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Obecné ohrožení z nedbalosti? Vojenská policie prověřuje pád vrtulníku v Náměšti

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  15:41
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
78 fotografií
Vojenská policie prověřuje zřícení armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Serveru Seznam Zprávy to řekla mluvčí Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.

Při nehodě, která se stala 23. července, zemřela vojákyně z náměšťské vrtulníkové základny, další čtyři vojáci byli zraněni.

„Vojenská policie ve věci zahájila úkony trestního řízení a věc prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla pro Seznam Zprávymluvčí vojenské policie Hájková bez dalších podrobností.

Podle trestního zákoníku hrozí za tento čin v případě prokázání viny odnětí svobody na tři až deset let.

Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle prvních informací spadl z výšky zhruba padesát metrů. Případ vyšetřuje Vojenská policie, okolnosti neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany.

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper včetně strojů, které pomáhaly při ochraně polského vzdušného prostoru.

Obětí nehody byla příslušnice 22. vrtulníkové základny vzdušných sil v Náměšti. Záchranáři přepravili po nehodě také tři vojáky se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Lékaři ošetřili i několik lidí, kteří se na zemi při hašení stroje nadýchali kouře.

Nejméně nehodový stroj, říká o Venomech expert. Naznačil, co mohlo pád způsobit

Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu.

Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).

23. července 2026
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