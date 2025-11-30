Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík

Moničina životní cesta byla nelehká už od začátku, i proto ji její blízcí označují za velkou bojovnici. Narodila se s rozštěpem páteře, následně u ní lékaři zjistili kaudální regresi. Jde o vrozenou vadu, při které se nedostatečně vyvíjí dolní část páteře, pánev a dolní končetiny. Od kolen dolů neměla Monika žádnou citlivost. Aby se naučila chodit a mohla žít normální život, musela podstoupit víc než třicet operací.
Sbírku pro Moniku můžete podpořit ZDE.
„Dokázala se z toho dostat. Fungovala na sto procent, studovala, potom chodila do práce,“ říká její švagr Jan Hepnar. Monika s manželem vychovává dva syny – osmiletého Thea a šestiletého Eddieho. „Rodina je pro ní úplně nejvíc. Vozí děti na kroužky, na fotbal, taky rádi chodí po horách,“ líčí Hepnar.
V květnu se jim ale život obrátil naruby. „Nejdřív to vypadalo jako běžná chřipka. Dva dny byla doma s teplotou, nepřipadalo jí to jako nic zásadního,“ popisuje Hepnar. Moničin stav se ale náhle zhoršil a její manžel ji odvezl do nemocnice. Tam se ukázalo, že jde o otravu krve. Ženě navíc začaly selhávat orgány. „Bylo potřeba jednat rychle a lékaři doporučili amputaci obou dolních končetin. Jednu přímo pod kolenem a druhou trochu níž,“ vzpomíná Moničin švagr. Lékaři dodnes přesně nevědí, co otravu krve způsobilo.
Po amputaci se ale ukázalo, že infekce je v Moničině krvi stále. „Až po nějaké době se zjistilo, že to jde z kyčle, která byla pravděpodobně napadená výrazně dříve,“ říká Hepnar. Monice se začal rozpadat kyčelní kloub, kam se dostal zánět. Postupně se začala tvořit další ohniska. Aby zabránili dalšímu šíření, museli lékaři odstranit část stehenní kosti i s kyčelním kloubem. „Po poslední kontrole to vypadá, že se žádná další ložiska netvoří,“ dodává Hepnar.
I přes tak těžkou zkoušku Monika zůstává silná. „Velmi rychle to přijala. Bála se, jak budou reagovat děti, ale ty to přijaly perfektně. Teď už je doma z nemocnice a začleňuje se do normálního života,“ líčí Hepnar.
Monika ale stále potřebuje pomoc druhých, společně s manželem se o ni starají i její rodiče. Nedokáže se sama pohybovat, ani přesunout na vozík. Rodina nyní řeší i možnost, že by za Monikou mohla dojíždět pečovatelka.
Další léčba a péče je ale finančně náročná, rodina se proto rozhodla obrátit na veřejnost a založila sbírku na platformě Donio. Nejzásadnější je nyní pro Moniku vozík. Ten musí být lehký a zároveň ortopedicky upravený, protože má také silnou skoliózu. „Rádi bychom pořídili i nějaký pohon, aby se mohla pohybovat po vesnici, kde bydlí, nebo aby mohla s rodinou na výlet,“ vysvětluje Hepnar.
Pro Moničin komfort bude také potřeba úprava domu, a to hlavně v kuchyni, koupelně a na toaletě, které je potřeba udělat bezbariérové. Drobné úpravy jsou potřeba také kolem domu, aby se Monika mohla na vozíku dostat, kam potřebuje. Peníze chce rodina použít také na nové speciálně upravené auto, které by jí umožnilo úplnou samostatnost.
„Postupně zjišťujeme, co všechno je potřeba, aby dokázala fungovat a nebyla odkázaná na druhé,“ říká Moničin švagr. Do budoucna by také mohla dostat protézy. Jak uvádí Hepnar, zatím není jasné, zda bude potřebovat jen jednu, nebo dvě, a také, zda je uhradí pojišťovna. Vybraná částka pomůže zaplatit také další léčbu, například imunoterapii, rehabilitace, fyzioterapii nebo třeba psychoterapii.
Za dva týdny od zveřejnění sbírky poslali lidé Monice už 1,5 milionu korun. Dárců se zatím sešlo přes 1600 a další stále přibývají. „Je to neuvěřitelné. Děkujeme všem lidem, které Moničin příběh zaujal,“ říká Hepnar. „Všechny tyto projevy pomoci mají pro naši rodinu obrovský význam. V těchto nelehkých chvílích nám dodáváte sílu, naději a pocit, že v tom nejsme sami,“ vzkázala Monika s rodinou dárcům na platformě Donio.