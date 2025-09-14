Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Polsko v sobotu s pomocí NATO nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic.
Česká republika již dříve uvedla, že je připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. „Bude to v řádech hodin,“ uvedla v neděli Černochová.
Roli bude hrát také počasí, doplnila Černochová s tím, že vrtulníky budou operovat v řádu dnů. Z bezpečnostních důvodů nechtěla specifikovat, kdy by měly začít operovat.
Černochová pokračovala, že Česká republika dříve působila v rámci východního mandátu již v Lotyšsku, Litvě a na Slovensku. Maximální počet vojáků, které může Česko v rámci tohoto mandátu vyslat, je podle ní 150. Vysláni budou maximálně na tři měsíce.
„Mandát je tím mandátem, který už schvalovala Poslanecká sněmovna někdy loni. Máme jej až do roku 2026. V tuto chvíli je to posílení východního křídla v rámci předsunuté přítomnosti,“ poznamenala Černochová.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek v reakci na incident oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance. Česko se zatím neúčastní, pokud by mělo, muselo by si říct ve Sněmovně a v Senátu o nový mandát, uvedla Černochová. „Pokud se to neintegruje pod stávající misi na východním křídle,“ podotkla. Operace se podle ní týká zejména zemí, které disponují vyvinutou protivzdušnou obranou.
„My jsme ten mandát schválili,“ reagoval místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. „Tu situace je potřeba řešit nějak racionálně, inteligentně, v klidu,“ uvedl. „Pomáhat Polákům je rozhodně v pořádku, jsou to naši sousedé,“ řekl europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!). Kdo podle něj ohrozí Evropu, ohrožuje ji jako celek.
Podle Dostála je dobrou zprávou to, že za 5 dní od narušení polského vzdušného prostoru nedošlo k eskalaci konfliktu.
Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.
„Tlumočíte, co jste slyšeli v Kremlu“
„Opět se vyrojila armáda ruských trollů, kteří říkají, že drony možná ruské nebyly,“ řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v reakci na takové tvrzení Dostála.
Černochová v reakci na Dostála řekla: „Nechává vás v klidu, že Rusko a Bělorusko cvičí nedaleko hranic našich sousedů s taktickými jadernými zbraněmi?“ ptala se. „Vy tady jenom tlumočíte něco, co jste možná slyšeli v Kremlu,“ řekla Černochová.
Prezident USA požaduje nezávislost na ruských nerostných surovinách. To podle Vondráčka však není reálné, a to z důvodu dlouhodobosti kontraktů. Další balíčky sankcí vůči Rusku podle Černochové nepomůžou.