Za falešné diplomy za rok vyinkasoval 800 tisíc. Od soudu odešel s podmínkou

Policie ho dopadla, když jeho praktiky popsal reportér MF DNES. Bylo to v roce 2016, když redakce zkoumala byznys s nabídkami falešných diplomů a vysvědčení. Na internetu jich byly desítky. Po testu se na ně zaměřila policie a prodejci i podvodníci se z webů stahují.

Jan J., kterého odhalila MF DNES, byl obviněn z podvodu a v úterý stanul před soudem. „Podváděl jsem lidi, kteří sami chtěli podvádět,“ hájil se před Obvodním soudem pro Prahu 3. „Přišlo mi to jako dobrý nápad, předpokládal jsem, že se ti lidé neobrátí na policii,“ dodal. Nemýlil se, ani jeden z podvedených nic neoznámil. Báli se, věděli, že dělají něco, co by neměli. A když už mu někdo z nich policií pohrozil, Jan J. je odbýval: „Běžte na policii, jste spolupachatel.“

Samotný nákup padělku ještě není trestný, jeho zneužití při jednání na úřadech nebo se zaměstnavatelem už ano. Podvedení při výsleších policistům většinou tvrdili, že falzifikáty nechtěli použít. Údajně je měli pro sebe, jako suvenýry.

„Tati, a máš aspoň maturitu?“

Vlakvedoucí se základním vzděláním popsal, že jeho šestiletá dcera Natálie měla potíže s učením, a když jí domlouval, odsekla: „A ty máš aspoň maturitu?“ Údajně jí řekl, že ano, a hned se sháněl po falešném vysvědčení. Poslal podvodníkovi 16 490 korun, nedostal nic.

„Přítel je z intelektuální rodiny, proto jsem mu chtěla ukázat, že mám aspoň maturitu,“ vysvětlovala další podvedená žena, proč zatoužila po padělku.

„Své maturitní vysvědčení jsem ztratil,“ vypověděl další okradený muž. „Vyhecovali jsme se s chlapama v hospodě a zkoušeli zjistit, jestli to jde. Na maturitní vysvědčení za 17 500 korun se složilo dvanáct lidí, některé jsem ani neznal,“ tvrdil další poškozený.

Jiný muž tvrdil, že podvodníkovi platil omylem, když si spletl číslo účtu, na který chtěl poslat bývalé družce alimenty. Údajně se spletla i žena, která chtěla poslat peníze útulku pro opuštěná zvířata.

Jednadvacetiletá dívka vylíčila, že neudělala maturitu na průmyslovce v Havířově a bála se opravné zkoušky. Za falešné vysvědčení, které nedostala, zaplatila 16 490 korun a nakonec opravky složila sama. Legálně.

Ze všech případů se vymyká podvedený muž, jenž přišel na výslech s titulem Ing. na občance. Nejprve tvrdil, že řádně vystudoval univerzitu v Záhřebu. Až při druhém výslechu přiznal, že chtěl za 19 900 korun diplom od Jana J. Když ho nedostal, koupil záhřebský diplom u jiného padělatele, a to i s falešným osvědčením o uznání vzdělání. Důvod? Nedokončil vysoké školy v Třebíči ani Praze, ale rodičům tvrdil, že pořád studuje.

Jan J. podvody přiznal. Začal s nimi v prosinci 2015, měsíc poté, co se vrátil z vězení, kde byl za ublížení na zdraví. Neměl peníze a práci se záznamem v trestním rejstříku nemohl najít. Až objevil na internetu inzeráty, které ho přivedly na nápad, jak „vydělat“.

Komenský se základní školou

Ač má sám jen základku, vytvořil důmyslný systém. Vystupoval pod jmény Dvořák, Havelka, Čech i jako Jan Ámos Komenský a zájemcům zasílal e-mailem náhledy vysvědčení. Vycházel ze skutečných listin, jimiž se lidé chlubí na internetu, a v grafickém programu je upravoval na přání „klientů“.

Peníze si nechal posílat na anonymní Blesk peněženku a jako variabilní symbol uváděl telefonní číslo, které měl vždy jednorázové, pro každého „klienta“ zvlášť. Říkal si o 15 až 20 tisíc, za které kupoval mobily iPhone, které pak za dvě třetiny ceny prodával, aby se dostal k hotovosti.

V červnu 2016 reportér MF DNES zkoušel zjistit, jak je byznys s padělky vysvědčení rozšířený. Nalezl desítky nabídek a pod skrytou identitou psal, že má zájem. Jako první se ozval právě Jan J. Po domluvě vyrobil náhled diplomu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a chtěl za něj 19 900 korun, což redakce odmítla a komunikaci ukončila. Vedení univerzity označilo náhled padělku za velice zdařilý a podalo trestní oznámení.

Policisté záhy zjistili, že podobných případů je víc. Zprvu nemohli podvodníka najít, byl opatrný, komunikoval se zájemci výhradně e-mailem, osobní setkání odmítal, k internetu se připojoval v kavárnách. Až udělal chybu a připojil se i z domova. V tu chvíli ho policisté vystopovali.

Obžalovaný v úterý před soudem líčil, že je v insolvenci a splácí staré dluhy, jež činí zhruba 250 tisíc. Dluhy měl i přesto, že jen za rok 2016 mu podvedení lidé naposílali 786 712 korun. Obžalovaný jim zatím nevrátil nic, před soudem se dušoval, že hned po oddlužení jim začne splácet z platu řidiče kamionu. Právě insolvence je jednou z polehčujících okolností, které mu u soudu pomohly. Dostal jen podmínku, aby mohl dál splácet. S tříletým trestem podmíněně se zkušební dobu pěti let Jan J. souhlasil. Rozsudek je pravomocný.

I dnes je na internetu spousta nabídek vysvědčení a diplomů, většinou jde však o starší inzeráty, které jsou již neaktivní, mnohé dokonce zablokované. Z inzerentů, jimž reportér MF DNES tento týden napsal, se neozval nikdo.

„Po vašem zjištění jsem dala pokyn, aby se policisté na tyto inzeráty na webech zaměřili a prověřili je,“ uvedla státní zástupkyně, jež měla případ Jana J. na starosti.