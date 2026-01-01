Vzduch o silvestrovské noci byl nejčistější za 22 let, i díky omezení pyrotechniky

  13:57
Kvalita ovzduší o silvestrovské noci byla nejlepší za 22 let, uvedli meteorologové. Může za to počasí, ale významný vliv má podle nich i omezení pyrotechniky. Nejvyšší koncentrace škodlivin byla v Třinci.

„Silvestr 2025/2026 byl z pohledu kvality ovzduší nejlepším přelomem roku minimálně za posledních 22 let, pro které byla analýza provedena,“ uvedl ČHMÚ ve zprávě. Hodnoty koncentrací částic prachu (PM) se podle jeho měřicích stanic pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.

Česko vstoupilo do roku 2026, centrum oslav bylo na Staroměstském náměstí

Odpalování zábavní pyrotechniky je velmi významným zdrojem znečišťování ovzduší. Koncentrace prachových částic PM nabývají často krátce po novoroční půlnoci ve městech hodnot, které jsou nejvyšší z celého právě začínajícího roku.

To vyplývá i z grafického znázornění, které ČHMÚ zveřejnil na síti X. Mapy Prahy i Brna se každoročně zbarvují do ruda ukazujícího vysoké znečištění. Letos zůstaly koncentrace minimální.

Také co do složení se spaliny z ohňostrojů skládají z vysoce nežádoucích látek s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví. „Částice z pyrotechniky obsahují koktejl různých chemických látek včetně například různých kovů,“ uvedli odborníci z ČHMÚ.

Velmi vysoké průměrné hodinové koncentrace částic PM₁₀ letos naměřila pouze stanice Třinec-Kosmos (203,4 µg∙m⁻³) a Ostrava-Hrabůvka (115,0 µg∙m⁻³). V obou případech to bylo v první hodině nového roku. „V případě jednotlivých stanic však nemusí být tato hodnota reprezentativní pro dané město, ale může se jednat o vliv lokálního ovlivnění, v tomto případě odpalů v blízkosti stanice,“ vysvětlili meteorologové.

Zapálené koše, zbytky pyrotechniky. Hasiči řešili 259 požárů, méně než loni

V Praze byla nejvyšší hodnota naměřena rovněž během první hodiny po půlnoci, a to na stanici Praha 9-Vysočany (78,4 µg∙m⁻³). Pro srovnání, před rokem byla na této stanici naměřena hodinová koncentrace pětinásobně vyšší.

V kontextu přelomu roku byly koncentrace nízké i v dalších velkoměstech, jako je Brno, Ostrava, Plzeň nebo Ústí nad Labem, podotkli meteorologové s tím, že samotné používání pyrotechniky nebylo letos jediným vlivem na koncentrace škodlivin. Roli hrály i příznivé rozptylové podmínky.

Hodinové koncentrace prachu po půlnoci před rokem a letos o silvestrovské noci. (1. ledna 2026)
Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)
Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026)
Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026)
