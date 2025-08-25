Asi největší odezvu měla jeho historka z poloviny července s akčním pacientem, který v nemocnici opravoval nefunkční televizor i kanylu.
„Můj spolubydlící na nemocničním pokoji je opravdu elektrikář. Jakmile mu návštěva přinesla vercajk, vyměnil vidlici, zkontroloval zásuvku a bednu během pár minut zprovoznil. Jeho návštěva mu při tom asistovala podpíráním,“ popisoval Rendl. Podle něj si zdravotníci ani nevšimli, že televize najednou po týdnu hraje. Zjistili to až z příspěvku na sociální síti, kde příběh pacienta pokračoval.
Byl agresivní, vyhrožoval a plival na zdravotníky, vytrhal si kanyly a prokousl kabel od monitoru, který sledoval jeho životní funkce.