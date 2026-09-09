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Pachatel prolomil Bakaláře a poslal škole výhrůžku. Policie vyslala varování

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  15:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Policie vyzývá uživatele školního systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečí svých účtů. Řeší úterní případ, kdy pachatel prolomil účet a poslal škole výhrůžku.

Policie přijala výhrůžku jedné z pražských škol, kterou pachatel zaslal prostřednictvím informačního systému Bakaláři. „Aktivovány byly prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace,“ uvedla policie na Facebooku s tím, že přijala opatření pro zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.

Kriminalisté následně vypátrali studenta, skrze jehož účet byla zpráva odeslána. Pachatelovi se zjevně podle prvotních zjištění podařilo prolomit zabezpečení účtu. „Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme,“ doplnila policie.

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Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, nebezpečného vyhrožování a šíření poplašné zprávy.

Policie vyzývá všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů a přihlašovací údaje nikomu nesdělovali. Zabezpečení mohou zvýšit použitím silného a jedinečného heslo.

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Témata: policie, Facebook

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