Diabetolog: Začalo to ve slinách pouštního ještěra. Teď Ozempic pomáhá obézním

V úvodu Rozstřelu Jan Šoupal jednoduše vysvětlil princip, jak léky typu Ozempic fungují. „Takových léků je více a všechny fungují podobným mechanismem. V okamžiku, kdy člověk přijímá jakoukoliv potravu, trávicí trakt vyloučí některé hormony. A ty jsou velmi podobné účinné látce Ozempicu.“

„Pacient si tedy píchne tuto látku do podkoží, odtud se tato látka vstřebává do krevního oběhu a velmi rychle se dostává ke slinivce břišní. Tam stimuluje produkci inzulinu: zvyšuje jeho sekreci,“ vysvětluje lékař, podle kterého jde o účinnou látku semaglutid. „Ale jsou to velice chytré hormony, protože to se sekrecí inzulinu nepřeženou ani pokud má pacient normální nebo mírně sníženou hladinu cukru.“

To důležité řídí mozek

Podle něj se tak pacienti, kteří nemají diabetes, nikdy nedostanou do stavu hypoglykemie (nebezpečně nízké hladiny cukru). „Případně je to jen velice vzácné. Kromě toho tato látka zpomalí peristaltiku, tedy vyprazdňování žaludku.“

„Ale hlavní účinek, co se týče redukce tělesné hmotnosti, je zprostředkován přes mozek. Tam máme oblast, která je centrem pro řízení příjmu potravy. V těchto centrech se tato látka naváže na receptory a obrazně řekne mozku: už máš dost, už jsi sytý. A právě tahle záklopka bývá u obézních pacientů nebo třeba u diabetiků porušená. A díky tomuto léku fyziologicky navodíme pocit sytosti,“ popisuje Jan Šoupal.

I když se následně bude pacient snažit, jen těžko nechuť k jídlu překoná. „Samozřejmě pokud chcete, tak jakýkoliv lék přejíte. Ale s těmito typy léků je to poměrně obtížné,“ říká vědecký sekretář s tím, že zhruba 10 procent pacientů je vůči této léčbě rezistentní. „Ale ti, kteří na tuto léčbu odpovídají, to mají velmi složité, aby účinek léku přejedli. A pak jim může být špatně, mohou mít pocit nevolnosti, a dokonce mohou mít tendenci ke zvracení.“

„Na začátku pacientům většinou říkáme, aby si sami zmenšovali porce jídla, aby nejedli vyloženě nezdravé jídlo, například smažené, které by jim tyto nežádoucí účinky mohlo snadněji vyvolat.“

Semaglutid je v tuto chvíli možné podávat injekčně i ve formě tablet. Úskalí nastává ve chvíli, kdy pacienty přestane lék užívat, protože může nastat „jojo efekt“. Lék se proto užívá spíše dlouhodobě.

Sliny pouštních ještěrů

Zajímavá je historie Ozempicu. V Česku je tento lék zhruba čtyři roky a užívají ho výlučně pacienti s diabetem. „Našim pacientům jsme ho mohli začít dávat v polovině roku 2019.“

„Ale semaglutid určitě nebyl první takovou látkou. Tou byl exenatid, jenž je odvozen od molekuly, která se nachází ve slinách mexického ještěra korovce. Ten skutečně několik měsíců nevyžaduje žádnou potravu a dokáže přežít v poušti. Tato látka má velmi podobnou strukturu jako zmiňované hormony,“ popisuje diabetolog.

Semaglutid se v tuto chvíli v ČR používá pouze u pacientů, kteří trpí cukrovkou. Ale existují i alternativy, jež mohou užívat pacienti, kteří diabetes nemají, ale trpí pouze obezitou. „Je to například účinná látka liraglutitid, která je dokonce účinnější z hlediska redukce tělesné hmotnosti než semaglutid.“

Podle Jana Šoupala se již zmiňované přípravky staly módním lékem. „V zásadě to samozřejmě může v některých případech vést k velmi pozitivním výsledkům. Ale pro mě není až zas tak směrodatné, jestli má člověk o pět nebo o sedm kilo více. Já chci, aby tito lidé žili déle a spokojeněji. Aby byli zdraví. Aby nečerpali nemocenskou.“

„Chci zdravého člověka, který bude mít méně mrtvic, bude mít méně infarktů, bude mít méně selhání ledvin. A těmto lidem tyto léky pomáhají. To je důležité. Samozřejmě těchto léků je více, jsou i z jiných skupin. Dokonce v některých případech fungují lépe než Ozempic nebo další podobné látky. Ale nemají zásadní vliv na tělesnou hmotnost, a proto se o nich nehovoří. Z mého pohledu je lepší být zdravý než mít o číslo větší tričko,“ míní diabetolog.

Ten pak v další části Rozstřelu podrobně hovořil o léčivých alternativách, které mají čeští pacienti k dispozici. Podle něj je důležité, že na našem trhu tyto léky jsou a Státní ústav na kontrolu léčiv a pojišťovny jsou v poslední době vstřícnější k tomu, aby je lékaři mohli svým pacientům předepisovat.

Jen na předpis

Na druhou stranu uvedl, že je nereálné a hlavně nežádoucí, aby tyto léky proti obezitě byly volně k dostání v lékárnách, bez předpisu. Existuje zde totiž riziko, že pokud trpí pacient dalšími typy nemocí, mohly by mu tyto léky naopak ublížit. Proto musí tyto přípravky vždy předepisovat lékař.

Jan Šoupal pak upozornil na problém, že se v Česku vyskytla hned celá řada padělků těchto stále populárnějších léků. „Tohle je velký problém. Varovalo před tím i ministerstvo zdravotnictví a SÚKL. A já bych před těmito padělky chtěl důrazně varovat.“

Na internetu existuje řada odkazů, na kterých je možné na padělky narazit, a to jak ve formě tablet, tak ve formě injekcí. „To pero, ve kterém má být tato účinná látka, ale obsahuje inzulin a obsahuje ho samozřejmě veliké množství. Pokud by si to pacient píchl, ať už je diabetik nebo ne, tak se může dostat do velmi závažné hypoglykemie, která teoreticky může skončit i smrtí.“

„Žádná legrace to opravdu není. Jsou to inzulinová pera, která byla přelepena, a je tam teď firemní název tohoto přípravku (Ozempic). A týká se to i jiných příbuzných léků z této skupiny, které se objevily. Například Tirzepatid, který by měl způsobit ještě výraznější poklesy tělesné hmotnosti,“ uzavírá diabetolog.

Jsou tyto léky přírodní, nebo syntetické? Proč se nevyrábí v České republice? Může dojít k výraznému zhubnutí bez změny životního stylu? A kdy přijde na trh skutečně zázračný lék na zhubnutí? I na to odpovídal Jan Šoupal, vědecký sekretář České diabetologické společnosti, v Rozstřelu.