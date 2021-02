Když mluvčí Hradu hájí premiéra. Snáší neskutečné urážky a zlobu, míní

Podle Jiřího Ovčáčka vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem snáší ponižování, urážky a zlobu, za což si předseda vlády vysloužil jeho úctu.

„Andrej Babiš není dokonalý. Ale záleží mu na lidských životech. Bojuje proti přesile, ostouzen, popliván. Opoziční politici jsou chváleni, vydáváni za vzor ctností. Realita je děsivá. Sobectví, pýcha, mocichtivost,“ napsal také.

Ve svých sděleních Ovčáček tvrdí, že si opozice „vybrala cestu neúcty k lidskému životu“. Reagoval tak na rozhodnutí opozičních politiků, kteří se nerozhodli podpořit prodloužení nouzového stavu.

„Česká opozice si našla spojence. Na jeho zádech se chce vydrápat k moci,“ tvrdí mluvčí, přičemž za toho spojence považuje koronavirus. Ovčáček je přesto vyzval, aby další nouzový stav podpořili, jednalo by se podle něj o „čin hodný úcty“.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Pan premiér prosí poslance o pomoc. Pan premiér snáší neskutečné ponižování, urážky, zlobu. Nikdo se ho nezastane. To je sebeobětování. Máte moji úctu, pane premiére. https://t.co/qXei8wjWA6 oblíbit odpovědět

Podoba jednání o prodloužení nouzového stavu má pak podle něj jen dvě možnosti. Opoziční poslanci mohou „vynést rozsudek smrti nad minimálně stovkami lidí, nebo se zachovat ve prospěch státu a občanů.“

Nestačilo Babišovo slovo

Současný nouzový stav platí do 14. února. Vláda nejprve požadovala prodloužení dále do 16. března. Na čtvrtečním jednání se premiér Andrej Babiš pokusil prosadit jeho prodloužení alespoň do konce února. „Dejte nám dva týdny,“ řekl premiér opozičním poslancům, kterým nestačilo, že jim na změny dal své slovo. Jednání s opozicí zkrachovalo.

Nepomohlo ani varování ministra zdravotnictví Jana Blatného, že do dvou týdnů od rozvolnění opatření v Česku postihne nemocnice katastrofa.

Zeman se s Babišem sejde v pátek večer na pravidelné schůzce na zámku v Lánech. Probírat spolu budou aktuální dění. Dá se tak očekávat, že spolu budou jednat například o vývoji epidemie koronaviru v České republice a o jejím dalším řešení. Zabývat se nepochybně budou i výsledky čtvrtečního jednání Sněmovny o nouzovém stavu.

Babiš může očekávat, že v Zemanovi bude mít i nadále svého zastánce. Prezident ho naposledy v říjnu označil za „silného a úspěšného lídra“. „Přiznal chybu, že si myslel, že je virus poražený. A teď se ta chyba napravuje,“ upozornil Zeman.

Tématem by mohlo být i očkování. Prezident Zeman v pátek v Ústřední vojenské nemocnici dostane druhou dávku vakcíny proti koronaviru. První mu aplikovali na stejném místě 20. ledna. Tehdy Zeman očkování spojil s pravidelnou lékařskou prohlídkou a ve vojenské nemocnici zůstal od středy do pátku.

Babiš se setkal se Zemanem v lednu dvakrát, a to na tradičním novoročním obědě na začátku ledna a o necelé dva týdny později při příležitosti jednání poradního týmu prezidenta.