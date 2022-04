Otrav léky s paracetamolem přibývá, prodávají se i na pumpách. Omezení neprošlo

Jsou to asi tři týdny, co na Slovensku vzbudila rozruch zpráva o několika dětech, které se předávkovaly paracetamolem a musely být proto hospitalizované. Předávkování bylo podle lékařů úmyslné, bez včasného zásahu mohlo být smrtelné.

„Úmyslné intoxikace léky, případně jejich kombinacemi s jinými léky, mají všeobecně stoupající tendenci a lékaři je sledují už u dětí od dvanácti let, které je užívají s úmyslem ublížit si. S úmyslnými otravami paracetamolem se lékaři střetávali už v minulosti, bylo to ale jedno dítě měsíčně,“ uvedla tehdy nemocnice, ve které otrávené děti přijali.

Počty otrávených paracetamolem každým rokem stoupají, vzhledem k tomu, že se nevedou statistiky počtu otrávení konkrétním lékem, však nelze zjistit přesné číslo.

O trend ale nejde jen u našich sousedů. Že jsou otravy paracetamolem - mnohdy úmyslné s cílem spáchat sebevraždu - velmi časté, upozorňují i čeští lékaři.

Třeba Toxikologické informační středisko, které spadá pod Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, řešilo loni 658 dotazů v souvislosti s otravou tímto lékem, 336 z nich tvořily sebevraždy. Oproti předchozímu roku jich tak bylo téměř o třetinu víc. Ve skutečnosti bude přitom případů ještě víc.

„Paracetamol poškozuje játra, závažné případy, hlavně ty, kdy pacient nedostal včas antidotum N-acetylcystein, mohou končit letálně (smrtelně, pozn. red.), v lepším případě transplantací jater,“ popsala Kateřina Kotíková, vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska.

Podle Michaely Bažantové, mluvčí České lékárnické komory, přitom dochází i k otravám z neznalosti. „Většinu otrav způsobí to, že pacient neví, že si může ublížit tím, že paracetamolu užije víc, v kombinaci více přípravků, nebo že ho užije s alkoholem či po jeho konzumaci,“ řekla.

O omezení prodeje se uvažovalo

Že jde o problém, uznalo v roce 2020 i ministerstvo zdravotnictví. V Národním akčním plánu prevence sebevražd na roky 2020 až 2030 uvedlo, že by regulace léčiv obsahujících paracetamol a způsobu jejich výdeje vedla ke snížení počtu sebevražd jejich předávkováním. „To je důležité zjištění i s ohledem na situaci v ČR, kdy Toxikologická informační služba v roce 2018 evidovala více než 300 konzultací pro záměrnou otravu léčivem obsahujícím paracetamol,“ stojí ve strategii.

Mezi preventivními opatřeními tak byla také analýza situace v České republice a následný návrh regulačního opatření ke způsobu jejich výdaje – v praxi tak mělo dojít k zavedení prodeje léčiva na předpis.

Nyní, pod vedením nového ministra, však resort zdravotnictví uvádí, že obdobná opatření v plánu nejsou. „Ministerstvo zdravotnictví ani Státní ústav pro kontrolu léčiv nemá ze své činnosti jakékoliv signály, na jejichž základě by bylo možné dovodit skutečnosti o tom, že léčivé přípravky s obsahem paracetamolu v režimu vyhrazených léčivých přípravků vykazují zvýšené bezpečnostní riziko,“ uvedl mluvčí Ondřej Jakob.

Česká lékárnická komora opakovaně požaduje, aby byly tyto léky vyřazeny z kategorie takzvaných vyhrazených léčiv, tedy léků, které mohou být prodávány i mimo lékárny, třeba na benzinových pumpách nebo v drogeriích. „Tyto návrhy nebyly do zákona o léčivech ministerstvem zdravotnictví v rámci připomínkového řízení přijaty,“ uvedla mluvčí komory Michaela Bažantová.

To je podle ní problém. „Bezpečná denní dávka paracetamolu jsou čtyři gramy, tedy osm tablet. Vyšší dávka s sebou už nese riziko předávkování,“ popsala. Zároveň je podle ní nebezpečná kombinace několika přípravků s obsahem této účinné látky, jejich kombinace s alkoholem nebo nedodržení dávkovacího schématu.

„Někteří pacienti paracetamol užívat vůbec nesmí. Nejen z těchto důvodů patří paracetamol pouze do lékáren, do rukou zdravotníků. Ze seznamu vyhrazených léčiv, díky čemuž může být prodáván v drogeriích nebo benzinkách, by měl být vyřazen,“ dodala.

Jen v lékárně

V naprosté většině evropských zemí jsou léčiva s obsahem paracetamolu dostupná pouze v lékárnách. A tam kde ne, pomalu přistupují ke změně. „Právě zkušenosti s nárůstem otrav – vědomých, ale především těch nevědomých, vedlo například Švédsko ke kroku, kdy byla možnost prodeje paracetamolu mimo lékárny zrušena a paracetamol je opět dostupný pouze v lékárnách, ve kterých je zdravotnickým personálem zajištěno odborné poradenství,“ popsala Bažantová.

Jakob upozorňuje, že i prodavači drogerií či benzinových pump, které léky nabízejí, musí absolvovat školení a získat osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv. „Obsahem tohoto školení je zejména informování o účelu a způsobu použití, nežádoucích účincích, aplikačních formách, dávkách a dávkování,“ řekl. Kromě toho léky obsahují příbalové informace.