Pacienti v pasti. Plaťte! žádá stále více lékařů. Stížnosti nepomáhají

Martina odmala zasazovala pecky od ovoce a snila o cestě do Austrálie. Vojta pracoval jako steward, aby mohl procestovat svět. Jejich společná cesta začala snem o ochutnávání a cestování. A nakonec...

Zpěvák Janek Ledecký nedávno oslavil 62. narozeniny a působí, jako by zastavil čas. Je ve výborné formě a jak ukázalo video, které pro něj připravila dcera Ester, žije velmi aktivně.

IT expertky mají o tisíce nižší mzdu než muži. Mohou za to stereotypy

Premium

IT specialistky vydělají průměrně o 16 tisíc měsíčně méně než jejich kolegové. Propast mezi výdělky IT specialistek a specialistů odhalil statistický úřad, když zveřejnil údaje o mzdách v IT sektoru...