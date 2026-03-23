První prodloužený víkend se blíží. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

První prodloužený víkend letošního roku se blíží. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou také první ze svátků, kdy jsou zavřené obchody.
ilustrační snímek | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Kdy budou Velikonoce?

Na prodloužené velikonoční volno se lidé letos mohou těšit od pátku 3. dubna do pondělí 6. dubna, celkem tak budou mít čtyři dny pracovního klidu.

Kdy mají děti volno?

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 2. dubna. Děti jdou do školy ve středu 1. a pak až v úterý 7. dubna.

Jak otevřou obchody?

Zákon regulující otvírací dobu obchodů se dotýká i Velikonoc. Na Velký pátek 3. dubna si lidé ještě nakoupí běžně, to samé se týká i soboty a neděle, kdy žádný zákon omezení prodejní doby nenařizuje.

Pozor je potřeba si dát na Velikonoční pondělí. To patří na seznam svátků, kdy musí obchody s prodejní plochou nad 200 m2 mít zavřeno. Vyrazit na nákupy tak můžete jen do menších prodejen. Výjimku mají obchody umístěné například na nádražích či letištích.

Pozor na silnicích

Pravidelnou akcí bývají i bezpečnostní opatření policie na silnicích. Každoročně hlídky kontrolují především alkohol u řidičů, varují také před „svátečními“ řidiči, kteří často do provozu nevyjíždějí.

Jak se určuje datum Velikonoc?

Velikonoce jsou pohyblivým svátkem. Připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. Pokud úplněk vychází právě na neděli, slaví se Velikonoce až o týden později. Vycházet mohou na období od 22. března až do 25. dubna.

Kdy budou Velikonoce v dalších letech?

Termíny Velikonoc
RokDatum Velikonoc
20263.-6. dubna
202726.-29. března
202814.-17. dubna
202930. března – 1. dubna
203019.-22. dubna

Letošní Velikonoce budou o tři týdny dříve než loni. A příští rok budou dokonce už v březnu. Slavit se budou od pátku 26. března do pondělí 29. března.

A pokud si chcete naplánovat už i Velikonoce roku 2028, najdete je uprostřed dubna. Připadnou na období od pátku 14. dubna do pondělí 17. dubna.

