V roce 2009 si za svůj cíl vybral vyděrač z Jihlavy českou firmu Hamé, požadoval po ní pět milionů korun, později dokonce o tři miliony více. Pokud by peníze nedostal, v dopisech hrozil, že otráví dětské přesnídávky, které společnost vyrábí.
Jako důkaz, že výhružky myslí vážně, poslal muž do sídla firmy sklenici s výživou, do níž nasypal čtyři rozdrcené prášky s látkou, která se používá na léčbu nespavosti.
Dětskou výživu si prý vybral proto, že se dá otevřít a zavřít, aniž by někdo poznal, že již otevřená byla. Podle znaleckých posudků se dospělému doporučuje maximální denní dávka půl až jeden celý prášek před spaním. Množství obsažené v otrávené dětské výživě znalci označili za velmi vysoké, které může způsobit velmi vážné zdravotní problémy a u dětí téměř jistou smrt.
Pachatele policisté dopadli, zjistili, že takto chtěl řešit své dluhy. U soudu se muž hájil, že výhružky byly vždy jen na papíře. Odcházel od něj s trestem 8,5 roku.
Naopak v sousedním Německu v roce 2017 se několik otrávených výživ v regálech obchodů opravdu našlo. V jihoněmeckém Friedrichshafenu je rozmístil muž, který požadoval 10 milionů eur (v přepočtu asi 245 milionů korun). Mezi vydíranými společnostmi byly řetězce Aldi či Lidl.
Muž hrozil prostřednictvím e-mailů otravou 20 druhů potravin v obchodech po celém Německu i v zahraničí.
Do skleniček dětské výživy muž vpravil injekční stříkačkou etylenglykol (označovaný též jako fridex), což je látka, která se využívá v nemrznoucích směsích pro auta. Jde o jedovatou tekutinu sladké chuti, bez barvy a zápachu, která může být už v malých dávkách zdraví nebezpečná. Při požití se příznaky otravy projevují nejprve zvracením, nakonec mohou selhat ledviny.
Díky kamerovým záznamům policisté nakonec pachatele dopadli. V roce 2018 byl odsouzen k 12,5 letům vězení za pokus o vraždu a vydírání.
V tuzemsku policisté řešili i několik případů, kdy lidé vyhrožovali otravou kyanidem. Například začátkem roku 2004 odešli na sedm a osm let do vězení dva muži, kteří o rok dříve hrozili otrávením jídla v nemocnicích a veřejných jídelnách kyanidem draselným.
Ampule s jedem dokonce muži ukryli i v pražské porodnici U Apolináře. Od státu požadovali 300 milionů korun. Pátrání po nich zabralo tři týdny.
Hrozeb kyanidem bylo v roce 2003 více. Na tři a půl roku odešel do vězení muž, který hrozil otrávením pražské vodní nádrže. Ve výhružném telefonátu mluvil o 10 litrech cyankálií, získat chtěl půl milionu korun. Dopaden byl hned druhý den.
Obdobnou výhružku směřující k otrávení pitné vody v hlavním městě potrestal obvodní soud v Praze podmínkou. Přihlédl k tomu, že důchodce – bývalý horník, byl v těžké životní situaci.