Politik TOP 09 čelí obvinění, že sexuálně napadl a škrtil ženu

Trump se inspiruje prezidentem McKinleym. Cla se mají týkat i mědi či léčiv

Cla na ocel, hliník a měď. To by měly být protekcionistické plány nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tarify by se měly zároveň vztahovat také na polovodiče, léčiva či počítačové čipy. Cíl...