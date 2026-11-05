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Padělaný obraz za 1,5 milionu koupila i Bohdalová. Soud potvrdil tresty pro trojici

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  12:40
Odvolací senát Vrchního soudu v Praze zamítl odvolání podnikatele Jaroslava Fröhlicha, jeho ženy a kolegy Milana Trokana v případu padělaných obrazů. Fröhlicha odsoudil krajský soud k šesti a půl roku vězení a peněžitému trestu ve výši deseti milionů korun.

Soudy

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Fröhlichovu manželku a Trokana potrestal krajský soud šesti, respektive pěti lety vězení. Oba dostali také peněžité tresty ve výši 600 000 korun. Obhajoba požadovala po odvolacím soudu snížení těchto trestů.

Odvolací soud došel k závěru, že soud nižší instance postupoval správně a své rozhodnutí dostatečně odůvodnil. Tresty jsou podle názoru senátu přiměřené a soud dobře rozlišil tresty mezi jednotlivými pachateli podle toho, jak se na celé kauze podíleli.

Jiřina Bohdalová u soudu kvůli padělkům: Nepotřebuji mluvit, potřebuji ten obraz

Kauza začala u Krajského soudu v Praze v roce 2017. Jako poškozená v ní vystupuje i herečka Jiřina Bohdalová. Ta si u manželů Fröhlichových pořídila za 1,5 milionu korun zřejmě padělaný obraz Emila Filly Zátiší s dýmkou a hrozny.

Herečka se k obrazu dostala přes privátního bankéře Komerční banky Radka Pokludu, který je údajně vykupoval z jedné galerie, kam je dodávali Fröhlichovi. Pokluda pak obrazy nabízel svým VIP klientům s legendou, že jde o propadlé zástavy banky, což nebyla pravda. Pokludův případ ale nakonec policie odložila s tím, že nevěděl, že jde o padělky.

Odvolací senát se kauzou zabýval podruhé. Prvoinstanční soud trojici uznal dvakrát vinnou, přestože i státní zástupce navrhoval zproštění obžaloby. První verdikt pražský vrchní soud zrušil v neveřejném zasedání.

Fröhlichovi a Trokan prodávali do galerií či obchodníkům obrazy českých umělců, například Josefa Čapka, Josefa Lady, Františka Kupky, Emila Filly, Václava Špály, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského či Toyen. Cena děl se pohybovala od desítek tisíc korun po několik milionů korun. Podle obžaloby však obrazy nechal vytvořit Fröhlich u padělatelů, sehnal si k nim také falešné znalecké posudky. Manželé Fröhlichovi i Trokan pak vystupovali jako majitelé rozsáhlých sbírek umění, pro větší důvěryhodnost obrazy také půjčovali a nakupovali ve fingovaných aukcích.

Trojice podle soudu způsobila škodu za více než 25 milionů korun, pokusila se ale i o další podvody ve výši 36,5 milionu Kč. Peníze mají Fröhlichovi a Trokan poškozeným uhradit.

Jiřina Bohdalová přichází k soudu.
Jiřina Bohdalová přichází k soudu.
Jiřina Bohdalová přichází k soudu.
Jiřina Bohdalová přichází k soudu.
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