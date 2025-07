10:00

Je to paradox. Část lidí kritizuje, že když potřebují nemocniční péči, lékaři je posílají domů. Jiní naopak prchají z lůžka, někdy i s křikem, že o pomoc nestojí. Za to jim teď může hrozit finanční trest. „Útěkáři maří naši práci a často ohrožují sebe, zdravotníky či majetek. Měli by vědět, že jim hrozí pokuta. Někteří už ji zaplatili,“ varuje zdravotnický ombudsman Nemocnice Třinec Václav Polok.