Novinku vítají zejména dětští obezitologové, jejichž farmakologické možnosti léčby byly dosud velmi omezené. Přitom čtvrtina dětí se potýká s nadváhou či obezitou. Někteří dospívající váží přes sto kilogramů, výjimečně i přes 200 kilo.

Ačkoli moderních léčiv na hubnutí už je v Česku více, většina je určená výhradně dospělým. Jedinou výjimkou byla dosud Saxenda s účinnou látkou liraglutid, kterou mohli obezitologové předepisovat i dětem ve věku od 12 let. Pacienti si ji však musí píchat každý den.

Naproti tomu injekce Wegovy si budou moci aplikovat jen jednou týdně, přesto by u většiny z nich měly mít vyšší účinnost. I proto mnozí pediatři netrpělivě očekávali jejich dodávky.

„Jsme rádi, že už máme k dispozici další lék,“ říká předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti Jan Boženský.

Zdůrazňuje, že dětští odborníci neordinují léky na hubnutí každému obéznímu dítěti. „Vždy rodičům vysvětlujeme, že musí v první řadě změnit životní styl. Je třeba přidat dítěti pohyb, spánek a upravit jídelníček – ubrat sladkosti, vyhnout se slazeným a hlavně energetickým nápojům, zařadit více zeleniny, bílkovin a vlákniny,“ říká Boženský.

Léčba může změnit život

Jenže obézní děti se podle odborníků moc hýbat nemohou. Bývají vyloučené z kolektivu vrstevníků a doma u počítače nebo televize se jim nedaří zkrotit neustálý hlad. Proto stále roste jejich váha a k obezitě se přidávají další zdravotní problémy včetně úzkostí či depresí. Ale právě v tom mohou podle lékařů velmi pomoci injekce na hubnutí. Ztlumí totiž pocity hladu a dítě pak může snadněji nastartovat celkové změny.

„Moderní léčiva na hubnutí obsahují látky podobné hormonu, který se po jídle uvolňuje ze střev. Působí na receptory v mozku, které ovlivňují chuť k jídlu. Když se podaří snížit pocit hladu, děti hubnou, více se hýbou a celkově se jim pak daří měnit život,“ vysvětluje Jan Boženský. A dodává, že injekce, které přišly do Česka teprve v květnu, už předepsal prvnímu dítěti.

Injekce na měsíc stojí tisíce

Nevýhodou této injekční léčby je, že u dětí by měla trvat nejméně rok, u dospělých i déle, ale není levná a zdravotní pojišťovny na ni obézním pacientům nepřispívají ani korunou.

Třeba měsíční náklady na Saxendu se podle dávkování a cen lékáren pohybují okolo čtyř až šesti tisíc korun. I u Wegovy se bude cena lišit podle předepsané dávky.

„U distributorů si můžeme objednat pět druhů Wegovy s množstvím účinné látky od 0,25 do 2,4 miligramu. Tři druhy do jednoho miligramu budou stát maximálně 4 071 korun, nejsilnější pera až 6 744 korun. Každá krabička by měla stačit na čtyři týdny,“ říká Simona Petrušková, vedoucí Lékárny u Hradeb v Hlučíně.

V některých lékárnách jsou ceny Wegovy nižší, ale ne o moc – pohybují se od 3 690 do 6 470 korun za balení. I tak je o nové injekce zájem. Někteří obezitologové už je předepsali i prvním dospělým lidem. Moc o tom ale mluvit nechtějí. Podle nich si totiž nový lék sice uplatnění najde, ale přichází poměrně pozdě.

„Jde o novou verzi starého léku Ozempic. Od loňského podzimu tu přitom máme k léčbě obezity modernější injekce Mounjaro s účinnou látkou tirzepatid. Jejich výhodou je, že ovlivňují dva různé receptory v těle. Proto jsou účinnější a mají málo vedlejších účinků. Potlačují nevolnosti, které se častěji vyskytují u jiných léčiv,“ líčí lékař z Prahy, který si nepřeje zveřejnit jméno.

Mounjaro je nejdražší. Balení nejsilnějších per na tři měsíce stojí až 26 tisíc korun. Jejich uživatelé ale na sociálních sítích popisují, že hodně ušetří, když si pořídí nejvyšší sílu léčiva, ale dávkují méně, než by měli. „To odporuje doporučením,“ varuje obezitolog Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice AGEL v Ostravě-Vítkovicích.