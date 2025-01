Poradce rektorky Univerzity Karlovy po průšvihu odešel, přesto ho odměnila

Prakticky celé páteční dopoledne se na akademické půdě přetřásal skandál okolo zakázek rektorátu Univerzity Karlovy. Osmičlenná komise totiž zveřejnila závěrečnou zprávu z kontroly hospodaření školy. A to v souvislosti s bezpečnostními opatřeními po tragédii z prosince 2023.

Jak totiž jako první loni upozornila MF DNES, firma rektorčina poradce Otomara Slámy získala zakázku na ostrahu. Jenže právě Sláma odpovídal za oblast bezpečnosti v rektorčině poradním sboru. Podle kontrolorů to bylo špatně. Během pátečního jednání akademického senátu navíc zaznělo, že rektorka Slámovi, po tom co v listopadu rezignoval na členství v kolegiu, vyplatila odměny ve výši přes půl milionu korun.

„Okolo jeho osoby se řešil právě střet zájmů a jeho povinnosti. Přijde mi zvláštní, že jste mu ještě udělila půlmilionové odměny,“ prohlásil Andrej Farkaš, člen kontrolní skupiny a místopředseda Akademického senátu.

Rektorka Milena Králíčková svého bývalého poradce bránila. Podle ní se práce na bezpečnosti univerzity posunuly dopředu, což prý kvitují i děkani. „Odměna je například za to, že se práce bezpečnostního odboru na rektorátu za uplynulých 12 měsíců velkým způsobem proměnila,“ uvedla rektorka Králíčková. Zároveň několikrát opakovala, že zakázky se zadávaly bezprostředně po tragédii z prosince 2023. Připustila ale, že řadu věcí by dnes udělala jinak.

Podle informací získaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se akademici dozvěděli, že Slámovi přišla loni v listopadu kromě mzdy ve výši 60 tisíc i odměna 250 tisíc korun. V prosinci 2024 pak získal 127 tisíc na mzdě a dalších 276 tisíc na odměnách. Nejde přitom o jediný příjem z univerzity. Sláma je totiž nadále předsedou správní rady Charles University Innovations Prague, což je firma, kterou Univerzita Karlova stoprocentně vlastní.

Ačkoli MF DNES žádala dle informačního zákona o celkové příjmy Otomara Slámy za obě funkce v uplynulých letech, škola jeho příjmy s odvoláním na ochranu soukromí neposkytla. Sláma se k příjmům nevyjadřuje.

Rektorka to věděla

Slámova firma Crowd Safety poskytovala bezpečnostní služby Filozofické fakultě od prosince 2023 do května 2024. Rektorku přitom na možný střet zájmů upozornila už v lednu děkanka Filozofické fakulty, což zjistili nově kontroloři. V pátek to rektorka potvrdila. Jenže senátory zajímalo, zda si následně vyžádala stanovisko od právního odboru rektorátu, jak v takovém případě postupovat. Na to nedokázala Králíčková odpovědět.

„Nedokážu říct, jestli jsem volala Janu Bártovi (vedoucí právního odboru UK – pozn.red.). Rozumím, že jsem třeba v tu chvíli měla dělat celou řadu věcí jinak,“ připustila Králíčková. Podle ní však vždy bezpečnostní služby byly dodané v požadované kvalitě a za obvyklou cenu.

Do debaty vstoupil i bývalý rektor Tomáš Zima. „Akademická obec má být příkladem nejen studentům, ale i společnosti, jak se má obecně chovat. To, co se stalo, musíme odčinit,“ uvedl v pátek na jednání Zima s tím, že podpoří usnesení, aby se akademici dále zjištěnými chybami a jejich nápravou zabývali v odborných komisích.

Už v týdnu MF DNES upozornila, že kontrola hospodaření odhalila množství pochybení okolo zakázek a předcházení střetů zájmů včetně údajné snahy dělit tendry na menší. Část akademiků volala v pátek po mimořádném forenzním auditu Univerzity Karlovy.