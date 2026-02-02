Minulý týden jste byl zvolen do Rady České tiskové kanceláře. Co vás ke kandidatuře motivovalo?
S nabídkou kandidatury jsem byl osloven hnutím ANO. Není to zas tak vzdálená událost, v průběhu ledna jsem nabídku přijal. Potěšilo mě to, přiznávám, a pak jsem vyčkával na výsledek tajného hlasování. Nabídka členství v radě ČTK mě potěšila i z toho důvodu, že se dotýká profese, kterou jsem vykonával předtím, než jsem se stal tiskovým mluvčím.
Snažím se být vnímavý ke všem hlasům, i k těm kritickým, protože si myslím, že jenom takovým způsobem lze třeba i pomalinkými krůčky měnit mínění lidí při pohledu na Ukrajinu.