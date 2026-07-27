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Vláda řeší, zda mají velké obchody zavřít také o dalších svátcích, jak navrhli lidovci

Josef Kopecký
Přímý přenos   12:40
Návrh rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky s výjimkou Štědrého dne, kdy má zůstat otevřeno dopoledne, jak je tomu dnes, posuzuje vláda Andreje Babiše. S nápadem obchody častěji zavřít přišli opoziční lidovci. Teď musejí prodejny zůstat zcela zavřeny o sedmi vybraných svátcích a o pěti mohou zůstat otevřené.

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Současný stav každoročně působí podle předkladatelů v čele s Markem Výborným nejistotu spotřebitelů, zaměstnanců i podnikatelů.

„Navrhovaná úprava posiluje význam svátků jako dnů pracovního klidu,“ napsali lidovci do zdůvodnění svého návrhu. Zaměstnanci prodejen by podle nich měli o svátcích lépe předvídatelné volno.

„Kdysi byla KDU-ČSL tou stranou, která by ženy ráda viděla v kuchyni a u dětí. To už sice neplatí, ale ta chuť za jiné rozhodovat, co má kdy dělat, se jich zjevně drží. Návrh Marka Výborného a Petra Hladíka na další omezování prodejní doby není ničím jiným než diktováním lidem, kdy mohou nakupovat a kdy mají sedět doma. Stát do těchto věcí fakt sahat nemá, nikdo o to nestojí a já doufám, že to vláda dneska odmítne,“ oponuje na síti X návrhu lidovců prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

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Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Na snímku je premiér Andrej Babiš. (27. července 2026)
Vláda mimo jiné projedná návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Na snímku přichází na jednání ministr zahraničí Petr Macinka. (27. července 2026)
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Ve Sněmovně už je opačný návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě zcela ruší. K němu vláda letos v březnu zaujala neutrální postoj a Sněmovna ho dosud neprojednala.

Velké obchody by se o svátcích mohly otevřít. Návrh ODS má i podporu Motoristů

Omezovat obchody v tom, kdy mohou mít otevřeno, nechce ani šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.

„Můj osobní názor je takový, že tento zákaz je zbytečný a dokonce škodlivý. Jednoduchá logika říká, ze neumožňovat lidem nakupovat v době, kdy na to mají čas, protože je svátek a nemusí do práce, je silně kontraproduktivní,“ uvedl už dříve pro iDNES.cz Macinka.

Nyní platný zákon zakazuje prodejnám otevřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Lidovci chtějí přidat Velký pátek, 1. květen, 5. a 6. červenec a 17. listopad. Na Štědrý den teď smějí mít obchody otevřeno do 12:00.

Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích či na prodejny v nemocnicích.

Uzavření velkých obchodů o některých svátcích v roce 2016 prosadili sociální demokraté, komunisti, lidovci i část poslanců bývalého hnutí Úsvit. Naopak poslanci ANO, ODS, TOP 09 i někteří nezařazení hlasovali proti. V roce 2019 Sněmovna vyňala ze zákazu velkoobchod.

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