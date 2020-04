PŘEHLEDNĚ: Které porodnice pustí otce k porodu a kde na to žena bude sama?

Plošný zákaz blízkých osob u porodu začal platit 18. března jako jedno z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru. Některé porodnice s nařízením nesouhlasily, jiné přestaly otce k porodu pouštět ještě před plošným zákazem.

O měsíc později, 16. dubna, ministerstvo přítomnost blízkých u rodiček opět povolilo. „Shodli jsme se s epidemiology, že je to za stávající situace a při dodržení určitých opatření možné. Otec musí mít roušku, teplotu nižší než 37 °C a porod proběhne v samostatném pokoji. Jsem za všechny rodiče moc rád, vím, že to nebylo snadné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dále platí to, že třetí osobou musí být rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením a musí být zamezen kontakt s dalšími rodičkami. Otec nebo blízká osoba rodící ženy nesmí mít příznaky onemocnění covid-19 a musí mít chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. Používání improvizovaných nebo látkových roušek podle ministerstva nepostačuje. Porodnice tedy musí tyto podmínky ministerstva splnit, ne všem se to však daří.



1 Praha

Všechny pražské nemocnice obnovily možnost přítomnosti otců či doprovodu u porodu.

„Péči o naše budoucí maminky zvládneme tak, abychom jí, jejímu novorozeněti, otci i našemu personálu zajistili maximální možnou ochranu při splnění všech hygienických a protiepidemických opatření,“ uvedl mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek. Ve zdejší porodnici je nově povolena přítomnost jedné doprovodné osoby u porodu, a to za podmínky, že s sebou má několik párů jednorázových rukavic a nepoužitý respirátor typu FFP2. V současné době je na zdejším Gynekologicko-porodnickém oddělení zakázaná přítomnost doprovodu u porodu císařským řezem. Doprovázející osoba si však podle Sulka může potomka pochovat při první kontrole lékařem v boxu pro novorozence.



Přítomnost druhého rodiče u porodu už umožnili také na Gynekologicko-porodnické klinice nemocnice Na Bulovce. Dosud zde otcům dovolovali kontakt s dítětem za dodržení daných bezpečnostních opatření záhy po porodu. Uvedla to mluvčí nemocnice Simona Krautová.

Přítomnost třetí osoby u porodu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady je umožněná pouze druhému rodiči dítěte nebo osobě žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Podle mluvčí nemocnice Terezy Romanové však až do odvolání platí zákaz návštěv na oddělení šestinedělí.

Porodnice Všeobecné fakultní nemocnice (U Apolináře) v Praze samostatné porodní pokoje či boxy s vlastním sociálním zařízením k dispozici nemá. Aby i zde bylo možné přítomnost doprovázející osoby u porodu zajistit, zavedli testování zájemců na nákazu nemocí covid-19. „Naším cílem je vyjít maximálně vstříc všem maminkám i tatínkům a umožnit přítomnost otce u porodu. Z toho důvodu jsme se rozhodli nabídnout nastávajícím tatínkům možnost nechat se testovat pomocí stěru ve VFN Praha na covid-19. V případě negativního testu pak budou moci být s maminkou u porodu,“ uvedla mluvčí VFN Marie Heřmánková. Test stojí 1500 korun. Dodala, že akceptují i výsledek testování z jiného odběrového místa, ovšem pouze za předpokladu, že není starší než 48 hodin.

Přítomnost otcům u porodu povoluje i Fakultní nemocnice v Motole. „Je opětovně povolena přítomnost doprovodu u porodu za splnění bezpečnostních a hygienických podmínek,“ píše porodnice na Facebooku. Nastávajícím rodičům vychází vstříc i Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí. „Jelikož je přítomnost třetí osoby u porodu umožněna jen v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet a ÚPMD splňuje tyto podmínky bez výjimky a současně také považujeme možnost otce u porodu za důležitou, rozhodli jsme se toto doporučení následovat,“ informuje porodnice na webu.

2 Ústecký kraj

V nemocnicích Krajské zdravotní v Ústeckém kraji u porodů tatínci zatím nebudou. Porodnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově nesplňují podmínku pro vyčlenění samostatných pokojů nebo boxů s vlastním sociálním zařízením. Přítomnost třetích osob tak v nemocnicích není možná.

„Krajská zdravotní podporuje možnost, kterou dalo ministerstvo zdravotnictví, nicméně v tuto chvíli nelze v našich pěti porodnicích přítomnost třetí osoby u porodu povolit,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Aleš Chodacki. Podle jeho slov vyčlenění pokojů se sociálním zařízením neumožňují dispozice porodnic. Kroky ke splnění všech pravidel společnost připravuje, dodal náměstek.

Krajská zdravotní, a.s. - oficiální stránka Krajská zdravotní podporuje přítomnost třetí osoby u porodu, nyní ale nesplňuje všechny podmínky stanovené ministerstvem



Krajská zdravotní, a. s., (KZ) podporuje přítomnost třetích osob u porodu, kterou svým mimořádným opatřením ze dne 15. dubna 2020 umožňuje poskytovatelům zdravotní péče ode dneška Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Porodnice v nemocnicích KZ v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově však nesplňují všechny ministerstvem stanovené podmín...ky, proto zatím KZ nemůže přítomnost třetích osob u porodu umožnit. 6 5

V kraji mohou mít maminky blízkou osobu u porodu v porodnicích v Litoměřicích, Kadani a Roudnici nad Labem.



3 Pardubický kraj

V porodnicích nemocnic Pardubického kraje mohou být otcové či doprovod rodiček u porodu. V kraji fungují porodnice v Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké a Svitavské nemocnici.

Musí ale splnit několik podmínek. Musí být bez známek onemocnění covid-19 a mít tělesnou teplotu nižší než 37 stupňů Celsia. Měření teploty se provádí před vstupem do porodního boxu. Zároveň bude doprovod muset po celou dobu používat chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest, používání látkových nebo improvizovaných roušek nestačí, musí mít také další ochranné prostředky. Uvedla to mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

4 Plzeňský kraj

Nemocnice v Plzeňském kraji opět umožní při splnění přísných podmínek přítomnost otců u porodu. Plzeňská fakultní nemocnice to povolí od pondělí 20. dubna.

Nemocnice ve Stodu, Domažlicích a Klatovech, umožnily přítomnost otců u porodu už od čtvrtka, mají ale přísné podmínky, řekl mluvčí Jiří Kokoška. Doprovod rodičky musí být zdráv, bez zvýšené teploty a příznaků respiračních onemocnění. Musí podepsat čestné prohlášení, že v uplynulých 14 dnech před porodem neměl příznaky onemocnění, necestoval mimo ČR a nesetkal se s nikým s příznaky nebo dokonce pozitivním testem na koronavirus. Otcové si také budou muset v nemocnici koupit set povinných ochranných pomůcek. Za respirátor FFP2, rukavice, oblek, pokrývku hlavy a návleky zaplatí 250 korun.



„Jsme rádi, že můžeme s okamžitou platností zase umožnit doprovod partnera rodičky u porodu. V těch minulých čtyřech týdnech jsme nezaznamenali žádný problém s tím, že by rodičky neakceptovaly tu momentální situaci, kdy jsme partnery k porodu nemohli vzít,“ řekl primář porodnice Stodské nemocnice Jakub Mach.

Mulačova nemocnice k porodu pustí druhého rodiče nebo člověka, který žije s rodičkou ve společné domácnosti, bude mít pohyb omezený jen na porodní pokoj, nesmí mít zvýšenou teplotu ani příznaky onemocnění, musí podepsat prohlášení a musí mít chirurgickou roušku, látková nestačí. Přítomen smí být dvě až tři hodiny před narozením dítěte, během porodu a hodinu až dvě po narození dítěte, uvedla.

5 Karlovarský kraj

Všechny porodnice v Karlovarském kraji pustí doprovod ženy na porodní sál. V sokolovské nemocnici musí otec nebo jiný doprovod rodičky projít takzvanou triáží, kde jej prohlédnou zdravotníci, pokud nevykazuje známky nákazy. Nesmí mít teplotu nad 37 stupňů Celsia. „Otec nebo doprovod musí používat chirurgickou roušku, ne látkovou, nesmí opustit porodní box a musí si zakoupit návštěvnický balíček s ochranným oděvem,“ popsala mluvčí nemocnice Markéta Singerová. U porodu může být jen jedna osoba navíc, otec nebo partner ze společné domácnosti.

Podobná opatření platí v karlovarské porodnici. I tam může k porodu jen druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s matkou ve společné domácnosti, také musí projít lékařskou kontrolou a mít ochranný oblek. Kvůli bezpečnosti ostatních bude zamezen kontakt doprovodu s ostatními rodičkami, informoval mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.



6 Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Olomouc povolila účast otců zatím pouze po dobu vlastního porodu a při takzvaném bondingu, díky kterému se ihned po porodu vytváří vazba mezi novorozencem a rodiči. Řekl to mluvčí nemocnice Adam Fritscher.



FN Olomouc kvůli tomu zatím nemůže zajistit přítomnost otců po celou dobu porodu. „Nelze totiž využít samostatného sociálního zařízení, což byla jedna z podmínek v ministerském nařízení,“ uvedl Fritscher.



Doprovod otce je proto ve FN Olomouc nyní možný po dobu vlastního porodu a po dobu bondingu, avšak bez využití sociálního zařízení. „Po domluvě s porodní asistentkou maminka otci ve vhodný čas zavolá a ten bude moci být s maminkou na porodním boxu. Bonding lze provádět i po porodu císařským řezem na novorozeneckém oddělení,“ podotkl Fritscher.

Přítomnost u porodu otcům opět dovolují nemocnice v Prostějově, Šternberku a Přerově, které provozuje Středomoravská nemocniční. „Stejně tak umožní i návštěvy u nezletilých na dětských odděleních. Dodrženy však musí být i další přísné podmínky, které definovalo ministerstvo,“ řekla mluvčí nemocnic Radka Miloševská.

Šumperská porodnice povoluje přítomnost otcům a lidem žijících s rodičkou ve společné domácnosti. Musí mít po celou dobu přes ústa a nos chirurgickou roušku. „Nad rámec uvedeného přítomnost třetí osoby u porodu umožněna nebude v případě, že to nedovolí zdravotní stav rodičky,“ uvádí nemocnice na webu. Přítomnost otcům u porodu povoluje i Jesenická nemocnice.

7 Zlínský kraj

Všechny nemocnice Zlínského kraje ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a ve Vsetíně také znovu povolily přítomnost otce u porodu. Vzhledem k pandemii koronaviru musí být ale zároveň dodrženy podmínky ochrany dalších rodiček, novorozenců a zdravotníků, sdělil mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.



„Chápeme, že pro nastávající rodiče je to velká úleva, protože okamžiky narození jejich dítěte chtějí prožívat společně. Ve všech čtyřech porodnicích jsme už dnes přítomnost otců u porodu povolili. Je ale stále důležité dodržovat přísná hygienická pravidla, na která upozorňuje i ministerstvo, protože pandemie koronaviru ještě stále probíhá,“ uvedl předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Na uvolnění reagovaly nastávající maminky okamžitě. „Už ráno jsme přijímali na porodní sály osm maminek, které byly o zmírnění opatření informovány a chtěly mít partnera u porodu. Umožnili jsme jim to samozřejmě při splnění všech nutných podmínek. Tlak na nás byl v posledních týdnech enormní, museli jsme důvody zákazu přítomnosti otců u porodu trpělivě vysvětlovat, ale chápeme, že je to pro rodičky citlivá otázka,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení zlínské nemocnice Martin Trhlík. Ročně se tam narodí kolem 2300 dětí.

Podobné zkušenosti má i porodnice v Uherském Hradišti. „Maminky veškeré zprávy velmi pečlivě sledují a už během noční služby jsme měli několik telefonátů, kde se nás na zmírnění zákazu dotazovaly. Chápeme to, období těhotenství a porodu je pro rodiny velmi citlivé. Přítomnost tatínků tak znovu umožňujeme, zajistit bariérová opatření ve shodě s podmínkami ministerstva není v naší porodnici problém,“ uvedla primářka tamního porodnicko gynekologického oddělení Soňa Pánková.

Porodnice ve Valašském Meziříčí umožňuje jako doprovod rodičky druhého rodiče nebo osobu žijící ve společné domácnosti. „Bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami. Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. Roušku je nutné mít po celou dobu pobytu u nás,“ píše porodnice na Facebooku.

8 Kraj Vysočina

Všech pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina už znovu umožňuje přítomnost otců u porodu. Rozhodla se tak i Nemocnice Třebíč, která ještě po čtvrtečním poledni vyhodnocovala, zda může splnit všechny podmínky, za kterých je přítomnost otců možná. Řekla to mluvčí nemocnice Jitka Mácová.



Havlíčkobrodské ani jihlavské nemocnici nezpůsobila změna žádný problém. Nemocnice v Pelhřimově a v Novém Městě na Moravě se musely na režim, který důsledně odděluje jednotlivé rodičky i jejich doprovod, připravit. Podle mluvčí novoměstské nemocnice Tamary Peckové u nich ještě několik žen rodilo v noci bez partnerů. První tatínci tam mohli k porodům po čtvrteční 8:00.

9 Středočeský kraj

Středočeské porodnice opět umožňují přítomnost otců u porodu. Podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení rakovnické nemocnice Radka Poláčka bude přítomnost otců u porodu možná za podmínky, že otec bude mít nasazenou roušku, bude bez příznaků koronaviru a nebude mít zvýšenou teplotu. „Jinak je tady jistá nejasnost. Otcové totiž bývají přítomni u svých manželek či partnerek i během šestinedělí, ale současná ministerská vyhláška tento problém neřeší. Podle jejího znění je povolena přítomnost otce jenom u porodu, ale úplně jasné to není,“ dodal Poláček.

Mělnická porodnice umožňuje jako doprovod rodičky pouze otce, sdělila za nemocnici Tereza Staňková. „Porodní boxy jsou odděleny a disponují samostatným sociálním zázemím. V tuto chvíli se na nás obracejí i maminky z některých pražských porodnic, které nemají tu možnost oddělených porodních boxů či pokojů,“ uvedla Staňková. Také v neratovické porodnici je přítomnost otců u porodu možná.

Kladenská porodnice přítomnost třetí osoby u porodu podle mluvčí Hany Plačkové povoluje při přesném splnění podmínek vlády, tedy doprovod musí mít roušku, teplotu nižší než 37 stupňů Celsia a porod bude v samostatném boxu.

Porodnice v mladoboleslavské nemocnici také umožní přítomnost otců u porodu. Samostatné porodní boxy s vlastním sociálním zařízením jsou v této porodnici běžné, uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová. „Máme připravené roušky pro tatínky,“ řekla Kopalová.

Stejně je na tom také příbramská nemocnice. „Plníme přesně podmínky, které vydalo ministerstvo. Dotyční musejí mít chirurgickou roušku a nesmějí se dostat do kontaktu s jinými rodičkami,“ řekl mluvčí nemocnice Martin Janota.

„Naše porodnice je tak opět otcům otevřená. Jedním z pravidel je použití chirurgické roušky, kterou budoucím otcům poskytneme. Zákaz návštěv na oddělení šestinedělí prozatím trvá a to především kvůli ochraně novorozenců a pacientek po porodu,“ informovala kolínská porodnice.

Porodnice v Nymburce umožňuje přítomnost u porodu osobě, která žije s rodičkou v jedné domácnosti. Uvádí to na sociálních sítích. Stejné pravidlo má také porodnice v Hořovicích.

Otce k porodu pouští také ve Slaném, v Benešově i v Čáslavi. „Milé nastávající maminky. V souladu s nařízením vlády ČR je dnešním dnem zase povolena přítomnost doprovodu rodičky u porodu na porodním sále. Bohužel ještě váš doprovod nemůžeme pustit na operační sál k císařskému řezu,“ uvádí porodnice na Facebooku.

10 Jihočeský kraj

Jihočeské nemocnice znovu povolily přítomnost otce u porodu přibližně po měsíci. Téměř všechny nemocnice na jihu Čech nyní povolují u porodu přítomnost dalšího člověka, nemusí to být otec dítěte, řekla mluvčí nemocnic Iva Nováková.



„Pouze v Českém Krumlově smí k porodu jen otec. V ostatních nemocnicích pak může být přítomna jakákoliv jiná osoba i dula,“ uvedla mluvčí.



Gynekologicko porodnické oddělení Nemocnice Český Krumlov Milé maminky, tatínkové....Po delší době dobrá zpráva. Tatínkové mohou být opět oporou maminkám během porodu.

Pravidla: otec musí mít roušku, nesmí mít teplotu nad 37 °C a vykazovat příznaky onemocnění COVID - 19. 76 2

V Jihočeském kraji jsou porodnice v Českém Krumlově, v Písku, Táboře, Českých Budějovicích, Strakonicích, Prachaticích a v Jindřichově Hradci.



11 Moravskoslezský kraj

Moravskoslezské porodnice vítají obnovení přítomnosti otce u porodu. Jsou schopny splnit i zpřísněné hygienické podmínky. „Jsem rád, že se na porodní pokoje vrátí psychické podpory rodiček. Jako první porodnice v republice jsme už od 23. března umožnili kontakt otce ihned po porodu a musím říct, že jsme se setkali s velmi vstřícnou odezvou. S novopečenými otci jsme nemuseli řešit žádné vážnější problémy. Všichni dodržovali přísná hygienická opatření, která jsme nastolili, a která budou platit i teď,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka.

Podle něj nemocnice nemá problém splnit všechna kritéria, která z mimořádného opatření vlády vyplývají. Nastávající matky rodí v samostatném pokoji s vlastním sociálním zařízením a kontakt třetí osoby s dalšími rodičkami je prakticky nemožný.

Podobná je situace v Městské nemocnici Ostrava, která s okamžitou platností zrušila zákaz přítomnosti otců u porodu i císařského řezu. „K porodu mohou jen druhý rodič nebo osoba, která žije s rodičkou v jedné domácnosti. Přítomnost dul je stále zakázána,“ uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Ředitel nemocnice Petr Uhlig rozhodnutí ministerstva vítá. „Jsme rádi, že situace umožňuje, aby se chod porodnice vrátil do běžnějšího režimu než v předchozích dnech. A rodičkám se alespoň psychicky uleví, díky doprovodu, který s nimi bude společně prožívat příchod potomka na svět,“ řekl Uhlig.

Uvolnění opatření ihned začali využívat i v havířovské nemocnici. „Podmínkou je respektování doposud platných hygienických a epidemiologických doporučení. Tatínek či doprovod bude dotázán na aktuální zdravotní stav, případné příznaky, anamnézu, bude mu změřena teplota. Zároveň jej vybavíme ochrannými pomůckami, které nesmí sundat po celou dobu pobytu na porodním boxu. Samozřejmostí je, že doprovod nesmí být v nařízené karanténě,“ připomněla podmínky mluvčí nemocnice Irma Kaňová.

S nadšením odvolání zákazu přijímá i porodnice v Nemocnici Třinec na Frýdecko-Místecku. „Porodnice umožňuje také přítomnost tatínka u ošetření děťátka bezprostředně po císařském řezu. Jsme rádi, že je opět vše tak, jak má být a moc se na budoucí rodiče těšíme,“ uvedla mluvčí Irena Sikorová Nožková.

Porodnice Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj taktéž přítomnost otců povoluje. „Jsme moc rádi, že dnešním dnem můžeme rušit přísná opatření související s covid-19. Tatínkové, nebo třetí osoba doprovázející maminku k porodu, opět mohou k porodům a prožít společně jeden z nejkrásnějších okamžiků v životě,“ píše nemocnice na Facebooku. Třetí osoba musí mít povinně chirurgickou roušku, kterou obdrží v porodnici.

Krnovská porodnice umožňuje také přítomnost otců u porodu. „Doprovod může být s rodičkou přítomen na sále a také při bondingu. Kromě klasických porodů umožňujeme přítomnost otců také u plánovaných císařských řezů. Doprovod rodičky před porodem musí podepsat čestné prohlášení, že není v karanténě, nemá akutní respirační onemocnění, teplotu, nebyl v kontaktu s osobou pozitivní na covi-19. U porodu i v následujících chvílích musí mít doprovod roušku a ochranný oděv,“ uvedl na Facebooku porodnice tiskový mluvčí Jiří Krušina.

Porodnice v Novém Jičíně zatím přítomnost otců nepovoluje, ale snaží se o zabezpečení v co nejkratší možné době, uvádí porodnice na sociálních sítích.

Opavská porodnice umožňuje jako doprovod pouze jednu osobu, doprovodem musí být podle vyjádření nemocnice pouze druhý rodič dítěte, respektive osoba bydlící ve společné domácnosti. „Otec může být pouze v samostatném porodním boxe se samostatným sociálním zařízením. Nesmí přijít do kontaktu se žádnou jinou rodičkou. Zákaz návštěv na oddělení šestinedělí stále trvá,“ píše porodnice.

„Máme radost a věříme, že vy budete mít ještě větší. Od dnešního dne je opět možná přítomnost otce či osoby žijící ve stejné domácnosti) u porodu,“ informuje Vítkovická nemocnice v Ostravě. Doprovod musí mít po celou dobu ochranný set, který mu nemocnice poskytne za poplatek.

12 Jihomoravský kraj

Většina porodnic v Jihomoravském kraji znovu umožňuje přítomnost otců u porodu.



Fakultní nemocnice Brno je s počtem přes 6000 porodů ročně největší porodnicí v zemi. „Kapacitu máme dostatečnou, tím pádem jsme schopni umožnit účast u porodu všem otcům, kteří o to mají zájem,“ uvedl vedoucí porodního sálu brněnské gynekologicko-porodnické kliniky Petr Janků. Pokud jsou rodička i novorozenec zdraví a porod není komplikovaný, umožňuje nemocnice i kontakt matky a dítěte s otcem.

Přítomnost třetích osob u porodů dovolí i všechny nemocnice s porodnicí zřizované krajem. „Je to Znojmo, Břeclav, Kyjov, Vyškov a Ivančice. Učiní tak ihned nebo od pátku,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO). Podle něj je potřeba respektovat podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví. „Při souběhu více porodů to může činit kapacitní obtíže,“ upozornil Vojta. Podle něj by nemocnice mohly mít kolem desítky místností splňujících podmínky.

Například jen jeden porodní box se zázemím má znojemská nemocnice, uvedla její mluvčí Petra Veselá. Zatím jednu místnost má také městská Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. „Je to čerstvé, budeme reagovat podle situace,“ odpověděl ředitel nemocnice Pavel Piler na dotaz o případném zřízení dalších boxů. Omezenou kapacitu má i vyškovská nemocnice. „Můžou u nás rodit maximálně tři rodičky s doprovodem současně,“ řekl ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák. Břeclavská nemocnice má podle ředitele Petra Baťky čtyři boxy.

„Nemocnice Boskovice nedisponuje možností splnit podmínku, že porod bude probíhat v samostatném pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením a bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami. Vzhledem k tomu, že porodní sál není takto dispozičně uzpůsoben, nelze tyto povinnosti zajistit, a proto nadále v našem zdravotnickém zařízení trvá zákaz přítomnosti třetích osob,“ píše boskovická porodnice na svém webu.

13 Liberecký kraj

V nemocnicích v Liberci, České Lípě a Jilemnici na Semilsku mohu být od čtvrtka opět otcové přítomni porodům. Jablonecká nemocnice pouští otce k porodům až od soboty.

„Přítomnost otce je ale omezená jen na dobu porodní. Navíc není možné z provozních důvodů, aby otec během něj opustil porodní pokoj, když by si chtěl jít třeba zakouřit,“ uvedl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. K porodu budou podle něj vpuštěni jen otcové bez příznaku nemoci. „Každý projde triážním (třídícím) stanem u vstupu, maminky jsou testované na covid-19,“ řekl Řičář.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

V Jilemnici to budou řešit individuálně, i tam bude základní podmínkou, aby byl otec zdravý. „V tuto chvíli jsme připraveni rodičkám vyjít vstříc. Pakliže by tam vznikly jakékoliv problémy z hlediska kapacit a tak dále, tak bychom to zase zastavili,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Kalenský.

Nemocnice v Jablonci nad Nisou přítomnost otců u porodů až do soboty nepovolovala. „Důvodem je, že to stále považujeme za určité riziko a chránit chceme nejen pacienty, ale i personál,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Hybnerová. V sobotu ale porodnice svůj názor změnila a otce k porodům opět pouští.

14 Královéhradecký kraj

Všechny porodnice v nemocnicích v Královéhradeckém kraji opět umožnily účast otců u porodu. Otcové tak opět mohou být u porodu na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. „První otcové se zúčastnili porodů již dnes dopoledne,“ řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Přítomnost otců u porodu povolily i porodnice v oblastních nemocnicích patřících Královéhradeckému kraji v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově. Porodnice podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Chytilové zajistí, aby podmínky ministerstva byly splněny.