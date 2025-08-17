„Doba se změnila. Dřív bylo jedno, do jaké strany umělec vstoupil. Ringo Čech byl sociální demokrat, Prokop v ODA a Kocáb u Zelených. Dnes ale dochází k obrovskému kádrování, ať už přímo v umělecké branži, či obecně ve společnosti,“ tvrdí politolog Lukáš Valeš.
Koncertoval i jako ministr
Kolegové z kapely J.A.R. Klempířův konec odůvodnili tím, že jsou jejich další společné životní cesty s jeho rozhodnutím neslučitelné. „Oto se rozhodl pro profesionální politiku, ale to s naším světem hudby absolutně nejde dohromady,“ oznámila kapela.
Podle politologů to přitom v minulosti takto vyhrocené nebývalo. „Dřív to bylo běžné. Michael Kocáb během angažmá v politice aktivně koncertoval s Pražským výběrem II (oficiální název po rozpadu původní sestavy, pozn. red.), vystupoval i Michal Prokop,“ připomíná politolog Jan Kubáček. To politolog Valeš jde ještě dál. „Nemůžu se ubránit dojmu, že kdyby kandidoval za nějakou ‚správnou stranu‘, tedy ze současné vlády nebo za Piráty, tak by ho z kapely nevyhodili,“ tvrdí Valeš.
S tím však řada lidí z kulturní branže nesouhlasí. Popřela to sama kapela, podle které by Klempíř musel skončit, ať by kandidoval za kohokoliv, kolegů se zastal i frontman Žlutého psa Ondřej Hejma. „Padáky jsem zažil v životě několikrát tam i zpátky. Vždy bolestné, ale je to výsostné rozhodnutí kapely, které mediální mudrcové zbytečně hodnotí,“ komentoval Hejma.
Nejvýraznější stopu z hudebníků v politice podle expertů zanechal právě Kocáb. Byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Po revoluci se stal poslancem Federálního shromáždění a předsedou parlamentní komise pro odsun sovětských vojsk z Československa. Poté, co v roce 1991 poslední voják opustil zemi, rezignoval na všechny funkce a vrátil se k hudbě s Pražským výběrem.
Do velké politiky se vrátil až v roce 2009, kdy se po předchozí neúspěšné kandidatuře do Senátu stal za Zelené ministrem pro lidská práva v Topolánkově vládě. Jako jediný z ministrů pak ve funkci pokračoval i po demisi kabinetu v následné úřednické vládě Jana Fischera.
Poslanci Mišík a Hrušínský
Krátce si práci poslance hned po revoluci vyzkoušeli hudebník Vladimír Mišík či herec Rudolf Hrušínský starší, kteří se aktivně zapojili do listopadových demonstrací. „Velké počty umělců v politice byly počátkem devadesátých let dány tím, jak významnou roli sehráli právě umělci spolu se studenty v listopadových událostech. Do jisté míry to byl neopakovatelný moment,“ vysvětluje politolog Valeš.
Mišíka i Hrušínského však politika rychle přešla, oba skončili v poslaneckých lavicích hned po prvním období. „Táta chtěl, aby Občanské fórum v prvních volbách zvítězilo. Tak jim to slíbil s tím, že ho dají na kandidátku někam dozadu. Jenže dostal strašně moc preferenčních hlasů a byl natolik čestný, že mu bylo blbý mandát složit. Takže pak dva roky vysedával v parlamentu a byl z toho hodně rozčarovaný,“ vzpomínal po letech na otcovo angažmá Rudolf Hrušínský mladší.
Po volbách v roce 1996 ve Sněmovně usedli další dva muzikanti. V dresu ČSSD uspěl František Ringo Čech, který už byl zastupitelem v Praze. Ve Sněmovně získal pozici člena výboru pro obranu a bezpečnost i stálé delegace pro letectví a astronautiku a zároveň byl i místopředsedou komise pro kontrolu a využití zpravodajské techniky policie.
Ve stejném období se za Občanskou demokratickou alianci (ODA) do Sněmovny dostal i frontman kapely Framus Five Michal Prokop, který zastával funkci předsedy výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu.
Po volbách v roce 1998 oba skončili. Ringo Čech se ještě v roce 2017 pokoušel o comeback jako lídr Zemanovců, ale už neuspěl.