Podle volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News by volby v březnu vyhrálo hnutí ANO. Druhá by skončila koalice SPOLU, která v průběhu března sílí. Model nově zahrnuje také spojenectví SPD...

Při nehodě v obci Návsí na Frýdecko-Místecku se zranilo několik lidí, včetně třináctiletého chlapce, který upadl do bezvědomí s poraněním hlavy a mozku. Po ošetření byl transportován vrtulníkem do...

Staršímu čtenáři to asi nic neřekne, generace Z slovo „lowkey“ zná dobře. Používá jej ve smyslu „tak trochu, lehce“. „Alpha“ pak odkazuje k alfa samci. Za touto proměnou image Babiše není nic jiného...

Krejčíř si musí v JAR odpykat 35 let, vydání do Česka zatím nehrozí

Jihoafrická republika odmítá vydat Radovana Krejčíře do Česka, dokud si neodpyká trest 35 let vězení v tamní věznici. Podle webu Odkryto to vyplývá z rozhovoru mluvčího jihoafrického ministerstva...