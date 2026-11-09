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Pacientů s fibrilací síní přibývá. Nemoc může odhalit umělá inteligence

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  13:38
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Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Kardiolog Tomáš Skála
Lékaři mají z klasických přístrojů často jen jednodenní nebo několikadenní...
Kardi Ai hlídá EKG pomocí hrudního pásu Polar H10. Přechod například na chytré...
Martina Motshagen (SPOLU)
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Bušení srdce, nepravidelný puls nebo dušnost. To jsou nejčastější projevy fibrilace srdečních síní. Pacientů s touto diagnózou přibývá, část lidí ale o své nemoci neví. Neléčená zvyšuje riziko mrtvice, zejména u starších 65 let. Na tiskové konferenci českého zdravotnického start-upu Kardi AI to uvedl jeho zakladatel Tomáš Skála. Nemocím srdce podle něj každoročně podlehne víc než čtyřicet tisíc lidí.

„Zpětně bych si přála vědět, že roli hraje i genetika. To pro mě bylo velké překvapení,“ přiznala místopředsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění a pacientka s fibrilací síní Martina Motshagen. Podle jejích slov se jí po zjištění diagnózy z minuty na minutu změnil život.

Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií. Postihuje zpravidla starší lidi, muže a lidi s jiným onemocněním srdce. Pacienty jsou často také lidé s nezdravým životním stylem, nebo ti, kteří trpí obezitou či cukrovkou. Motshagen nespadala ani do jedné z těchto rizikových skupin. Vrcholově běhala a žila zdravě. „Jenže jsem zdravá nebyla. Nejdůležitější bylo nelhat sama sobě,“ dodala.

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Diagnostikovaných nemocných je několik set tisíc. „Za deset let jich přibylo o sedmdesát procent,“ uvedl Skála. Za nárůstem je podle něj nejen stárnutí populace, ale i nové možnosti diagnostiky a monitorování pacientů.

Fibrilace síní podle Skály pětkrát zvyšuje riziko mozkové mrtvice. U lidí nad 65 let je ještě třikrát vyšší než u mladších. Správná léčba, často v podobě léků na ředění krve, může riziko snížit asi o dvě třetiny.

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Až u třetiny nemocných se žádné potíže neobjevují, u řady pacientů jsou pak přítomné jen občas. Podle Skály je proto nemusí odhalit ani jednorázové vyšetření EKG nebo standardní přístroj, takzvaný EKG holter, který pacienti obvykle nosí po dobu 24 nebo 72 hodin.

Umělá inteligence jako pomocník

Systém Kardi AI kombinuje hrudní pás se snímačem EKG, mobilní aplikaci a automatickou analýzu záznamů pomocí umělé inteligence. Podle Skály data od zhruba pěti tisíců uživatelů ukázala, že často bylo k zachycení arytmie potřeba i několikaměsíční sledování.

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Systém nestanovuje diagnózu, jeho výsledky slouží lékařům jako podklad pro další posouzení. „Pokud pacienti dokážou popsat své potíže, zmapovat výskyt srdečních onemocnění v rodině a připravit si otázky, může být rozhovor s lékařem mnohem efektivnější,“ řekla předsedkyně pacientské organizace Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění Kristýna Čillíková.

Vyzkoušeli byste monitorování srdce pomocí umělé inteligence?

Problém vidí Čillíková v kapacitách kardiologické péče. Někteří pacienti podle ní dostávají termíny operace až za několik měsíců nebo nemohou sehnat kardiologa. Nemocných přitom bude v populaci dál přibývat, nyní je lidí nad 65 let asi pětina. V roce 2050 jich bude podle odhadů téměř třicet procent. Podle ní by pomohlo přenesení části péče na praktické lékaře.

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