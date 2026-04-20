Prášky na spaní i nemrznoucí směs. Dětské výživy už byly otráveny v minulosti

  15:48
V Rakousku se aktuálně pátrá po lahvičce s dětskou výživou firmy HiPP, do níž někdo údajně přidal jed na krysy. Pod podobnou hrozbou byla v minulosti i jiná česká firma, která také nabízí potravinové výrobky pro děti. Vyděrači v Evropě také do potravin vpravovali kyanid či nemrznoucí směs do aut.
V roce 2009 si za svůj cíl vybral vyděrač z Jihlavy českou firmu Hamé, požadoval po ní pět milionů korun, později dokonce o tři miliony více. Pokud by peníze nedostal, v dopisech hrozil, že otráví dětské přesnídávky, které společnost vyrábí.

Jako důkaz, že výhružky myslí vážně, poslal muž do sídla firmy sklenici s výživou, do níž nasypal čtyři rozdrcené prášky s látkou, která se používá na léčbu nespavosti.

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračského e-mailu si firma nevšimla

Dětskou výživu si prý vybral proto, že se dá otevřít a zavřít, aniž by někdo poznal, že již otevřená byla. Podle znaleckých posudků se dospělému doporučuje maximální denní dávka půl až jeden celý prášek před spaním. Množství obsažené v otrávené dětské výživě znalci označili za velmi vysoké, které může způsobit velmi vážné zdravotní problémy a u dětí téměř jistou smrt.

Hrozil otravou kojenců. Deset let od případu přesnídávkového vyděrače

Pachatele policisté dopadli, zjistili, že takto chtěl řešit své dluhy. U soudu se muž hájil, že výhružky byly vždy jen na papíře. Odcházel od něj s trestem 8,5 roku.

Stříkačkou s fridexem otrávené sklenice

Naopak v sousedním Německu v roce 2017 se několik otrávených výživ v regálech obchodů opravdu našlo. V jihoněmeckém Friedrichshafenu je rozmístil muž, který požadoval 10 milionů eur (v přepočtu asi 245 milionů korun). Mezi vydíranými společnostmi byly řetězce Aldi či Lidl.

Muž hrozil prostřednictvím e-mailů otravou 20 druhů potravin v obchodech po celém Německu i v zahraničí.

V Německu dopadli traviče potravin, do dětské výživy vstřikoval fridex

Do skleniček dětské výživy muž vpravil injekční stříkačkou etylenglykol (označovaný též jako fridex), což je látka, která se využívá v nemrznoucích směsích pro auta. Jde o jedovatou tekutinu sladké chuti, bez barvy a zápachu, která může být už v malých dávkách zdraví nebezpečná. Při požití se příznaky otravy projevují nejprve zvracením, nakonec mohou selhat ledviny.

Díky kamerovým záznamům policisté nakonec pachatele dopadli. V roce 2018 byl odsouzen k 12,5 letům vězení za pokus o vraždu a vydírání.

Kyanid v porodnici

V tuzemsku policisté řešili i několik případů, kdy lidé vyhrožovali otravou kyanidem. Například začátkem roku 2004 odešli na sedm a osm let do vězení dva muži, kteří o rok dříve hrozili otrávením jídla v nemocnicích a veřejných jídelnách kyanidem draselným.

Kyanidový vyděrač je ve vazební cele

Ampule s jedem dokonce muži ukryli i v pražské porodnici U Apolináře. Od státu požadovali 300 milionů korun. Pátrání po nich zabralo tři týdny.

Hrozeb kyanidem bylo v roce 2003 více. Na tři a půl roku odešel do vězení muž, který hrozil otrávením pražské vodní nádrže. Ve výhružném telefonátu mluvil o 10 litrech cyankálií, získat chtěl půl milionu korun. Dopaden byl hned druhý den.

Vyděrač je v cele, Praha ruší pohotovost

Obdobnou výhružku směřující k otrávení pitné vody v hlavním městě potrestal obvodní soud v Praze podmínkou. Přihlédl k tomu, že důchodce – bývalý horník, byl v těžké životní situaci.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Slováci půjdou k referendu, rozhodnou i o Ficově rentě. Ale o volbách ne

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Slovenský prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. července referendum jen o dvou ze tří navrhovaných otázek, odmítl tu o předčasných parlamentních volbách. Krok zdůvodnil tím, že otázka, která by...

20. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:21

Satelity odhalily Kimův jaderný sprint. Únik informací rozhádal Soul a Washington

Kim Čong-un a jeho dcera Kim Ču-e po boku vojenských hodnostářů sledují...

Severní Korea přešla od hrozeb k činům. Zpravodajské služby a OSN varovaly před razantním rozšiřování kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Snímky z oběžné dráhy ale nejsou jediným strašákem. KLDR má...

20. dubna 2026  16:14

Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

Muž se rozhodl ukrást v prodejně lahev alkoholu. Měl silné abstinenční...

Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec...

20. dubna 2026  16:14

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračského e-mailu si firma nevšimla

Dětská výživa Hipp.

Do skleniček dětské výživy značky HiPP zřejmě někdo úmyslně přidal jed. Dvě kontaminované výživy už kriminalisté zabavili v Brně a další dvě na Slovensku. V Rakousku se minimálně po jedné přesnídávce...

20. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  16:08

Senior si při řezání dřeva amputoval ruku v předloktí, silně krvácel

Ilustrační snímek

Velmi těžké zranění si na Novojičínsku způsobil senior při řezání dřeva na cirkulárce. Poté, co si amputoval ruku v předloktí, ho záchranáři vrtulníkem převáželi do Ostravy.

20. dubna 2026  16:05

Studenti podpoří protestem ČT i Rozhlas. Odejdou z výuky, v Praze se chystá pochod

Filozofická fakulta

Studenti ve středu vyjádří podporu veřejnoprávním médiím, v Praze chystají pochod k ministerstvu kultury. Za iniciativou Média nedáme stojí studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zapojení...

20. dubna 2026  16:04

Je to plavba ohnivou koulí. Kapitán tankeru pokračuje v práci i navzdory nebezpečí

Pro kapitána-veterána Rahmana Al-Jubouriho, který pracuje na moři od roku 1984...

Rahman Al-Jubouri je irácký kapitán ropného tankeru plujícího vodami mezi Ománským zálivem a Hormuzským průlivem. Navzdory nebezpečí pokračuje ve své práci i přesto, že to je jedna z...

20. dubna 2026

Při vyklízení bytu v Nuslích našli minu, na místě zasahoval pyrotechnik

V pražských Nuslích zasahuje pyrotechnik po nálezu miny v jednom z bytů. (20....

V jednom z bytů v pražských Nuslích našli při vyklízení bytu po zesnulém minu. Na místo se dostavil pyrotechnik, který výbušné zařízení zlikvidoval. Část ulice Pod Vilami byla z důvodu policistů a...

20. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:46

Macinka poletí k Saúdům. Máme nápady jak spolupracovat, řekl Babiš

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničí a předseda Motoristé sobě Petr Macinka letí tento týden do Saúdské Arábie, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Vláda schválila Macinkovu cestu, která se uskuteční ve středu...

20. dubna 2026  13:50,  aktualizováno  15:46

Všichni fotři jsou lotři. Robert De Niro a Ben Stiller se vrací, přibrali Arianu Grande

Robert De Niro a Ariana Grande ve filmu Všichni fotři jsou lotři

Úspěšná série Fotr je lotr s Robertem De Nirem a Benem Stillerem se dočkala dalšího pokračování. V listopadu bude mít premiéru film Všichni fotři jsou lotři, kde si kromě osvědčené dvojice zahraje...

20. dubna 2026  15:43

Opilý šofér bez řidičáku ujížděl policistům přes několik obcí. Zradilo ho však auto

Opilý a zdrogovaný řidič ujížděl policistům. Ti museli vytáhnout pistoli

Scény jak v akčním filmu se udály v neděli v noci na Prostějovsku. Osmadvacetiletý řidič Škody Fabia nezastavil policejní hlídce a dal se na úprk. Projel několika obcemi, policejní hlídky se snažil...

20. dubna 2026  15:35

