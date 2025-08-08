Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou zelenou. Skončil v péči lékařů a jen zázrakem nepřišel o život.

„S manželkou jsme jeli z Německa a po cestě domu sbírali houby. Několik malých a jednu velkou,“ říká Bohdan, který pracuje jako řidič kamionu. To, že právě houba s velkým kloboučkem není bedla jedlá, jak si myslel, ale smrtelně jedovatá muchomůrka zelená, zjistil až později v nemocnici.

„Houby vypadaly dobře, tak jsme si je udělali s manželkou v neděli k obědu.“ Příznaky otravy muchomůrkou přichází v řádu hodin, muž tak ještě zvládl dojet kamionem z Německa do Velkého Meziříčí, než se mu začalo dělat zle.

Bedla

Muchomůrka zelená

„Večer mi bylo hrozně špatně, byl jsem slabý, měl jsem bolesti a závratě,“ popisuje. V pondělí tak místo do práce zamířil do nemocnice ve Velkém Meziříčí. „Hned jsme dostali kapačku. Všechno se mi hrozně motalo,“ popisuje.

Z Meziříčí jeho i ženu lékaři převezli do nemocnice v Brně. Poté, co se mužův stav nelepšil, rozhodli se lékaři k dalšímu přesunu, tentokrát do pražského IKEM.

Smrtící houby už rostou. Zabije i jediný klobouk, smrt přichází i po týdnech

„Lékaři říkali, že mám hodně špatná játra,“ uvedl Bohdan redaktorce iDNES.cz během návštěvy IKEM. I po devíti dnech v pražské nemocnici má stále žluté bělmo. Jeho stav se sice zlepšil, stále ale nesmí jíst a pít a zůstává pod dozorem lékařů. „Už nikdy nebudu sbírat houby a ani je jíst.“ říká.

Mapa hub (7. srpna 2025)

K selhání jater chybělo málo

„Pacienta jsme přijímali ve stavu paradoxního zrádného zlepšení. Poté, co odezněly první příznaky otravy, jako je zvracení a průjem. Více méně přijel ve fázi, kdy se mu udělalo lépe. To bylo ale v ostrém kontrastu toho, co ukazoval laboratorní nález, který svědčil o selhání jater,“ popisuje lékařka Eva Uchytilová z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEM.

Dodává, že pacient při příjezdu musel tušit, jak vážný je jeho stav. „Věděl, proč byl transportován do transplantačního centra, ale asi do poslední chvíle si úplně neuvědomoval závažnost svého stavu. Alespoň takový jsem z toho měla pocit,“ vysvětluje.

Aplikace muži chybně poradila, že je houba jedlá. Skončil s otravou na JIP

Bohdanova selhávající játra se lékařům nakonec podařilo zachránit a začala se léčit sama.

„Zda se játra zahojí nebo nikoliv, záleží mimo jiné na tom, kdy byla léčba zahájena. Velmi důležitá je i dávka jedu v poměru na váhu pacienta,“ objasňuje lékařka s tím, že z otravy houbami se hůře léčí děti, protože mají nižší hmotnost.

Uchytilová také dodává, že se setkávají s případy, kdy léčba není úspěšná a lékaři se následně snaží najít vhodného dárce orgánu. „Situace je samozřejmě horší v případě, že játra byla před tím postižená třeba nějakou chronickou chorobou,“ říká lékařka a upozorňuje na to, že by lidé měli sbírat jen houby, které bezpečně znají, a nespoléhat na mobilní aplikace.

V případě otravy je podle ní klíčové včas vyhledat lékařskou pomoc. „Zahájení léčby do prvních dvou hodin je velmi efektivní. Jde o výplach žaludku s následným podáním aktivního uhlí,“ upozorňuje.

Časté deště kazí léto, mapa hub ale zezelenala. Kde je šance na plný košík

Muchomůrku si lidé pletou s bedlou i žampionem

Na riziko otravy houbami upozorňoval IKEM už na začátku července. Loni totiž skončilo v nemocnici s otravou 184 lidí, dva lidé na následky zemřeli. Otrávených ale podle lékařů může být i více, protože při některých lehčích otravách lidé lékaře nevyhledají.

Nejjedovatější houby, které si mohou Češi přinést z lesa, jsou pavučinec plyšový a muchomůrka zelená. Právě ta je nejčastější příčinou hospitalizace v závažném stavu. Lidé si ji totiž pletou s bedlou nebo se žampionem. Nebezpečná je i v tom, že lidé při její konzumaci nemají 6-12 hodin žádné příznaky otravy. Pak přichází těžký průjem, zvracení nebo bolesti břicha.

Kvůli časové prodlevě navíc některé ani nenapadne, že jde o otravu houbami, ale svůj stav přisuzují střevní chřipce nebo si ho pletou se zánětem slepého střeva.

KVÍZ: Hřiby a lišky jsou klasika. Znáte ale i netradiční houby?

„Během této doby se ale děje v organismu to nejhorší, toxin napadá játra a ledviny, 4–7 dnů po požití se může rozvinout akutní selhání jater a akutní selhání ledvin. Může poškodit i slinivku nebo srdce,“ říká Eva Kieslichová, přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (KARIP) IKEM.

Díky účinnější léčbě a dřívějším léčebným zásahům se navíc šance na přežití po otravě značně zlepšila. Zatímco v letech 1990–1991 umírala po otravě houbami čtvrtina pacientů, v letech 2000–2004 už jen 6 % lidí a v posledních letech ještě méně.

