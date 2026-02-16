Nouzový výdej léků na recept podle lékového záznamu pacienta by měl nemocným pomoci v případě, že je jejich lékař aktuálně nedostupný. Nyní totiž farmaceuti nemají právo vydat ani dlouhodobě užívané medikamenty.
„Podmínky takového výdeje budou definovány na základě předem nastavených pravidel a týkat se budou jen některých životních situací,“ řekl zástupce farmaceutů Marek Hampel pro Zdravotnický deník. Jako příklad uvedl povodně, při nichž nebylo možné k lékaři fyzicky dojít.
Předmětem jednání je i možnost nahlížení farmaceuta do lékového záznamu pacienta, což má zabránit duplicitnímu předepisování léčiv. „Přitom jde o výkon, který zdravotním pojišťovnám prokazatelně ušetří peníze,“ tvrdí Hampel.
Na těchto tématech panuje mezi lékárníky i zástupci pojišťoven shoda a pokud by je zahrnutím do vyhlášky schválil ministr zdravotnictví, mohly by změny platit už od příštího roku.
Léky jako zásilka
Umožnění zásilkového výdeje předepsaných léčiv je však předmětem polemik. Prosadit ho chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Cílem je zvýšit dostupnost léčby pro pacienty, zejména seniory, chronicky nemocné a lidi s omezenou mobilitou, a to při zachování vysokého standardu bezpečnosti,“ uvedl Vojtěch pro Deník.cz.
Někteří odborníci však upozorňují na možná rizika. Podle sdružení Mladých farmaceutů není vhodné, aby byl zásilkový výdej poskytován prostřednictvím různých soukromých aplikací a webových stránek. Důvodem je citlivost údajů, které obsahují například seznam pacientem užívaných léčiv. Výdej by měl ideálně fungovat na bázi eReceptu a být spravován Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Zásilkový výdej léčiv není v Evropě novinkou a v několika zemích, včetně Německa, Dánska nebo Nizozemska, již funguje.