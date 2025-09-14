Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Autor: ,
  12:23aktualizováno  12:41
Vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Dále specifikovat to z bezpečnostních důvodů nechtěla.
Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek odpoledne na tiskové...

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek odpoledne na tiskové konferenci hodnotila své čtyřleté působení v čele resortu. (11. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti (4. května 2023)
Poslanec ANO Radek Vondráček na tiskové konferenci ve Sněmovně (22. dubna 2025)
Kandidát do Evropského parlamentu Ondřej Dostál ve štábu Stačilo!. (9. června...
Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...
47 fotografií

Polsko v sobotu s pomocí NATO nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic.

Česká republika již dříve uvedla, že je připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. „Bude to v řádech hodin,“ uvedla v neděli Černochová.

Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová

Roli bude hrát také počasí, doplnila Černochová s tím, že vrtulníky budou operovat v řádu dnů. Z bezpečnostních důvodů nechtěla specifikovat, kdy by měly začít operovat.

Černochová pokračovala, že Česká republika dříve působila v rámci východního mandátu již v Lotyšsku, Litvě a na Slovensku. Maximální počet vojáků, které může Česko v rámci tohoto mandátu vyslat, je podle ní 150. Vysláni budou maximálně na tři měsíce.

„Mandát je tím mandátem, který už schvalovala Poslanecká sněmovna někdy loni. Máme jej až do roku 2026. V tuto chvíli je to posílení východního křídla v rámci předsunuté přítomnosti,“ poznamenala Černochová.

Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek v reakci na incident oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance. Česko se zatím neúčastní, pokud by mělo, muselo by si říct ve Sněmovně a v Senátu o nový mandát, uvedla Černochová. „Pokud se to neintegruje pod stávající misi na východním křídle,“ podotkla. Operace se podle ní týká zejména zemí, které disponují vyvinutou protivzdušnou obranou.

Co je článek 4, 5 a 6 ve smlouvě o NATO. Pravidla Aliance při útoku na své členy

„My jsme ten mandát schválili,“ reagoval místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. „Tu situace je potřeba řešit nějak racionálně, inteligentně, v klidu,“ uvedl. „Pomáhat Polákům je rozhodně v pořádku, jsou to naši sousedé,“ řekl europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!). Kdo podle něj ohrozí Evropu, ohrožuje ji jako celek.

Podle Dostála je dobrou zprávou to, že za 5 dní od narušení polského vzdušného prostoru nedošlo k eskalaci konfliktu.

Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.

„Tlumočíte, co jste slyšeli v Kremlu“

„Opět se vyrojila armáda ruských trollů, kteří říkají, že drony možná ruské nebyly,“ řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v reakci na takové tvrzení Dostála.

Černochová v reakci na Dostála řekla: „Nechává vás v klidu, že Rusko a Bělorusko cvičí nedaleko hranic našich sousedů s taktickými jadernými zbraněmi?“ ptala se. „Vy tady jenom tlumočíte něco, co jste možná slyšeli v Kremlu,“ řekla Černochová.

Prezident USA požaduje nezávislost na ruských nerostných surovinách. To podle Vondráčka však není reálné, a to z důvodu dlouhodobosti kontraktů. Další balíčky sankcí vůči Rusku podle Černochové nepomůžou.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Rusové na cvičení s Bělorusy úspěšně otestovali hypersonickou raketu Cirkon

Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem, jehož se účastní na 30 000 vojáků, otestovalo hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon). Podle Moskvy je vyslalo na cíl v Barentsově moři.

14. září 2025  12:49

Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Dále...

14. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:41

VIDEA TÝDNE: Atentát na Kirka, tvrdé přistání a ruské drony nad Polskem

Americkou politickou scénou otřásla vražda pravicového kativisty Charileho Kirka. Řidič tajemné formule, která se proháněla po českých dálnicích je konečně dopaden. Stěžuje si ale na postup policie....

14. září 2025  12:41

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:40

Rusko dále provokuje. Zůstáváme ve střehu, prohlásil Lipavský

Rusko dále provokuje, spojenci v Severoatlantické alianci (NATO) zůstávají ve střehu, Česko podporuje další protiruské sankce. Na síti X to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský poté, co v sobotu...

14. září 2025  10:43,  aktualizováno  12:10

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:16,  aktualizováno  12:05

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO odmítne vládu se subjekty proti EU a NATO

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

13. září 2025  18:33,  aktualizováno  14.9 11:51

Povládnou bolševici a proruská SPD, hrozí Výborný. Klidněte emoce, řekl Havlíček

Do říjnových voleb zbývají tři týdny. Jak by mohla vypadat nová vláda? Podle ministra zemědělství Marka Výborného existuje i varianta, že by ANO vládlo spolu s SPD a hnutím Stačilo!, které označil za...

14. září 2025  11:51

Při protestech v Nepálu zemřelo 72 lidí. Nová premiérka slibuje změny

Při demonstracích proti korupci a zákazu sociálních sítí zemřelo tento týden podle aktualizovaných údajů nepálské vlády 72 lidí, zraněných v nemocnici je 191. Proti demonstracím zasáhla policie,...

14. září 2025  11:47

Volby by vyhrálo ANO, Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,3 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, Piráti,...

14. září 2025  11:13

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Lékař

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha

Dalších 32 708 volných pozic

Německo se připravuje na válku. Reviduje národní zásoby raviol

Německo se obává válečnického Ruska, a proto modernizuje svou armádu, nakupuje zbraně a nabírá vojáky. Uvažuje také o nových strategických zásobách konzervovaných potravin. Tváří v tvář ruské agresi...

14. září 2025

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:03,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.