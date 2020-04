Nemocnice mohou fungovat jako před epidemií až na podzim, míní šéf Motola

15:46 , aktualizováno 15:46

Kvůli epidemii koronaviru se v Česku omezila jiná zdravotní péče. Všeobecná zdravotní pojišťovna se bude podle ředitele Zdeňka Kabátka snažit o to, aby se zdravotnictví dostalo do běžného režimu koncem června. Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík ale očekává, že to bude až po prázdninách.