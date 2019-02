Raději do galerie než do obchodního centra, chce lákat veřejnost Staněk

„Požádal jsem všechny ředitele, aby si probrali svou marketingovou strategii a navrhli řešení,“ uvedl ministr kultury. Jednou z možností může být podle Staňka i vstupné zdarma v určitých dnech nebo pro stálé expozice.



„Nechci nikomu nic direktivně nakazovat, ale z mého pohledu například považuji za správné, aby děti a studenti do 26 let a senioři nad 65 let měli vstup do státních expozic zdarma,“ napsal Staněk do tiskové zprávy ministerstva kultury.

Na středeční tiskové konferenci zmínil projekt národní seniorské karty, která by galerie a muzea otevřela starší generaci za výrazně zvýhodněnou cenu. Tak aby babička či dědeček mohli jít do muzea i se svými vnoučaty. Začít fungovat by to podle něj mohlo od příští sezóny.



Za velmi rizikové označil, kdybychom se dostatečně nevěnovali vzdělávání mladých lidí. „Lidé, kteří nemají vztah ke kultuře, nemají vztah ani k demokracii,“ uzavřel ministr kultury Staněk. Ředitelé jednotlivých institucí nyní podle něj zpracovávají své návrhy, které mu předloží.