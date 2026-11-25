Podle ministra nicméně platí, že se vládní koalice bude řídit podmínkami EMFA (Evropský akt o svobodě médií), patřičným nařízením se proto na mimořádné schůzi do konce roku začne zabývat Sněmovna. Až následně v lednu otevře návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu v druhém čtení, dodal.
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Ať je financování ČT a rozhlasu udržitelné a předvídatelné, vyzvali europoslanci vládu
Evropský parlament ve středu v přijaté rezoluci vyzval českou vládu, aby nový systém financování ČT a ČRo uvedla do souladu s právem EU a zajistila dostatečné záruky jejich finanční udržitelnosti a nezávislosti na politických zásazích.
Pro rezoluci hlasovalo 442 ze 647 přítomných europoslanců. „Není to nic, čím bychom se měli tady ve Sněmovně řídit. Je to PR aktivita europoslankyně Nerudové a Zdechovského. Usnesení, které prosadili, nevytváří pro českou vládu žádnou povinnost,“ uvedl.
Řekl také, že na nedávném jednání s eurokomisařem Michaelem McGrathem dostal ujištění, že pokud bude nová úprava v souladu s evropskými pravidly pro transparentní a udržitelné financování, není ze strany unie žádný důvod zasahovat.
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„Antibabiš, plné nepravd.“ Rezoluce o českých médiích rozdělila europoslance
Podle rezoluce by vláda měla jednat o změnách financování s vedením i zaměstnanci ČT a ČRo. Projednávání se podle usnesení má uskutečnit v rámci „transparentního legislativního procesu, patřičné parlamentní debaty a široké a smysluplné veřejné konzultace“. Europoslanci zkritizovali hlasování v prvním čtení, které se uskutečnilo před tím, než vystoupili na plénu Poslanecké sněmovny všichni přihlášení zákonodárci.
„Rozumím, že tomu někdo podlehne“
Podle Klempíře mohli být poslanci europarlamentu manipulováni. „Rozumím tomu, že když někdo je neznalý těch reálií, tak že tomu podlehne. Ale my jsme si už asi stokrát tady řekli, proč toto vzniklo. Vzniklo to proto, že opozice nám říkala, jakmile tohleto budete chtít zavést na program Sněmovny, neprosadíte to, budeme obstruovat rok,“ uvedl.
Pro rezoluci hlasovali poslanci klubů Evropské lidové strany, Socialistů a demokratů, Obnovy Evropy, Zelených a Levice. Proti hlasovali hlavně europoslanci z frakcí Patrioti pro Evropu a Evropa suverénních národů. Rozdělila se frakce Evropských konzervativců a reformistů. Drtivá většina členů klubu se zdržela či hlasovala proti. Rezoluci ale podpořili poslanci za ODS.
Podle organizace Reportéři bez hranic vyslal Evropský parlament české vládě signál a také apel na Evropskou komisi, aby jednala. Mluvčí Evropské komise dnes zopakoval, že jakákoli reforma veřejnoprávních médií v Česku musí zajistit, aby jejich financování bylo odpovídající, stabilní, udržitelné a předvídatelné. Komise vývoj v Česku podle něj nadále pozorně sleduje.