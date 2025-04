Na Velký pátek i v neděli na Boží hod velikonoční, kdy křesťané slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista, obchody mohou zůstat otevřené. Zavřeno je naopak o den později, kdy se podle lidové tradice chodí koledovat s pomlázkou.

„My jsme s kolegou Burešem chtěli sjednotit systém, aby v tom nebyl chaos. Ve velikonočním čase je to úplně nejvíc markantně vidět: pátek a sobota otevřeno, v pondělí zavřeno. Nedává nám to smysl. Je to nepřehledné, řada lidí se v tom neorientuje,“ řekl portálu iDNES.cz poslanec Pavel Staněk.

Pravidla proto chtěl sjednotit. „My jsme se přikláněli k té verzi, aby bylo vždy otevřeno a bylo by na obchodníkovi, kdy si vybere, že má otvírací dobu. Bohužel se to nepodařilo. Při interním projednávání v rámci koalice jsme narazili na to, že to asi nebude mít příliš podpory,“ dodal poslanec.

Předseda lidovců Marek Výborný by naopak chtěl, aby obchody byly zavřené o všech svátcích. „To je podle mě ta správná cesta,“ vysvětlil iDNES.cz. „Sám se úplně neorientuji v tom, kdy je o svátcích zavřeno a kdy ne. Musím si to googlovat,“ připustil.

Málo času do voleb

Poslanec Staněk přiznal, že v tomto volebním období změnu spolu s kolegou Janem Burešem z ODS spíš neprosadí. „Já bych si to ale velmi přál. Takže možná ještě na příštím zasedání Sněmovny po Velikonocích navrhneme předřazení toho bodu, ale samozřejmě asi tušíme, že času už je málo,“ řekl poslanec ODS.

Zákon zakazuje prodejnám nad 200 metrů čtverečních prodávat na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do 12:00.

Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Naopak se týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

Omezení prodejní doby v roce v roce 2016 prosadili společně sociální demokraté, komunisté, lidovci i část poslanců bývalého hnutí Úsvit přímé demokracie. Naopak poslanci ANO, ODS, TOP 09 i někteří nezařazení hlasovali proti. Proti přijetí zákona byl tehdy i nynější předseda SPD Tomio Okamura, který tehdy vedl Úsvit přímé demokracie.