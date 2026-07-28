Tragédie, ke které nemuselo dojít. Havárii letadla a smrt 76 lidí zavinily banální chyby

Šokovaní svědci z pláže jen bezmocně sledují, jak letadlo padá po křídle a vzápětí se s tupým plechovým úderem roztříští o vodní hladinu. Během jediné vteřiny se plovárna mění v dějiště katastrofy, při které v potápějícím se trupu zemře 76 lidí. Od tragédie letadla „Boženka“, jak piloti stroji s imatrikulací OK-NAB laskavě přezdívali, uplynulo 50 let. O to víc mrazí, že za jedním z nejtemnějších dnů československého letectví nestála technická závada, ale lidská chyba.
Je to přímo učebnicový příklad toho, jak se posádka za letu nemá chovat. Udělala všechno pro to, aby nepřežila.