cestě po Střední Asii míří na summit do Jerevanu

„Je důležité, abychom se setkali. Samozřejmě se známe. V minulosti jsme se potkali třeba v New Yorku, když bylo Valné shromáždění. V listopadu 2019 jsem také byli s Karlem Havlíčkem na oficiální návštěvě v Kyjevě. A také jsme se samozřejmě viděli na Evropských radách, ale tam nebyl čas se setkat napřímo. Teprve teď se krátce setkáme,“ řekl iDNES.cz ministerský předseda s tím, že se Zelenským by se mohl vidět v budoucnu i na summitu v Polsku, který se má týkat rekonstrukce Ukrajiny.

„Ne, do Kyjeva nepojedu“

O čem konkrétně chce ministerský předseda v Jerevanu se Zelenským jednat, nesdělil.

„Byl jsem pozván na konferenci, která se uskuteční v červnu v Gdaňsku, kam mě pozval mimo jiné polský premiér Donald Tusk, kde se bude projednávat rekonstrukce Ukrajiny,“ doplnil před odletem premiér. Znovu zopakoval, že nebude prozrazovat témata, která chce řešit s ukrajinským prezidentem.

Babiš také pro iDNES.cz řekl, že na oficiální návštěvu Kyjeva se zatím nechystá. „Ne, do Kyjeva nepojedu,“ uvedl v reakci na dotaz Babiš. Premiér se netají tím, že pro jeho vládu není téma Ukrajiny, která se brání ruské invazi, prioritou. „Naší prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ říkal k tomu například v minulosti premiér.

Pavel řekl, že Trump je odporná bytost, tak proč chce na summit? diví se Babiš

Babiš před volbami také kritizoval muniční iniciativu, jejímž prostřednictvím dostává Ukrajina dělostřelecké granáty. Sliboval její zrušení. Nakonec iniciativa zrušena nebyla. Česko do ní však nedává peníze ze státního rozpočtu, financována je jinými státy.

Samotný summit začne v neděli slavnostní večeří pořádanou prezidentem Arménské republiky Vahagnem Chačaturjanem a premiérem Nikolem Pašinjanem. Samotné jednání státníků je plánované na pondělí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Babiš míří do Jerevanu. Bude jednat se Zelenským, témata setkání neprozradil

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždí do...

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždějí do Arménie. V Jerevanu se zúčastní 8. summitu Evropského politického společenství, který se zaměří zejména na...

3. května 2026,  aktualizováno  11:12

Když vzácný buk srká žížalí čaj. Arboristé v Berouně ošetřili kořeny stoletého stromu

Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí...

Pod korunou mohutného stromu stojí urostlý muž a usměrňuje motorový vrták, který se noří do vyprahlé půdy. Po chvilce si stroj hlasitě oddechne a ze země se vyvalí oblak prachu. To jak pod tlakem...

3. května 2026  11:01

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém nedělním videu, které zveřejnil na sociální síti. Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o...

3. května 2026  10:15

Hasiči zabránili šíření požáru v Českém Švýcarsku. Nasadí sedm vrtulníků

Přímý přenos
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho...

3. května 2026  7:53,  aktualizováno  9:55

USA sužuje nevídané sucho. Chovatelé musí činit nelehká rozhodnutí

Letos postihlo západní Iowu, východní Nebrasku a jihovýchodní Jižní Dakotu...

Američtí zemědělci v oblasti Velkých planin čelí závažnému suchu, které ohrožuje sklizeň ozimé pšenice a nutí chovatele skotu k nákladným nákupům krmiva. Sucho nyní postihuje téměř 90 procent území...

3. května 2026

Stoleté nejasnosti kolem Hurvínka. Proč nemá maminku a jak zní jeho příjmení?

Hurvínek, Žeryk a Spejbl

Je prostořeký, ušatý, koulí očima, nosí dřeváky a v hlase má nezaměnitelnou fistulku. Hurvínek, nejslavnější české dítě, slaví 2. května 2026 své sté narozeniny. Přestože ho zná celý svět, kolem jeho...

3. května 2026

Expert varuje: V Česku je 90 % glampingu nelegálních, je to časovaná bomba

Tomáš Vítek je expertem na stavební právo (30. dubna 2026).

Stavět legálně s náklady navíc až k milionu korun, nebo to zkusit načerno? Dilema, které stojí před řadou provozovatelů kempingů a glampingů v Česku. Tomáš Vítek je expertem na stavební právo a...

3. května 2026  8:22

ANALÝZA: Jak a proč vznikal malér kolem krajského kulturního centra

Návrh nové podoby městských lázní v Plzni s přístavbou pro Západočeskou galerii

Pomyslnou korunu maléru Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK), které má na starost obnovu bývalých lázní se stavbou budovy pro Západočeskou galerii, nasadily výsledky auditu činnosti společnosti....

3. května 2026  8:18

Izraelská armáda vyzvala obyvatele obcí na jihu Libanonu k evakuaci

Sledujeme online
Obyvatelé v dopravní zácpě při cestě na sever z jižního Libanonu během...

Izraelská armáda v neděli vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic na jihu Libanonu k evakuaci z domovů. Vzkázala jim, aby odešli na otevřená prostranství nejméně jeden kilometr od zástavby. Oznámila, že v...

3. května 2026  7:39

Muž v Austrálii zavraždil pětiletou dívku, domorodci ho zbili do bezvědomí

Stovky Aboriginců, domorodých Australanů, se střetly s policisty a záchranáři...

Australská policie obvinila sedmačtyřicetiletého Jeffersona Lewise ze sexuálního napadení a vraždy pětileté domorodé dívky, uvedla britská stanice BBC na svém webu. Lewis má podle policie v úterý...

3. května 2026  7:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Počet vojáků v Německu snížím ještě mnohem víc, pohrozil Trump

Sledujeme online
Americká základna Ramstein v Německu

Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o již ohlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci...

3. května 2026  7:19

Básník musí být napůl šílený, říká kardiochirurg s cenou Magnesia Litera

Básník a kardiochirurg Radovan Jursa získal za svou poslední sbírku cenu...

Může básník otevírat lidská těla a se skalpelem v ruce zachraňovat jejich srdce? A je-li poezie zkratka k lidskému nitru, je pak práce kardiochirurga její doslovnou metaforou? V osobě Radovana Jursy...

3. května 2026  7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.